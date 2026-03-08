Advertisement
महिला दिवस को सितारों ने यूं किया सेलिब्रेट, करीना कपूर से ट्विंकल खन्ना तक ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर छाए पोस्ट

महिला दिवस को सितारों ने यूं किया सेलिब्रेट, करीना कपूर से ट्विंकल खन्ना तक ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर छाए पोस्ट

Womens Day Celebs Post 2026: आज 8 मार्च को दुनियाभर में वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. इस खास मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं. करीना कपूर खान, हेमा मालिनी से लेकर ट्विंकल खन्ना तक ने महिलाओं को महिला दिवस की बधाई दी हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 08, 2026, 04:46 PM IST
महिला दिवस पर सेलेब्स के खास पोस्ट
महिला दिवस पर सेलेब्स के खास पोस्ट

Womens Day Celebs Post 2026: दुनियाभर में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर आम लोगों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक हर कोई महिलाओं की ताकत और उनके योगदान को याद कर रहा है. ऐसे में कई सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर महिलाओं को वुमन्स डे की शुभकामनाएं दी हैं. चलिए सेलेब्स की पोस्ट पर नजर डालते हैं.

करीना कपूर खान

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट के साथ करीना ने लिखा 'दुनिया की सभी महिलाओं से बस इतना कहना है कि कभी मत भूलिए कि हर दिन अपनी जिंदगी में खुद से कहना है- 'मैं अपनी फेवरेट हूं..' सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हेमा मालिनी

एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए महिला दिवस की शुभकामनाएं दी है. उन्होंने पोस्ट में लिखा 'हर महिला अपने तरीके से कमाल है. चाहे वग घर संभालने वाली हो, एंटरप्रेन्योर हो या काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने वाली एक सफल प्रोफेशनल हो. महिलाओं ने वर्क-लाइफ बैलेंस करने की कला में महारत हासिल की है. याद रखें, आप भगवान की एक अनोखी रचना हैं. बस अपनी शर्तों पर जिंदगी का मजा लेना सीखें.'

हुमा कुरैशी

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने अपनी कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की. इसके साथ लिखा 'उन महिलाओं के लिए जिन्होंने स्क्रीन पर मेरी कहानियों को आकार दिया और स्क्रीन के बाहर मेरी जिंदगी को प्रेरित किया. महिला दिवस की शुभकामनाएं!'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ट्विंकल खन्ना

एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने भी महिला दिवस पर एक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा 'यह म्यूजिक के बारे में होना था. यह कुछ और बन गया. यह इत्तेफाक है कि यह आज विमेंस डे पर पेपर में आया है. शायद सही भी है, क्योंकि यह मेरी जिंदगी की सबसे महान महिला के बारे में है. मेरी स्टोरीज में दिए गए लिंक से इसे एक बार में पढ़ें या इस अखबार की एक कॉपी ले लें. एक बेटी, एक मां और वह सारा प्यार जो अक्सर अनकहा रह जाता है जब हम खुद बड़े और मजबूत बनने की कोशिश में लगे रहते हैं. मुझे बताओ, तुमने आखिरी बार अपनी मां को कब बताया था कि वह तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती हैं?'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

