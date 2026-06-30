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तेलुगू सिनेमा ने रचे 1000 करोड़ के कई इतिहास, लेकिन तमिल अब तक नहीं तोड़ पाई ये दीवार? प्रोड्यूसर ने बताई वजह

Telugu vs Tamil Cinema: प्रोड्यूसर इशारी के. गणेश ने तमिल सिनेमा के एक ऐसे मुद्दे पर अपनी राय दी है, जिस पर अक्सर चर्चा होती रहती है कि आखिर इस इंडस्ट्री ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वाली कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई है. उन्होंने इसके लिए कंटेंट या टैलेंट की कमी के बजाय बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को वजह बताया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 30, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:16 AM IST
तेलुगू सिनेमा ने रचे 1000 करोड़ के कई इतिहास, लेकिन तमिल अब तक नहीं तोड़ पाई ये दीवार? प्रोड्यूसर ने बताई वजह
Image Credit: 1000 करोड़ क्लब से क्यों दूर है तमिल सिनेमा? (एआई फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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