क्लियोपेट्रा के किरदार निभाने को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई ये एक्ट्रेस

नई दिल्लीः वंडर वुमन गेल गडोट (Gal Gadot) अपनी अपकमिंग फिल्म में क्लियोपेट्रा (Cleopatra) की भूमिका निभाएंगी. जैसे ही मनोरंजन की यह खबर इंटरनेट पर आई कि गेडोक अपनी आने वाली अगली फिल्म में मिस्र की क्वीन का किरदार अदा करेंगी कि प्रशंसकों ने इजरायली अभिनेत्री की कास्टिंग को लेकर आलोचना करना शुरू कर दिया.

एक्ट्रेस ने दी थी क्लियोपेट्रा की जानकारी

इजिप्ट क्वीन की भूमिका निभाने को लेकर खुद इजराइली एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है. गेल गैडोट ने रविवार ( 11 अक्टूबर) को इस बात की जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, "जैसा कि आपने सुना होगा कि मैंने @PattyJenks और @LKalogridis के साथ मिलकर क्लियोपेट्रा यानी मिस्र की क्वीन ​​की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए पहले कभी नहीं सोचा."

अभिनेत्री ने अपनी पोस्ट में आगे क्लियोपेट्रा के बारे में जिक्र करते हुए लिखा, ''महिलाओं की आंखों के माध्यम से, कैमरे के आगे और पीछे, पहली बार उनकी कहानी बताएं. मुझे नई यात्राएं काफी पसंद हैं. मैं हमेशा नए प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्‍साइटेड रहती हूं और इसके साथ ही मुझे नई कहानियों को जीवन में लाने का थ्रिल यानी रोमांच भी पसंद है. क्लियोपेट्रा एक ऐसी कहानी है जो मुझे चाहिए थी. मैं आपको कबसे ये बताना चाहती थी.'

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB

— Gal Gadot (@GalGadot) October 12, 2020