डॉन 3 में गाली-गलौज और हिंसा चाहते थे रणवीर! फरहान ने किया इनकार; विवाद होने पर एक्टर ने फिल्म छोड़ी

Ranveer Singh Don 3 Controversy: रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद फरहान अख्तर की 'डॉन 3' से किनारा कर लिया था. वहीं अब एक्टर के इस फिल्म को छोड़ने की असल वजह का खुलासा हुआ है.
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Don 3 Controversy: इन दिनों डॉन 3 को लेकर चल रहे विवाद को लेकर एक्टर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच अनबन जोरों पर है. दरअसल, एक्टर ने प्रोड्यूसर की सबसे चर्चित फिल्म 'डॉन 3' को छोड़ दिया था. इसपर एक रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रणवीर और फरहान के बीच क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से वो फिल्म छोड़ रहे हैं. हालांकि, अब एक नई रिपोर्ट में अलग ही दावा किया है.
फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' की सफलता के बाद रणवीर सिंह 'डॉन 3' में 'स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज' यानी गाली-गलौज का इस्तेमाल करना चाहते थे. रिपोर्ट में कहा गया कि रणवीर का मानना था कि डॉन को अपना 'डीएनए बदलना चाहिए' और मौजूदा समय के हिंसक और रफ स्टैंडर्ड को मैच करना चाहिए, क्योंकि आजकल दर्शक यही पसंद कर रहे हैं. लेकिन एक्टर और फिल्ममेकर फरहान अख्तर फिल्म में 'कठोर भाषा' के इस्तेमाल के पूरी तरह खिलाफ थे.
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फरहान का मानना है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान वाली 'डॉन' फिल्मों भी कभी गाली-गलौज पर निर्भर नहीं रहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्ममेकर किसी भी तरह के प्रेशर टैक्टिक्स के आगे झुकने को तैयार नहीं थे.
बता दें कि रणवीर और फरहान के बीच अनबन की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई. दरअसल, फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज के बाद रणवीर सिंह ने अचानक 'डॉन 3' से वॉकआउट कर लिया. ऐसे में फरहान और उनके पार्टनर रितेश सिधवानी ने इस मामले को 'प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' के सामने रख दिया. यहां बताया गया कि फिल्म के प्री-प्रोडक्शन पर 40 करोड़ रुपए पहले ही खर्च हो चुके थे और रणवीर ने हर स्टेज पर स्क्रिप्ट को अपनी मंजूरी दी थी.
साथ ही रणवीर के फिल्म छोड़ने के बाद फरहान की कंपनी ‘एक्सेल एंटरटेनमेंट’ ने उन पर भारी जुर्माने की मांग की है. प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि फिल्म के प्री-प्रोडक्शन और शूटिंग शेड्यूल में बदलाव की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है, इसलिए रणवीर को 40 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए. हालांकि, ताजा अपडेट के मुताबिक, रणवीर सिंह फिलहाल अपनी 10 करोड़ रुपए की साइनिंग अमाउंट लौटाने पर सहमत हो गए हैं.
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