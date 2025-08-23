वो हमेशा से अलग रहते आए...; गोविंदा-सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों के बीच प्रोड्यूसर का बयान वायरल
बॉलीवुड

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दरअसल, खबर है कि पत्नी सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी है. इस बीच फिल्ममेकर पहलाज निहलानी की गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर एक पुराना बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:23 AM IST
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दरअसल, खबर है कि पत्नी सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी है. इस बीच फिल्ममेकर पहलाज निहलानी की गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर एक पुराना बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है. वह गोविंदा के साथ कई फिल्मों पर काम कर चुके हैं, लेकिन बाद में उनके रिश्ते खराब हो गए. पहलाज निहलानी का मानना है कि कपल का रिश्ता अटूट है, चाहे हालात कैसे भी हों.

अटूट है गोविंदा- सुनीता का रिश्ता: पहलाज निहलानी

इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक पुराण इंटरव्यू में पहलाज निहलानी ने दावा किया था कि कपल का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता है. गोविंदा के कथित अफेयर्स को लेकर लंबे समय से चल रही अफवाहों पर बात करते उन्होंने हुए कहा था कि, ‘सुनिए, सुनीता और गोविंदा के प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता. सुनीता खुलकर बोलती हैं और गोविंदा कभी भटकते नहीं. उनकी शादी तो तब भी टिक जाएगी अगर उनके 10 अफेयर हों.’

उन्होंने आगे यह भी कहा कि गोविंदा और सुनीता की लाइफस्टाइल अक्सर उनकी तलाक की अफवाहों को हवा देती है. पहलान ने बताया, ‘वे हमेशा से अलग-अलग रहते आए हैं. वो अपनी मीटिंग्स हमेशा दूसरे बंगले में करते थे, क्योंकि उन्हें देर से सोने की आदत है. वरना सुनीता हमेशा उनके साथ ही होती हैं. इस समय उनके पास एक भी फिल्म नहीं है, लेकिन वह रोज शो करते हैं और उनके बिजनेस के सारे मामलों को सुनीता ही संभालती हैं.’

उड़ चुकी है कपल के तलाक की अफवाह

इससे पहले भी एक बार गोविंदा और सुनीता आहूजा तलाक को लेकर खबरों में आ चुके हैं. हालांकि, बाद में यह दावा किया गया कि दोनों के बीच सुलह हो गई है और वे फिर से साथ हैं. गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और यह हिंट दिया कि सुनीता की बेबाकी ने मामले को भड़का दिया. उन्होंने एचटी सिटी से बातचीत में कहा, ‘सुनीता जी ने जो हाल ही के इंटरव्यूज में बातें बोली हैं, ये उन्हीं सब बातों का नतीजा है. उन्होंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया है और आप गोविंदा सर को तो जानते ही हैं, थोड़ी बहुत खटपट है.’

