/तेलुगू सिनेमा ने रचे 1000 करोड़ के कई इतिहास, लेकिन तमिल अब तक नहीं तोड़ पाई ये दीवार? प्रोड्यूसर ने बताई वजह

एक्टर शिवा कार्तिकेयन ने पिछले साल इस मुद्दे पर सीधे बात की थी. उन्होंने कहा था कि 1,000 करोड़ रुपये की चर्चा सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई फिल्म कितनी स्क्रीन पर दिखाई जा सकती है, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि हर टिकट से वास्तव में कितनी कमाई होती है. ऐसा इसलिए, क्योंकि तमिलनाडु में कोई फिल्म उतनी ही संख्या में टिकट बेच सकती है, जितनी दूसरी जगहों पर बिकती है. फिर भी, कीमत के अंतर के कारण उसकी कुल कमाई काफी कम हो सकती है. 'सिनेमा एक्सप्रेस' को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'फिल्म की क्वालिटी के अलावा, टिकट की कीमत जैसे दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है. मैं टिकट की कीमतें बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर हमारे यहां भी बेंगलुरु या मुंबई की तरह टिकट की कीमत होती, तो 'जेलर' आसानी से 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेती और शायद 1,000 करोड़ रुपये तक भी पहुंच जाती.'