'वो सिर्फ 8 घंटे शूटिंग करती है', फराह खान ने दीपिका पादुकोण का उड़ाया मजाक; कुक दिलीप के सवाल पर ली फिरकी

फराह खान अपने लेटेस्ट व्लॉग के लिए कुक दिलीप के साथ एक्टर रोहित सराफ के घर गईं. इस दौरान उन्होंने दीपिका पादुकोण की आठ घंटे की शिफ्ट की मांग को लेकर इंडस्ट्री में चल रही बहस का मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण उनके शो में आने के लिए बहुत बिजी हैं. जब कुक दिलीप ने पूछा कि उनके शो में दीपिका पादुकोण कब मेहमान बनकर आएंगी, तो फराह ने मजाकिया लहजे में एक्ट्रेस की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग को लेकर तंज कसा.

फराह खान ने दीपिका पादुकोण का उड़ाया मजाक

फराह खान और दिलीप दोनों रोहित सराफ के घर पहुंचे. फराह ने दिलीप को बताया कि वो रोहित के घर पर हैं. दिलीप को लगा कि शायद डायरेक्टर रोहित शेट्टी की बात हो रही. इसलिए वह रोहित सराफ को देख चौंका और बोला- आप रोहित शेट्टी नहीं हैं. तब फराह ने दिलीप से कहा कि हर रोहित, रोहित शेट्टी नहीं होता, यह रोहित सराफ है.

Add Zee News as a Preferred Source

कुक को सैलरी बढ़वाने की ट्रिक बताने लगा कुक दिलीप

इसके बाद फराह खान, रोहित की मां अनीता सराफ से मिलीं और बताया कि रोहित ने उन्हें लगभग एक साल से कोई डेट नहीं दी है. रोहित ने फिर दिलीप को अपने कुक भानू से मिलवाया. कुक दिलीप तुरंत ही भानू से उसकी सैलरी पूछने लगा और फिर सैलरी बढ़ाने की ट्रिक बताई. दिलीप बोला, 'ये तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाते ना? मैं बताता हूं कि कैसे वो सैलरी बढ़ाएंगे. जाकर उन्हें बोलो कि पगार बढ़ाओ. और फिर जैसे ही तुम सुबह सोकर उठोगे तो वो खुद ही तुम्हारी पगार बढ़ा देंगे. एक-दो बार बोलोगे तो तीसरी बार खुद ही बढ़ा देंगे.

फराह ने 8 घंटे की शिफ्ट पर कसा तंज

तब फराह ने कहा, 'जिस दिन तू गांव चला जाएगा वो उस दिन शो में आ जाएगी.' फिर मजाक में कहा, 'दीपिका पादुकोण सिर्फ 8 घंटे शूट करती है अब. उसके पास शो में आने के लिए टाइम नहीं है.' यह सुनकर दिलीप तपाक से बोला, 'मैं भी अबसे शो के लिए दिन में 8 घंटे ही शूट करूंगा.' तो फराह ने कहा, 'तू अभी दिन में केवल 2 घंटे ही शूट करता है, अब से तू भी 8 घंटे करेगा.'