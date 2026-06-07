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गांव-कस्बों की कहानियों और रिकॉर्डतोड़ कमाई, क्षेत्रीय सिनेमा के आगे क्यों बिगड़ रहा है बॉलीवुड का गणित?

बड़े सितारे, सैकड़ों करोड़ का बजट और फिल्मों के भव्य सेट्स... कभी बॉलीवुड की फिल्मों की सफलता का यही फॉर्मूला हुआ करता था, लेकिन अब भारतीय सिनेमा का गणित बदलता जा रहा है. बॉलीवुड की बड़े बजट की फिल्मों के आगे छोटे बजट में बनी भारतीय भाषाओं की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. आखिर इस बड़े बदलाव की क्या वजह है और दर्शक गांव-कस्बों की कहानियों को ज्यादा क्यों पसंद कर रहे हैं?

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 07, 2026, 06:08 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:28 AM IST
गांव-कस्बों की कहानियों और रिकॉर्डतोड़ कमाई, क्षेत्रीय सिनेमा के आगे क्यों बिगड़ रहा है बॉलीवुड का गणित?
Image Credit: गांव-कस्बों की कहानियों के आगे फीका पड़ रहा बॉलीवुड? (एआई फोटो निर्मित)

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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