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Hindi Newsबॉलीवुडआज कल फिल्म के हीरो नहीं... अब लोगों को पसंद आ रहे विलेन! आखिर इतना क्यों बदल गया दर्शकों का टेस्ट?

आज कल फिल्म के हीरो नहीं... अब लोगों को पसंद आ रहे विलेन! आखिर इतना क्यों बदल गया दर्शकों का टेस्ट?

Gray Characters Popularity: आज की फिल्मों में विलेन को सिर्फ बुरा नहीं दिखाया जाता, बल्कि उसकी जिंदगी और वजह भी दिखाई जाती है. पहले हीरो अच्छा और विलेन बुरा होता था, लेकिन अब कहानी बदल गई है. लोग अब ग्रे शेड किरदारों में खूब पसंद करने लगे हैं, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है. चलिए आज इसको समझने की कोशिश करते हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 19, 2026, 06:26 AM IST
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Audience Like Gray Characters
Audience Like Gray Characters

Audience Like Gray Characters: आज की फिल्मों में विलेन को लेकर लोगों की सोच काफी बदल गई है. पहले के समय में कहानी बहुत सीधी होती थी, जहां हीरो को हमेशा अच्छा और विलेन को हमेशा बुरा दिखाया जाता था. दर्शकों को भी तय कर दिया जाता था कि किससे प्यार करना है और किससे नफरत. लेकिन अब कहानी कहने का तरीका बदल गया है. अब किरदारों में गहराई दिखाई जाती है और हर किसी के पीछे एक वजह बताई जाती है. इसी वजह से विलेन भी अब सिर्फ बुराई का सिंबल नहीं रह गया है, बल्कि एक सोच और एक्सपीरियंस वाला किरदार बन गया है. 

लोग अब उसे समझने की कोशिश करते हैं. आज फिल्मों में विलेन को सिर्फ गलत इंसान नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की कहानी भी दिखाई जाती है, ताकि दर्शक उससे जुड़ सके और समझ सकें कि वो ऐसा क्यों बना. कई बार उसका बचपन, गरीबी, धोखा या समाज की बेरुखी उसकी सोच को बदल देती है. जब लोग ये सब देखते हैं तो उन्हें विलेन से नफरत करने की जगह उस पर दया या समझ पैदा होने लगती है. यही वजह है कि आज के विलेन दर्शकों के दिल में जगह बनाने लगे हैं. ग्रे शेड अब इंडस्ट्री के सबसे यादगार किरदार बनते जा रहे हैं. 

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बदली स्मार्ट विलेन और कमजोर हीरो की पुरानी सोच

पहले फिल्मों में हीरो को हमेशा सबसे ताकतवर और सही फैसले लेने वाला दिखाया जाता था. वहीं, विलेन को अक्सर कमजोर दिमाग वाला या बहुत गुस्से वाला दिखाया जाता था. लेकिन अब ये सोच बदलती जा रही है. आज के विलेन बहुत स्मार्ट, तेज और अच्छी प्लानिंग करने वाले होते हैं. वे दिमाग से खेलते हैं और कई बार हीरो से आगे निकल जाते हैं. दूसरी तरफ हीरो को भी अब कमजोरियों के साथ दिखाया जाता है. इसी वजह से दर्शक अब उस किरदार को ज्यादा पसंद करते हैं जो दिमाग से मजबूत हो, चाहे वो विलेन ही क्यों न हो.

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रियल कहानी की मांग बढ़ने से विलेन का असर बढ़ा

आज के समय में लोग ऐसी कहानियां देखना पसंद करते हैं जो असली जिंदगी से जुड़ी हों. काल्पनिक दुनिया से ज्यादा अब दर्शक रियल मुद्दों को समझना चाहते हैं. इसी वजह से फिल्मों में विलेन ऐसे मुद्दे उठाने लगे हैं जो समाज में सच में मौजूद हैं जैसे भ्रष्टाचार, अन्याय, गरीबी और सत्ता का गलत इस्तेमाल. जब विलेन इन बातों को सामने लाता है तो दर्शक कहीं न कहीं उससे जुड़ाव महसूस करते हैं. उन्हें लगता है कि वे गलत होते हुए भी सच बोल रहा है, इसलिए उसका असर और बढ़ जाता है. साथ ही लोगों में भी इनका क्रेज बढ़ता जा रहा है. 

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एंटी हीरो का बढ़ता चलन

आजकल फिल्मों में एंटी हीरो का चलन तेजी से बढ़ा है. एंटी हीरो ऐसे किरदार होते हैं जो पूरी तरह अच्छे या बुरे नहीं होते. वे अपने हिसाब से फैसले लेते हैं और कई बार कानून से भी ऊपर जाकर काम करते हैं. ऐसे किरदार दर्शकों को बहुत दिलचस्प लगते हैं क्योंकि उनमें एक अलग तरह की आजादी और बगावत दिखाई देती है. कई बार कहानी का असली हीरो वही बन जाता है जो नियम तोड़कर अपनी दुनिया बनाता है. यही वजह है कि अब लोग ऐसे किरदारों को ज्यादा पसंद करने लगे हैं. आज कल बड़े कलाकार भी विलेन का रोल करने लगे हैं. 

दमदार अभिनय और लुक्स बना वजह 

वे अपने अभिन और स्टाइल से इन किरदारों को और भी ज्यादा दमदार बना देते हैं. उनकी एक्टिंग इतनी मजबूत होती है कि कई बार हीरो से ज्यादा लोग विलेन की बातें करते हैं. उनके लुक्स और स्टाइल की बात होती हैं. फिल्मों में उनकी यूनिक एंट्री के लोग दीवाने हो जाते हैं. दर्शक उसके बोलने के तरीके, सोच और स्क्रीन प्रेजेंस से प्रभावित हो जाते हैं. जब कोई कलाकार किसी किरदार में पूरी जान डाल देता है तो वे लंबे समय तक लोगों के दिमाग में रहता है. इसी वजह से विलेन अब सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि यादगार एक्सपीरियंस बनते जा रहा है. 

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दर्शकों की सोच में बड़ा बदलाव

आज का दर्शक पहले से ज्यादा समझदार हो गया है. वो अब सिर्फ ये नहीं देखता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, बल्कि ये समझना चाहता है कि क्यों ऐसा हो रहा है. लोग अब हर किरदार की वजह जानना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है. इसी सोच की वजह विलेन भी अब समझ में आने लगता है. लोग उसकी मजबूरी और दर्द को महसूस करते हैं और उसके फैसलों पर सवाल भी उठाते हैं. आज की फिल्मों में हीरो और विलेन के बीच की लाइन बहुत पतली हो गई है. कई बार हीरो गलत काम करता है और विलेन सही मुद्दा उठाता है. 

विलेन अब कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा बन गया है

आज के समय में विलेन सिर्फ कहानी का विरोधी नहीं रह गया है. बल्कि वे अब सबसे मजबूत किरदार बन गया है. उसकी सोच, उसकी प्लानिंग और उसकी इमोशनल बैकस्टोरी उसे खास बनाती है. दर्शक अब उसे सिर्फ नफरत से नहीं देखते. बल्कि उसे समझने की कोशिश भी करते हैं. यही बदलाव फिल्मों को पहले से ज्यादा दिलचस्प बना रहा है और विलेन को भी पहले से ज्यादा लोकप्रिय बना रहा है. अब वे सिर्फ हारने वाला किरदार नहीं रहा. बल्कि एक ऐसा चेहरा बन गया है जो लोगों के दिमाग में लंबे समय तक याद रहता है. विलेन अब कहानी का कमजोर हिस्सा नहीं बल्कि उसकी ताकत बन गया है.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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