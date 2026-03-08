Advertisement
Women's Day 2026: ब्लेजर में दिखा 'वुमन पावर', आलिया भट्ट से कियारा आडवाणी तक एक्ट्रेसेस का दमदार फैशन

Women's Day 2026: ब्लेजर लंबे समय से आत्मविश्वास, अधिकार और शार्प स्टाइल का प्रतीक माना जाता रहा है. समय के साथ फिल्म इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियों ने इस क्लासिक आउटफिट को अपने अंदाज में अपनाकर इसे एक मजबूत फैशन स्टेटमेंट बना दिया है. स्ट्रक्चर्ड टेलरिंग से लेकर एक्सपेरिमेंटल सिल्हूट तक, आज ब्लेजर सिर्फ फॉर्मल कपड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह इंडिविजुअलिटी, कॉन्फिडेंस और मॉडर्न पावर ड्रेसिंग का प्रतीक बन चुका है.

Mar 08, 2026
एक्ट्रेसेस ने ब्लेजर लुक से जीता दिल
Women's Day 2026: आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई अभिनेत्रियों ने यह दिखाया है कि ब्लेज़र किस तरह स्ट्रेंथ और एलिगेंस का परफेक्ट संतुलन बना सकता है. फिर चाहे इसे ड्रेस के साथ स्टाइल किया जाए, स्कर्ट के साथ या फिर स्टेटमेंट एक्सेसरीज के साथ. इन लुक्स से यह साफ होता है कि फैशन एक साथ पावरफुल भी हो सकता है और पर्सनल भी. तो आइए एक नजर डालते हैं उन अभिनेत्रियों पर जिन्होंने अपने खास अंदाज में पावर-ब्लेजर एस्थेटिक को अपनाया है.

कियारा आडवाणी – द फायरब्रैंड 

कौन कहता है कि पावर स्टाइल में कविता नहीं हो सकती? कियारा का बोल्ड रेड ब्लेजर, जिसके स्लीव्स पर ड्रामेटिक रोज-स्कल्प्टेड डिटेलिंग है, यह याद दिलाता है कि पावरफुल होने का मतलब अपने फ्लेयर को छिपाना नहीं है. यह लुक फियरस, फेमिनिन और पूरी तरह से ध्यान खींचने वाला है.

आलिया भट्ट – द ‘क्वाइट’ अथॉरिटी 

आलिया साबित करती हैं कि प्रभाव डालने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती. क्लासिक ब्लैक ब्लेजर में उनका लुक शांत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरा नजर आता है. यह 'लेस इज मोर' स्टाइल का बेहतरीन उदाहरण है.

सोनाक्षी सिन्हा – द रूल-ब्रेकर 

सोनाक्षी हमेशा अपने तरीके से चीजें करती हैं. चारकोल ब्लेजर के साथ उनका रिलैक्स्ड और एज्डी अंदाज दिखाता है कि पावर ड्रेसिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि कम्फर्ट और कैरेक्टर का भी मामला है.

नुशरत भरुचा – द विजन इन व्हाइट 

ऑल-व्हाइट ब्लेजर पहनना अपने आप में एक खास कॉन्फिडेंस है. ऐसे में नुसरत का यह लुक क्लीन, सॉफिस्टिकेटेड और बेहद शार्प नजर आता है, जो एक पॉलिश्ड और लीडरशिप वाली पर्सनैलिटी को दर्शाता है.

तारा सुतारिया – द स्कल्प्टेड ग्रेस 

तारा का ब्लेजर लुक पूरी तरह स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर पर आधारित है. न्यूट्रल टोन में उनका यह स्टाइल एलिगेंट भी है और मजबूत भी, जैसे एक ऐसी महिला जो अपनी कीमत अच्छी तरह जानती है.

कुब्रा सैत – द क्रिएटिव कैटेलिस्ट 

कुब्रा का पैटर्न वाला व्हाइट ब्लेजर उस महिला के लिए है, जो अपने काम और स्टाइल दोनों में पर्सनैलिटी दिखाती है. यह लुक आर्टिस्टिक है और यह बताता है कि “पावर” और “प्लेफुलनेस” एक साथ भी चल सकते हैं.

कृति खरबंदा – द स्लीक प्रोफेशनल 

कृति का आइवरी टोन ब्लेजर “डेस्क-टू-डिनर” स्टाइल का बेहतरीन उदाहरण है. यह लुक शार्प, वर्सेटाइल और आज की मल्टीटास्किंग महिला की तेज-रफ्तार जिंदगी को दर्शाता है.

पश्मीना रोशन – द ग्राउंडेड हसलर 

रिच अर्थी टोन के सूएड ब्लेजर में पश्मीना का लुक हॉट और कॉन्फिडेंस दोनों को दर्शा रहा है. यह उस आधुनिक महिला का स्टाइल है, जो महत्वाकांक्षी भी है और अपने व्यक्तित्व में जमी हुई भी.

ऐसे में आज ब्लेजर सिर्फ एक कपड़ा नहीं रहा, बल्कि यह एक तरह का 'आर्मर' बन चुका है. चाहे वह आलिया का क्लासिक ब्लैक हो या कियारा का बोल्ड रेड, ये अभिनेत्रियां सिर्फ ब्लेजर नहीं पहन रहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा को भी पहन रही हैं. तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह जश्न मनाने का समय है कि 'पावर' का कोई एक निश्चित रूप नहीं होता. यह वैसा ही दिखता है जैसा आप उसे बनाना चाहती हैं. बस उसे पहनने का आत्मविश्वास आपके पास होना चाहिए.

