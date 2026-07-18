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लॉरेंस बिश्नोई की मिली धमकी के बाद क्या आमिर खान भी सलमान की तरह खरीदेंगे बुलेट प्रूफ कार? आखिर क्यों निशाने पर आए ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’

Aamir Khan Death Threat: हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को जान से मारने की धमकी दी है, जिसक बाद फैंस के बीच इसको लेकर डर बैठ गया है, जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है. इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है क्या सिंपल लाइफ जीने वाले आमिर खान भी सलमाल की तरफ बुलेट प्रूफ कार खरीदेंगे?

Written ByAmit BhardwajEdited By:Vandana Saini
Published: Jul 18, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:44 PM IST
लॉरेंस बिश्नोई की मिली धमकी के बाद क्या आमिर खान भी सलमान की तरह खरीदेंगे बुलेट प्रूफ कार? आखिर क्यों निशाने पर आए ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’
Image Credit: Aamir Khan Death ThreatSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Amit Bhardwaj

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 अमित व्यापम घोटाला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड और कोल स्कैम पर सीरीज में अपनी बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कई घोटालों का पर्दाफाश किया है. इसके अलावा अमित भारद्वाज ने दुनिया के कई मुल्कों में जाकर वार कवर किया है. उन्होंने राष्ट्र हित की कहानियों को सामने लाने के लिए देश भर में यात्राएं की हैं.

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