/गांव-कस्बों की कहानियों और रिकॉर्डतोड़ कमाई, क्षेत्रीय सिनेमा के आगे क्यों बिगड़ रहा है बॉलीवुड का गणित?

बॉलीवुड अभी भी बड़े सितारों और भारी-भरकम बजट पर दांव लगा रहा है, लेकिन दर्शक अब गांवों और कस्बों की कहानियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. एक समय था, जब भारतीय सिनेमा की सफलता का फॉर्मूला बड़े सितारे, करोड़ों का बजट और भव्य सेट्स माने जाते थे. दुनियाभर में हिंदी फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थीं. लेकिन बीते कुछ सालों में बॉक्स ऑफिस की तस्वीर काफी तेजी से बदल गई है. अब दर्शकों को दक्षिण भारतीय, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों की कहानियां ज्यादा पसंद आ रही हैं, जिसने बॉलीवुड का गणित बिगाड़ दिया है.
बॉक्स ऑफिस पर 'बाहुबली', 'आरआरआर', 'केजीएफ' और 'पुष्पा' जैसी पैन-इंडिया फिल्मों ने सफलता के नए-नए पैमाने गढ़े हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में 'मल्टी इंडिया' सिनेमा का भी तेजी से उदय हुआ है. अब लगभग हर भाषा का सिनेमा बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्में दे रहा है.
जानकारी के लिए बता दें कि गुजराती फिल्म 'लालो: कृष्ण सदा सहायते' ने 112 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, जबकि इसका बजट सिर्फ 50 लाख रुपये था. मलयालम फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया था. वहीं, 'दशावर' ने 28.47 करोड़ रुपये का कारोबार किया और इसे 12 करोड़ रुपये में बनाया गया था. यह सिर्फ इन फिल्मों की सफलता नहीं थी, बल्कि इस बात का संकेत था कि अगर कहानी में दम हो, तो दर्शकों के दिल से जुड़ने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती. यही वजह है कि इन फिल्मों ने अपनी कमाई से कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस दौरान सेकनिक ने 17 सफल क्षेत्रीय फिल्मों का विश्लेषण किया और इसमें 7 फिल्में ऐसी ली गई, जिन्होंने बजट से 10 गुना ज्यादा रिटर्न दिया. यानी जिन फिल्मों ने अपने बजट से करीब 10 गुना या उससे ज्यादा कमाया.
इन सबके बीच बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्मों के मुकाबले क्षेत्रीय सिनेमा की हिस्सेदारी बढ़ी है. पीवीआर आईनॉक्स के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्षेत्रीय फिल्मों की हिस्सेदारी करीब 27 प्रतिशत थी, जो साल 2025 में बढ़कर 31 प्रतिशत हो गई. वहीं, हिंदी फिल्मों की हिस्सेदारी लगभग 55 प्रतिशत पर बनी हुई है. दूसरी ओर, अंग्रेजी फिल्मों की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत रह गई.