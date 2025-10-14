वो जानवरों जैसा चेहरा बनाते और पल भर में बदल जाते...; किशोर कुमार की चौथी पत्नी का खुलासा, बोलीं- उनसे डर लगता था

Kishore Kumar 4th wife interview: किशोर कुमार की प्राइवेट लाइफ हमेशा सुर्ख़ियों में रही थी. उन्होंने एक दो नहीं बल्कि चार शादियां की थीं जिनमें से चौथी शादी एक्ट्रेस लीना चंदावरकर से हुई थी. एक इंटरव्यू में लीना ने किशोर कुमार से शादी को लेकर खुलकर बात की और बताया कि कैसे उन्हें उनसे डर लगता था क्योंकि वह बेहद अजीबोगरीब व्यवहार करते थे.

लहरें रेट्रो के साथ बातचीत में लीना चंदावरकर ने दिवंगत अभिनेता और अपने पति किशोर कुमार के व्यवहार के बारे में बात की थी. इस दौरान उन्होंने ये भी माना कि उन्हें किशोर कुमार के व्यवहार से डर लगता था. उन्होंने बताया कि एक बार किशोर कुमार उन पर इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने बिलकुल जानवरों जैसा मुंह बना लिया था. लीना का कहना था कि क्योंकि वह उनकी चौथी पत्नी थीं, इसलिए वह असुरक्षित महसूस करती थीं. वह नहीं चाहती थीं कि किशोर कुमार किसी और महिला के लिए उन्हें भी छोड़ दें.

किशोर कुमार की चौथी पत्नी का खुलासा

उन्होंने बताया कि एक बार फिल्म 'प्यार अजनबी है' की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उनके बारे में कोई अफवाह सुनी है. लीना ने मना कर दिया क्योंकि वह सीधे उनके सामने यह बात नहीं कहना चाहती थीं. तब किशोर कुमार ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे कोई जानवर—बहुत डरावना और पागल सा. लीना डर गईं और अंत में उन्होंने मान लिया कि उन्होंने अफवाहें सुनी हैं. इसके बाद किशोर कुमार हंसने लगे.

किशोर कुमार से डरती थी लीना चंदावरकर

लीना ने बताया कि किशोर कुमार अपने बच्चों के साथ हॉरर फिल्में भी देखते थे. उन्होंने कहा, 'यह उनका स्वभाव था. चौथी पत्नी होने के नाते वह हमेशा असुरक्षित महसूस करती थीं और नहीं चाहती थीं कि किशोर कुमार पांचवीं शादी करें. एक बार उन्होंने कहा कि वह घर छोड़ देंगी, तो किशोर कुमार थोड़ा डर गए, लेकिन फिर कहा कि कभी वापस मत आना और मुझसे बात मत करना.

लीना बताती हैं कि जब वह घर छोड़कर जाने लगीं तो किशोर कुमार का पूरा ग्रुप उन्हें रोकने के लिए उनके पास आ गया. लीना कहती हैं- 'उन लोगों ने मुझसे कहा- आप कैसे जा सकती हैं? आपकी वजह से दुनिया का यह आठवां अजूबा बदल गया है.' बता दें, लीना चंदावरकर से पहले किशोर कुमार ने रूमा गुहा ठाकुरता, मधुबाला और फिर योगिता बाली से शादी की थी.