/लॉरेंस बिश्नोई की मिली धमकी के बाद क्या आमिर खान भी सलमान की तरह खरीदेंगे बुलेट प्रूफ कार? आखिर क्यों निशाने पर आए ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’

हाल के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी धमकियों ने हर तरफ खलबली मचा दी है, जिसके बाद बॉलीवुड सितारों की सिक्योरिटी को लेकर हर कोई फिक्रमंद नजर आ रहा है. दरअसल, सलमान खान के बाद आमिर खान भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं, जिसके पीछे की वजह है उसकी गौरी स्प्रैट के साथ उनकी तीसरी शादी. जैसे ही आमिर खान को मिली धमकी की ये खबरें सामने आई हर कोई हैरान रह गया, जिसके बाद उनके फैंस उनकी सिक्योरिटी को लेकर चिंता में आ गए.
सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ उनके बारे में बात कर रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी को लेकर सवाल कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक सवाल भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या अब आमिर खान भी सलमान खान की तरह अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे. क्या वे भी कोई नई बुलेट प्रूफ कार खरीदने की तैयारी में हैं? वैसे तो अभी तक इस बारे में कोई पक्की खबर सामने नहीं आई है, फिर भी लोग इन बातों को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं.
सलमान खान काफी लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं. कई बार उनके घर के बार फायरिंग की खबरें आ चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए एक खास बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी थी. इसके साथ ही वे कई सारे बॉडीगार्ड्स के साथ चलते हैं. अब जब भी ऐसी ही विपत्ति आमिर खान पर आन पड़ी है तो लोगों के मन में एक ही सवाल है कि क्या आमिर खान भी सलमान जैसी ही सीक्योरिटी रखने वाले हैं. क्या आने वाले समय में वे भी बुलेट प्रूफ कार में सफर करेंगे?
आमिर खान को बॉलीवुड के सबसे बड़े और असरदार सितारों में गिना जाता है. उनकी पहचान सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले करोड़ों में हैं. ऐसे में उनकी सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता. आजकल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स के लिए पर्सनल सिक्योरिटी, हाई-टेक गाड़ियां और सिक्योर घर एक आम बात बन चुकी है. इसलिए अगर आमिर खान आने वाले समय में अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी.
बुलेट प्रूफ गाड़ियां सिर्फ दिखावे या लग्जरी के लिए नहीं होती हैं. बुलेटप्रूफ कारें खास तौर पर वीवीआईपी, फिल्मी सितारों और बड़े बिजनेसमैन की सिक्योरिटी के लिए बनती हैं. इन गाड़ियों में बेहद मजबूत स्टील और कई परतों वाला खास कांच लगाया जाता है, जो बंदूक की गोलियों और बम धमाकों को आसानी से झेल सकता है. इनका केबिन इस तरह डिजाइन होता है कि अंदर बैठे लोग हर हाल में सुरक्षित रहें. इन कारों में 'रन-फ्लैट' टायर भी होते हैं, जो पंचर या फटने के बाद भी गाड़ी को रुकने नहीं देते और सिक्योरिटी के साथ गाड़ी को खतरे से दूर ले जाने का काम रपते हैं.
बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक के बड़े स्टार्स अपनी सिक्योरिटी के लिए बुलेटप्रूफ और हाई-सिक्योरिटी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं. लगातार मिल रही धमकियों के बाद सलमान खान ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाते हुए बुलेट रेसिस्टेंट गाड़ी खरीदी थी. वहीं, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार भी फुल सिक्योरिटी वाली गाड़ियों में सफर करते हैं. साउथ के सुपरस्टार्स जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन, राम चरण और मोहनलाल के पास भी ऐसी ही बेहद सिक्योर और महंगी गाड़ियां हैं. ये गाड़ियां इन सितारों को सिक्योरिटी के साथ-साथ प्राइवेसी भी देती हैं.
सलमान खान के बाद आमिर खान भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं. खुद को इस गैंग का सदस्य बताने वाले आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई ने सोशल मीडिया और ऑडियो क्लिप के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी है. गैंग का आरोप है कि आमिर खान और दूसरे लोग देश में ‘लव जिहाद’ को बढ़ावा दे रहे हैं, जो उनकी संस्कृति पर हमला है. धमकी में कहा गया है कि स्टारडम का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. इस पोस्ट में राजस्थान के श्रीगंगानगर में बच्ची के साथ हुए अपराध का भी जिक्र है.
अगर आमिर खान की बात करें तो वे हमेशा से अपनी फिल्मों और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. साथ ही वे अपने शांत बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं. वे फालतू के विवादों और मीडिया के तीखे बयानों से खुद को हमेशा दूर ही रखते हैं. इसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि उनकी सिक्योरिटी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात को बहुत गंभीरता से देखा जाता है. अगर आने वाले समय में उन्हें सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों की तरफ से कोई खास सलाह दी जाती है, तो वे अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जरूरी कदम जरूर उठा सकते हैं.