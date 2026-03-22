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Hindi Newsबॉलीवुड8 साल बाद अनुष्का शर्मा करेंगी कमबैक? इस साउथ सुपरस्टार संग आ सकती हैं नजर, पर्दे पर दिखेगी नई जोड़ी

8 साल बाद अनुष्का शर्मा करेंगी कमबैक? इस साउथ सुपरस्टार संग आ सकती हैं नजर, पर्दे पर दिखेगी नई जोड़ी

Anushka Sharma Comeback: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा आखिरकार कमबैक की तैयारी में हैं. साल 2018 के बाद से हसीना बतौर एक्ट्रेस किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई हैं. अब खबर है कि अनुष्का अल्लू अर्जुन के अपोजिट नजर आ सकती हैं.   

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 22, 2026, 06:43 PM IST
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8 साल बाद वापसी को तैयार अनुष्का शर्मा?
8 साल बाद वापसी को तैयार अनुष्का शर्मा?

Anushka Sharma Comeback: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को आखिरी बार साल 2018 में आई फिल्म 'जीरो' में बतौर लीड एक्ट्रेस देखा गया था. शाहरुख खान और कैटरीना कैफ स्टारर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी. इसके बाद शाहरुख और कैटरीना ने तो काम किया, लेकिन अनुष्का शर्मा ने अब तक एक्टिंग से दूरी बनाए रखी है. ऐसे में फैंस उनके कमबैक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

अनुष्का का मच-अवेटेड कमबैक 

साल 2022 में आई फिल्म 'कला' में अनुष्का ने कैमियो किया. अब कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अनुष्का शर्मा, अल्लू अर्जुन के अपोजिट एटली की फिल्म 'एए22x ए6' में नजर आ सकती हैं. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है, क्योंकि यह अनुष्का का मच अवेटेड कमबैक और तेलुगू डेब्यू हो सकता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तेलुगू सिनेमा में करेंगी डेब्यू?

ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अनुष्का शर्मा जल्द ही तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर सकती हैं. अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म के मेकर्स एक्ट्रेस से बातचीत कर रहे हैं. हालांकि अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है. वहीं रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के मेकर्स अल्लू अर्जुन के बर्थडे यानी 8 अप्रैल 2026 को 'AA22xA6' का आधिकारिक टाइटल अनाउंस कर सकते हैं. 

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जल्द आएगा फिल्म का ऑफिशियल टाइटल

दरअसल, यह घोषणा एक खास वीडियो के जरिए की जाएगी, जिसमें फिल्म की भव्य दुनिया की पहली झलक दिखाई जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक, यह टाइटल अनाउंसमेंट एक साधारण खुलासा नहीं होगा, बल्कि एक बड़े स्तर का विजुअल स्पेक्टेकल होगा. इस वीडियो में एडवांस वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है और फिल्म की कहानी की पहली झलक मिलेगी, जो एक पैरेलल यूनिवर्स में सेट बताई जा रही है.  रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि यह वीडियो दर्शकों को हैरान कर देगा. इसमें अल्लू अर्जुन का नया अवतार दिखाई देगा.   

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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