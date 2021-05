Sushant Singh Rajput के फैंस ने लगाई विकिपीडिया की क्लास, फाउंडर को मांगनी पड़ी माफी

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत को 11 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं. लेकिन अब तक उनके फैंस उनके लिए भुला नहीं पा रहे हैं. मुंबई से पटना तक मामले की सीबीआई जांच की मांग उठी, फिर काफी हंगामे के बाद जांच शुरू भी हुई जो अब तक चल रही है. सुशांत की मौत की गुत्थी का फैसला कोर्ट ने नहीं किया है. लेकिन विकीवीडिया पर सुशांत की मौत की वजह को आत्महत्या बताया गया है, इस जानकारी को पढ़ते ही सुशांत के फैंस को गुस्सा आ गया. ट्विटर पर #wikipediasushantwaskilled ट्रेंड करने लगा. यह मामला इतना बढ़ गया कि विकिपीडिया के फाउंडर मांफी मांगने पर मजूबर हो गए.

दरअसल, सुशांत सिंह के फैंस ने जब देखा कि विकिपीडिया पर एक्ट्रेस की मौत की वजह सुसाइड बताई गई है. तब उनका प्यार एक बार फिर अपने फेवरेट एक्टर के लिए सामने आया. इस मामले पर सोशल मीडिया पर विकिपीडिया के खिलाफ एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा. लोगों ने ये गलत जानकारी देने के लिए विकिपीडिया की क्लास लगा दी. ट्विटर पर 'विकिपीडिया सुशांत को मारा गया था' (Wikipedia Sushant Was Killed) ट्रेंड करने लगा.

सुशांत के फैंस लगातार विकिपीडिया से अपनी वेबसाइट पर सुशांत की मौत की वजह को लेकर बदलवाव करने की मांग कर रहे हैं. यहां कुछ यूजर्स का कहना है कि विकिपीडिया पर सुशांत की मौत को लेकर दिया गया डिस्क्रिप्शन अधूरा है. इस केस की जांच तक अभी अधूरी है और सीबीआई के हाथ में हैं.

If u say tht u have reliable sources thn we must hold u responsible if it's prven othrwse. If on hearsay1 wud be declard a suicide thn plnty of murderrs wud b roamng free #SSRians hav many reasons to blv. @itsSSR was murderd as loopholes & malicious intntions hav been visible.

