/तेलुगू सिनेमा ने रचे 1000 करोड़ के कई इतिहास, लेकिन तमिल अब तक नहीं तोड़ पाई ये दीवार? प्रोड्यूसर ने बताई वजह

Telugu vs Tamil Cinema: पिछले कुछ सालों में भारतीय सिनेमा का बॉक्स ऑफिस पूरी तरह बदल चुका है. अब फिल्मों की सफलता केवल 100 या 500 करोड़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि 1,000 करोड़ क्लब नया बेंचमार्क बन गया है. इस 1,000 करोड़ क्लब में तेलुगू और कन्नड़ सिनेमा की कई फिल्में शामिल हैं, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे पुरानी और मजबूत इंडस्ट्री मानी जाने वाली तमिल फिल्म इंडस्ट्री अब तक इस दीवार को नहीं तोड़ पाई है. आखिर इसकी वजह क्या है?
हाल ही में प्रोड्यूसर इशारी के. गणेश ने तमिल सिनेमा की एक बड़ी समस्या पर बात की. इंडस्ट्री अब तक ऐसी कोई फिल्म क्यों नहीं बना पाई है, जो बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये की कमाई कर सके? उन्होंने इसके लिए कंटेंट या टैलेंट की कमी के बजाय बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को वजह बताया है. रविवार को मीडिया से बातचीत में गणेश ने कहा, 'तमिलनाडु में हमारे पास सिर्फ 1,000 स्क्रीन हैं, जबकि आंध्र में 4,000 से ज्यादा स्क्रीन हैं. इसलिए वे (बॉक्स ऑफिस पर) 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाते हैं.'
यह टिप्पणी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में पनपी उस निराशा को दिखाती है, जो तेलुगू और कन्नड़ सिनेमा की हालिया कामयाबी को देखकर पैदा हुई है. इन दोनों इंडस्ट्रीज ने हाल के सालों में कई ऐसी फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है. वहीं, तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म '2.0' (शंकर के निर्देशन में बनी रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म, जिसे तमिल सिनेमा की सबसे भव्य फिल्मों में गिना जाता है) दुनिया भर में 691 करोड़ रुपये ही कमा पाई. यह आंकड़ा तेलुगू और कन्नड़ सिनेमा की 'बाहुबली 2' और 'केजीएफ चैप्टर 2' जैसी फिल्मों की कमाई के सबसे करीब है. सैकनिल्क के ट्रैकर के अनुसार, इन दोनों फिल्मों ने 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है.
रजनीकांत की 'जेलर' ने दुनिया भर में 604 करोड़ रुपये की कमाई की, जो इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस चार्ट में टॉप पर होने के बावजूद एक बड़ा अंतर दिखाती है. 2025 में रिलीज हुई 'कुली' 518 करोड़ रुपये के साथ इसके बाद आती है, जबकि 'पोन्नियिन सेलवन: पार्ट वन' (488.36 करोड़ रुपये) और 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' (457.12 करोड़ रुपये) भी टॉप फिल्मों की सूची में शामिल हैं.
स्क्रीन की संख्या उस बड़ी संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है, जिससे इंडस्ट्री जूझ रही है. यह समस्या तमिलनाडु में सिनेमा टिकट की कीमतों से भी सीधे तौर पर जुड़ी है. राज्य सरकार दशकों से टिकट की कीमतों पर सीमा (कैप) लगाती रही है. यह नीति राज्य की सांस्कृतिक पहचान के तहत सिनेमा को आम लोगों के लिए सस्ता बनाए रखने के उद्देश्य से बनाई गई थी. इस सीमा में आखिरी बार 2021 में बदलाव किया गया था. तब लोकल बॉडी टैक्स को लेकर हुए विवाद के कारण प्रोड्यूसर्स ने कुछ समय के लिए नई फिल्मों की रिलीज रोक दी थी. इसके बाद बड़े मल्टीप्लेक्स के लिए बेस फेयर (मूल किराया) बढ़ाकर जीएसटी से पहले लगभग 150 रुपये कर दिया गया, जो टैक्स जोड़ने के बाद करीब 192 रुपये हो गया. इससे पहले, 2007 से टिकट की अधिकतम कीमत 120 रुपये थी.
एक्टर शिवा कार्तिकेयन ने पिछले साल इस मुद्दे पर सीधे बात की थी. उन्होंने कहा था कि 1,000 करोड़ रुपये की चर्चा सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई फिल्म कितनी स्क्रीन पर दिखाई जा सकती है, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि हर टिकट से वास्तव में कितनी कमाई होती है. ऐसा इसलिए, क्योंकि तमिलनाडु में कोई फिल्म उतनी ही संख्या में टिकट बेच सकती है, जितनी दूसरी जगहों पर बिकती है. फिर भी, कीमत के अंतर के कारण उसकी कुल कमाई काफी कम हो सकती है. 'सिनेमा एक्सप्रेस' को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'फिल्म की क्वालिटी के अलावा, टिकट की कीमत जैसे दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है. मैं टिकट की कीमतें बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर हमारे यहां भी बेंगलुरु या मुंबई की तरह टिकट की कीमत होती, तो 'जेलर' आसानी से 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेती और शायद 1,000 करोड़ रुपये तक भी पहुंच जाती.'
गणेश, जो 'वेल्स फिल्म इंटरनेशनल' चलाते हैं और जिन्होंने पिछले कुछ सालों में कई बड़ी तमिल हिट फिल्मों को सपोर्ट किया है, इंडस्ट्री के ट्रेड और एग्जिबिशन सर्कल में भी अहम जगह रखते हैं. इसी वजह से उनकी बातों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, भले ही उनके दावों के पीछे के सटीक आंकड़ों पर सवाल उठते रहे हों. तमिल सिनेमा का मौजूदा बेंचमार्क 'लियो' की 606 करोड़ रुपये की कमाई है, जो 1,000 करोड़ रुपये के आंकड़े के दो-तिहाई से भी कम है. ऐसे में स्क्रीन, टिकट की कीमत और मार्केट साइज को लेकर चर्चा तब-तब होती रहेगी, जब भी कोई बड़े बजट की तमिल फिल्म इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी.