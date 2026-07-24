दुनिया की 10 सबसे महंगी हॉरर फिल्में...जिसमें मेकर्स ने पानी की तरह बहाया पैसा; बजट जानकर उड़ जाएंगे होश

Most Expensive Horror Movie: आज हम आपको दुनिया की सबसे महंगी हॉरर फिल्मों के बारे में बताएंगे. जिसे बनाने बनाने में करोड़ रुपये मेकर्स ने झोंक दिए थे. इनमें से कुछ फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया तो कुछ फिल्में डूब गई. इन फिल्मों को आप अकेले बैठकर देखने की गलती ना करें. वरना थर-थर कलेजा कांपने लगेगा. वहीं, इनका बजट सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे. इस लिस्ट में 10 फिल्में शामिल है जिसने बनाने में करोड़ रुपये मेकर्स ने झोंक दिए थे.
साल 2013 में रिलीज हुई ब्रेट पिट की फिल्म वर्ल्ड वॉर Z इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. Movieweb की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने इसे बनाने में 1597 करोड़ रुपये लगा दिए थे. लेकिन फिल्म ने मेकर्स को निराश नहीं किया और इसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 540 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए हाईस्ट जॉम्बी फिल्म का रिकॉर्ड कायम किया.
दूसरे नंबर पर है साल 2004 में आई मूवी वैन हेल्सिंग, जोकि एक एक्शन हॉरर फिल्म है. इसने बनाने में मेकर्स ने 1345 करोड़ रुपये दांव पर लगाए थे. साल 2004 में आई फिल्म ने वर्ल्डवाइड 300 मिलियन डॉलर की कमाई की थी.
हॉरर फैंटेसी फिल्म द वोल्फमैन साल 2010 में आई थी जिसे जो जॉनस्टन ने बनाया था. इसने बनाने के लिए मेकर्स ने 1261 करोड़ रुपये का खर्चा किया था.
2007 में आई फिल्म आई एम लीजेंड एक अच्छी कहानी है जिसने 2007 में $585 मिलियन का कलेक्शन किया था. जबकि मेकर्स ने इसे बनाने में 150 मिलियन डॉलर यानी 1261 करोड़ रुपये का खर्चा किया था. फिल्म की कहानी वैज्ञानिक रॉबर्ट नेविल के इर्द-गिर्द घूमती है जो शहर को एक बीमारी से बचाने के लिए लड़ता है.
प्रोमेथियस एक शानदार फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 403 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था. ये एलियन फिल्म का सीक्वल था जहां मानव जाती की उत्पति और ब्रह्मांड की खोज में कुछ ऐसा मिलता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. फिल्म की जर्नी में ऐसे डरावने मोड़ आते हैं कि दर्शक की हवा टाइट हो जाती है. फिल्म को बनाने में $130 मिलियन का खर्चा आया था.
व्हाट लाईज बिनीथ एक डरावनी फिल्म है जो कि 21 जुलाई 2000 में रिलीज हुई थी. इसमें एक लड़की की कहानी को दिखाया गया है जो गायब हो गई है. फिल्म को बनाने में 100 मिलियन डॉलर का बजट लगा था.
डे शिफ्ट 2022 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका डायरेक्शन जे जे पेरी ने किया है. फिल्म का बजट 100 मिलियन डॉलर का बताया जाता है.
100 मिलियन डॉलर में बनी एंड ऑफ डेज एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन पीटर ने किया है. फिल्म की कहानी न्यू ईयर की पार्टी में एक शैतान द्वारा तहस नहस करने से जुड़ी है.
एलियन: कोवेंटेंट फिल्म साल 2007 में आई थी जो कि एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी जिसकी समय अवधि 2 घंटा 2 मिनट की है. जिसे बनाने में मेकर्स ने 97 मिलियन डॉलर रुपये लगाए थे.
Hollow Man साल 2000 में रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 190 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. फिल्म की कहानी एक ऐसे सीरम से बनाने से जुड़ी है जिसका इस्तेमाल करने से शख्स की हालत खराब हो जाती है. इसका बजट $95 मिलियन रहा था.