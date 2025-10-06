Advertisement
क्या तब्बू 'चांदनी बार 2' में अपना आइकॉनिक किरदार निभाएंगी? मेकर्स ने चलाई एक्ट्रेस संग बात

Tabu entry in Chandani Bar 2: एक्ट्रेस तब्बू की कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक 'चांदनी बार' का पार्ट 2 बन रहा है. इस खबर को सुन फैंस काफी खुश हो गए है. अब मेकर्स ने फिल्म से जुड़ी पुरानी यादें ताजा करना चाहते हैं. जिसके लिए मेकर्स ने एक्ट्रेस तब्बू से बात चलाई है.  

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 06, 2025, 10:34 PM IST
चाँदनी बार 2 में होगी तब्बू की एंट्री!
Tabu entry in Chandani Bar 2: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म 'चांदनी बार' एक बार फिर चर्चा में आ गई है. यह फिल्म साल 2001 में आई थी और इसमें तब्बू नजर आई थी. अब इस फिल्म का पार्ट 2 बन रहा है. कुछ समय पहले खबर सामने आई थी कि मेकर्स फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर तैयारियां कर रहे हैं. फिल्म के लिए एक्ट्रेस की तलाश चल रही थी. इसी बीच तब्बू का नाम भी फिल्म से जुड़ गया. फैंस चाहते थे कि तब्बू पार्ट 2 में लौटे, इस पर मेकर्स ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है. हालांकि फिल्म से जुड़े सूत्रों से पता चला है कि तब्बू का किरदार 'मुमताज सावंत' फिल्म में दोबारा लिया जा सकता है. 

एक्ट्रेस से हो रही फिल्म के सीक्वल को लेकर बात
'जूम' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'चांदनी बार 2' के निर्माता इस वक्त तब्बू के साथ सीक्वल में उनकी वापसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं. प्रोडक्शन टीम से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया कि 'निर्माता तब्बू को उनके फेमस किरदार में दोबारा लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी फिल्म की आत्मा और असली भावनाओं को जीवित रखेगी.' सूत्र के मुताबिक, फिलहाल बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक उनकी कास्टिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. तब्बू की तरफ से भी फिल्म को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पूरी तरह नई होगी फिल्म की कहानी
फिल्म के मेकर्स ने बताया कि 'चांदनी बार 2' में पूरी तरह नई कहानी होगी, जो पहली फिल्म के 25 साल बाद की घटनाओं पर आधारित है. हालांकि कहानी में मुंबई के अंडरवर्ल्ड और समाज के अंधेरे पहलुओं की झलक पहले की तरह दिखाई देगी, लेकिन यह सीक्वल नई पीढ़ी और नए नजरिए से उन विषयों को दिखाएगा. जिसके लिए मेकर्स भी नई एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं. फिल्म में लीड रोल में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी, शरवरी वाघ और अनन्या पांडे के नाम पर विचार किया जा रहा है. 

बता दें कि फिलहाल मेकर्स ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि तब्बू अपने किरदार को फिर से निभाएंगी या नहीं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, टीम उनकी मौजूदगी को फिल्म की भावनात्मक नींव मानती है. अगर तब्बू की फिल्म में वापसी होती है तो यह फिल्म दर्शकों के लिए एक नॉस्टैल्जिक और पावरफुल अनुभव साबित हो सकती है. 

