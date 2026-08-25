'KGF' के बाद यश का महा-धमाका, जानिए शुक्रवार को छोड़कर बुधवार को क्यों सिनेमाघरों में आ रही है 'टॉक्सिक'?

Yash Toxic: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यश 'KGF: Chapter 2' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद अब बड़े पर्दे पर मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक - अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' के साथ वापसी कर रहे हैं. ऐसे में फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें हैं. सिनेमाघरों में 26 अगस्त को दस्तक देने वाली है. फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है और अब इसकी एडवांस बुकिंग के आंकड़े भी माहौल को मजबूत करते नजर आ रहे हैं.
खास बात यह है कि मेकर्स ने फिल्म को आमतौर पर बड़ी फिल्मों के लिए पसंद किए जाने वाले शुक्रवार के बजाय बुधवार, 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया है, लेकिन आमतौर पर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्में शुक्रवार को ही रिलीज की जाती हैं. डायरेक्टर गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए मेकर्स ने बुधवार का दिन चुना है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इस अनोखे फैसले के पीछे क्या रणनीतिक वजह है और फिल्म को इसका कितना फायदा मिल सकता है.
बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में शुक्रवार को फिल्मों की रिलीज का लंबा ट्रेंड रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार आते हैं, जिससे फिल्मों को इसका जबरदस्त फायदा मिलता है, लेकिन यश की 'टॉक्सिक' के मामले में बुधवार की रिलीज अपने आप में एक दिलचस्प बॉक्स ऑफिस स्ट्रेटजी बन जाती है. जिस दिन फिल्म रिलीज हो रही है, उस दिन बुधवार है. यानी फिल्म का शुक्रवार तक इंतजार किए बिना ही दर्शकों को बुधवार को देखने का मौका मिलेगा. इसी के साथ फिल्म के पास शनिवार और रविवार की छुट्टी तक ज्यादा कमाई करने के लिए अतिरिक्त दिन भी होंगे. इसी वजह से फिल्म की रिलीज डेट को केवल एक तारीख के तौर पर नहीं, बल्कि एक एक्सटेंडेड बॉक्स ऑफिस रन के तौर पर देखा जा रहा है.
हाल ही में आई 'टाइम्स नाउ' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'टॉक्सिक' को बुधवार को रिलीज करना मेकर्स की एक सोची-समझी रणनीतिक चाल है. ऐसा करके वे फिल्म को सिनेमाघरों में अधिक लंबा 'थिएट्रिकल रनवे' देना चाहते हैं. वीकेंड से दो दिन पहले रिलीज होने के कारण फिल्म को बुधवार और गुरुवार का अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे यह दर्शकों के बीच मजबूत पकड़ बना सकेगी. इसके बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार को कमाई में एक बहुत बड़ा उछाल (स्विंग) देखने को मिल सकता है.
बुधवार और गुरुवार को मिलने वाली पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी वीकेंड के कलेक्शन को कई गुना बढ़ा सकती है. इसके साथ ही, रिलीज की तारीख तय करते समय कैलेंडर का भी पूरा ध्यान रखा गया है. इसी हफ्ते 28 अगस्त को केरल का प्रमुख त्योहार 'ओणम' पड़ रहा है. बुधवार को रिलीज होने की वजह से ओणम की छुट्टियों की शुरुआत होने तक फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच एक जबरदस्त बज बन चुका होगा, जिसका फिल्म को थिएटर्स में जबरदस्त एडवांटेज मिलेगा.
फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच गजब का उत्साह है, जिसका अंदाजा इसकी एडवांस बुकिंग से लगाया जा सकता है. Sacnilk के मुताबिक, मंगलवार (25 अगस्त) को सुबह, फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले तक, देशभर में 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स' की करीब 9,07,330 टिकटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है. फिलहाल, फिल्म के 17,780 शोज के लिए प्री-बुकिंग हो रही है, जो अगले 24 घंटे में बढ़ सकते हैं. यश इस फिल्म में 'KGF' से भी अधिक हिंसक और बोल्ड अवतार में नजर आने वाले हैं, जिसका देश-विदेश में भारी प्रमोशन किया जा रहा है.