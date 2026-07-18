/लॉरेंस बिश्नोई की मिली धमकी के बाद क्या आमिर खान भी सलमान की तरह खरीदेंगे बुलेट प्रूफ कार? आखिर क्यों निशाने पर आए ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’

बुलेट प्रूफ गाड़ियां सिर्फ दिखावे या लग्जरी के लिए नहीं होती हैं. बुलेटप्रूफ कारें खास तौर पर वीवीआईपी, फिल्मी सितारों और बड़े बिजनेसमैन की सिक्योरिटी के लिए बनती हैं. इन गाड़ियों में बेहद मजबूत स्टील और कई परतों वाला खास कांच लगाया जाता है, जो बंदूक की गोलियों और बम धमाकों को आसानी से झेल सकता है. इनका केबिन इस तरह डिजाइन होता है कि अंदर बैठे लोग हर हाल में सुरक्षित रहें. इन कारों में 'रन-फ्लैट' टायर भी होते हैं, जो पंचर या फटने के बाद भी गाड़ी को रुकने नहीं देते और सिक्योरिटी के साथ गाड़ी को खतरे से दूर ले जाने का काम रपते हैं.