/गांव-कस्बों की कहानियों और रिकॉर्डतोड़ कमाई, क्षेत्रीय सिनेमा के आगे क्यों बिगड़ रहा है बॉलीवुड का गणित?

जानकारी के लिए बता दें कि गुजराती फिल्म 'लालो: कृष्ण सदा सहायते' ने 112 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, जबकि इसका बजट सिर्फ 50 लाख रुपये था. मलयालम फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया था. वहीं, 'दशावर' ने 28.47 करोड़ रुपये का कारोबार किया और इसे 12 करोड़ रुपये में बनाया गया था. यह सिर्फ इन फिल्मों की सफलता नहीं थी, बल्कि इस बात का संकेत था कि अगर कहानी में दम हो, तो दर्शकों के दिल से जुड़ने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती. यही वजह है कि इन फिल्मों ने अपनी कमाई से कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस दौरान सेकनिक ने 17 सफल क्षेत्रीय फिल्मों का विश्लेषण किया और इसमें 7 फिल्में ऐसी ली गई, जिन्होंने बजट से 10 गुना ज्यादा रिटर्न दिया. यानी जिन फिल्मों ने अपने बजट से करीब 10 गुना या उससे ज्यादा कमाया.