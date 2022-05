Hrithik Roshan in KGF 3: केजीएफ 3 में ऋतिक रोशन की एंट्री! पहले ठुकरा चुके हैं साउथ की एक और सुपरहिट फिल्म का लीड रोल

Will Hrithik Roshan be a Part of KGF 3: यश की केजीएफ 2 (KGF 2) जबसे रिलीज हुई है तभी से ही इस फिल्म का डंका खूब बज रहा है. अब तक ये फिल्म सिनेमाघरों में खूब धमाका कर रही है. कमाई के मामले में ये हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म के दोनों ही पार्ट जबरदस्त सफल रहे हैं लिहाजा अब केजीएफ 3 को लेकर तैयारियां चल रही है. इसी बीच खबर आ रही है कि केजीएफ 3 (KGF 3) में यश के साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) नजर आएंगे.

केजीएफ 3 में ऋतिक रोशन

अब सवाल ये कि क्या ऋतिक रोशन वाकई केजीएफ 3 का हिस्सा बनने जा रहे हैं. दरअसल, खबर है कि फिल्म को लेकर काम चल रहा है. फिल्म से जुड़े लोगों की माने तो फिलहाल फिल्म के निर्देशक अपने दूसरे अहम प्रोजेक्ट सालार में जुटे हुए हैं. जैसे ही वो पूरा होगा उसके बाद केजीएफ के तीसरे पार्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा. तब ही फिल्म की कास्टिंग फाइनल होगी. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अंदर ही अंदर फिल्म की कास्टिंग पर काम शुरू कर दिया गया है और इस बार ऋतिक रोशन को यश के साथ कास्ट करने पर विचार चल रहा है.

पहले भी ठुकरा चुके हैं साउथ की फिल्म में लीड रोल

वैसे आपको बता दें कि ऋतिक रोशन पहले भी साउथ में लीड रोल ठुकरा चुके हैं वो भी सुपरहिट फिल्म बाहुबली में. एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली में लीड रोल पहले ऋतिक रोशन को ही ऑफर किया गया था. लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से इंकार कर दिया जिसके बाद ये रोल साउथ स्टार प्रभास ने किया. इस फिल्म ने प्रभास की किस्मत बदल दी. फिल्म साउथ में ही नहीं बल्कि भारत में भी खूब छाई और इस फिल्म का डंका सात समंदर पार भी खूब बजा. बाहुबली जैसी फिल्म को ठुकराने के बाद अब देखना ये होगा कि ऋतिर केजीएफ चैप्टर 3 में नजर आते हैं या नहीं.

यह भी पढ़ेंः KGF 2 Box Office Collection: दुनियाभर में बज रहा रॉकी भाई का डंका, कमाई जानकर खुशी से झूम उठेंगे यश के फैंस