Shah Rukh Khan का महादान देख 'एक साथ फाउंडेशन' ने 5500 दिहाड़ी मजदूरों के लिए उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने गुरुवार को दरियादिली दिखाने के मामले में बाकी सारे सेलेब्स और स्टार्स को पीछे छोड़ दिया. उन्होंने गुरुवार शाम ऐलान किया कि उनकी कंपनियां कोलकाता नाइट राइडर्स, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, मीर फाउंडेशन और रेड चिलीज़ वीएफएक्स कई राहत कोषों में योगदान कर रही हैं, जिसके बाद हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही है. अब कोरोना वायरस (Coronavirus) से चल रही इस जंग में शाहरुख भी बड़े योद्धा के तौर पर सामने आए हैं.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की इस पहल पर 'एक साथ फाउंडेशन' (Ek Saath Foundation) ने ट्वीट किया है. "हम सभी शाहरुख खान और मीर फाउंडेशन की असीम उदारता और समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं. हम 5500 दिहाड़ी मजदूरों और उनके परिवारों को इन कठिन समय में एक महीने तक पर्याप्त राशन उपलब्ध कराएंगे."

We at Ek Saath are extremely grateful to @imsrk & @Meerfoundation for their immense generosity and support.

We will fulfill an urgent need to provide 5500 families of daily wage workers with enough ration to sustain for a month in these difficult times. pic.twitter.com/Geyhivowkt

