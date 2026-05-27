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Hindi Newsबॉलीवुडआखिर शाहरुख खान ने क्यों ठुकराई थी फरहान अख्तर की फिल्म? 3 साल बाद जाकर खुला राज, रणवीर सिंह ने भी बीच में छोड़ी फिल्म

आखिर शाहरुख खान ने क्यों ठुकराई थी फरहान अख्तर की फिल्म? 3 साल बाद जाकर खुला राज, रणवीर सिंह ने भी बीच में छोड़ी फिल्म

Shah Rukh Khan Don 3: शाहरुख खान ने सालों पहले फरहान अख्तर की ‘डॉन’ फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था. उस समय उनके नाम की खूब चर्चा थी, लेकिन कुछ वजहों के चलते उन्होंने फिल्म से दूरी बना ली थी. बाद में रणवीर सिंह के जुड़ने और फिर बाहर होने की खबरों से माहौल और गरमा गया. लेकिन अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि शाहरुख ने इस फिल्म को क्यों ठुकराया था?  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 27, 2026, 01:51 PM IST
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Why Shah Rukh Khan Rejected Don 3
Why Shah Rukh Khan Rejected Don 3

Why Shah Rukh Khan Rejected Don 3: हिंदी सिनेमा के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म ‘डॉन’ आज भी फैंस के बीच काफी पॉपुलर मानी जाती है. जब फरहान अख्तर ने ‘डॉन 3’ का ऐलान किया था, तभी से लोग शाहरुख खान की वापसी का इंतजार कर रहे थे. हर तरफ यही चर्चा थी कि एक बार फिर शाहरुख अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे. लेकिन बाद में खबरें आने लगीं कि शाहरुख इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते. इसके बाद फैंस काफी हैरान भी हुए, क्योंकि लोग उन्हें फिर से ‘डॉन’ के रोल में देखने के लिए बेहद एक्साइटेड थे.

साल 2022 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि शाहरुख खान को फिल्म की स्क्रिप्ट बुरी नहीं लगी थी, लेकिन वे इससे पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं थे. रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख इस किरदार को बहुत खास मानते हैं और बिना पूरी तरह भरोसा हुए फिल्म साइन नहीं करना चाहते थे. उस समय बॉक्स ऑफिस का माहौल भी कुछ खास नहीं चल रहा था. ऐसे में वे कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते थे. कहा गया था कि फरहान अख्तर स्क्रिप्ट पर दोबारा काम करने में जुट गए थे. तब शाहरुख राजकुमार हिरानी की फिल्म ‘डंकी’ की शूटिंग में बिजी थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए थे शाहरुख

इस फिल्म में तापसी पन्नू भी नजर आई थीं. वहीं, दूसरी तरफ उनकी वापसी फिल्म ‘पठान’ रिलीज के लिए तैयार थी, जिसमें दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम रोल में थे. इसके अलावा शाहरुख ‘जवान’ में भी नजर आने वाले थे. इस फिल्म में नयनतारा, प्रियामणि, विजय सेतुपति और सान्या मल्होत्रा जैसे कई कलाकार शामिल थे. लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से भी शाहरुख काफी बिजी चल रहे थे. जब ‘पठान’ ब्लॉकबस्टर साबित हुई तो फैंस को लगा कि अब शायद शाहरुख ‘डॉन 3’ के लिए हां कर देंगे. लेकिन 2023 में अलग ही कहानी सामने आई. 

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क्यों फरहान अख्तर को लेना पड़ा ऐसा फैसला?

कहा गया कि शाहरुख अब ऐसी कमर्शियल फिल्में करना चाहते हैं जो हर तरह के दर्शकों तक पहुंचे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें लगा कि ‘डॉन’ उस तरह की फिल्म नहीं है, जिसे वे आने वाले सालों में करना चाहते हैं. इसी वजह से उन्होंने फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट की टीम को अपना फैसला बता दिया था. एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि फरहान अख्तर किसी दूसरे एक्टर के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे. लेकिन शाहरुख अपने फैसले पर अड़े रहे. उनका मानना था कि वे ‘डॉन’ की दो फिल्मों में इस किरदार को बहुत कुछ दे चुके हैं. 

शाहरुख ने दिया था नए चेहरे का आइडिया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख ने फरहान से ये भी कहा था कि जैसे ‘जेम्स बॉन्ड’ के किरदार में अलग-अलग एक्टर आए हैं, वैसे ही ‘डॉन’ में भी नया चेहरा आ सकता है. इसके बाद फरहान के पास किसी नए अभिनेता को लेने के अलावा ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा था. इसके बाद रणवीर सिंह का नाम ‘डॉन 3’ से जुड़ गया. कहा गया कि रणवीर खुद इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए काफी कोशिश कर रहे थे. उन्होंने फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी से बातचीत भी की थी. हालांकि, बाद में खबर आई कि रणवीर ने फिल्म से दूरी बना ली है. 

रणवीर सिंह के पास हैं कई और प्रोजेक्ट

रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ‘धुरंधर’ की सक्सेस के बाद वे संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे बड़े निर्देशकों के साथ काम करना चाहते हैं. साथ ही वे लगातार गैंगस्टर फिल्मों में भी नजर नहीं आना चाहते थे. इसी साल जनवरी में खबर आई कि रणवीर सिंह के बाहर होने के बाद शाहरुख खान की वापसी की चर्चा फिर शुरू हो गई है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शाहरुख फिल्म में लौटने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है. कहा गया कि अगर ‘जवान’ के निर्देशक एटली इस फ्रेंचाइजी से जुड़ते हैं तभी वह फिल्म करेंगे. 

क्या बन पाएगी फरहान अख्तर की ‘डॉन 3’? 

हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं फिल्म की हीरोइन को लेकर भी बदलाव की खबरें आईं. पहले कियारा आडवाणी का नाम जुड़ा था, लेकिन अब कृति सेन के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है. वहीं, विलेन के रोल के लिए विक्रांत मैसी और विजय देवरकोंडा के नाम सामने आए थे, लेकिन दोनों ने कथित तौर पर फिल्म करने से मना कर दिया. अब देखना ये है कि क्या फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘डॉन 3’ बनेगी और अगर बनती है तो इनमें कौन एक्टर और एक्ट्रेस होगी और कौन विलेन?

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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