कई बॉलीवुड स्टार्स अलग-अलग मौकों पर इलेक्ट्रिक कारों और एसयूवी का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं. आज हम आपको बता रहे हैं कि किस एक्टर और एक्ट्रेस के पास किस कंपनी की कौन सा Electric Vehicle है. आइए जानते हैं.
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World Environment Day: कई ऐसे बॉलीवुड सितारे हैं, जो पर्यावरण-अनुकूल लाइफस्टाइल अपनाकर एक बेहतर और हरियाली भरे भविष्य की मिसाल पेश कर रहे हैं. इन सितारों के बीच सबसे बड़ा और साफ़ बदलाव इलेक्ट्रिक वाहनों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) की ओर बढ़ता रुझान है. इन गाडियां का इस्तेमाल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. तो आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में जो पर्यावरण के सुखद भविष्य की राह पर आगे बढ़ रहे हैं. हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि किस किस बॉलीवुड स्टार को इलेक्ट्रिक कार और एसयूवी में सफर करते हुए देखा गया है.
शाहरुख खान ने भारत मोबिलिटी एक्सपो 2023 में हुंडई आयोनिक 5 को पेश कर सुर्खियां बटोरी थीं. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़कर उन्होंने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के महत्व को उजागर किया.
जब रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने साल 2022 में बीएमडब्ल्यू iX इलेक्ट्रिक एसयूवी को अपने कार कलेक्शन में शामिल किया, तब उन्होंने यह साबित किया कि टिकाऊ जीवनशैली भी स्टाइलिश और व्यावहारिक हो सकती है. उनका यह फैसला पर्यावरण के प्रति जागरूक सोच को दर्शाती है.
कुब्रा सैत हमेशा से पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों और टिकाऊ जीवनशैली की समर्थक रही हैं. हाल ही में महिंद्रा एक्सईवी 9ई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर अभिनेत्री ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को और मजबूत किया है, साथ ही अपने फॉलोअर्स को भी इको-फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित किया है.
सुनील शेट्टी लंबे समय से टिकाऊ जीवन और पर्यावरण जागरूकता के समर्थक रहे हैं. एमजी कॉमेंट ईवी को अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के रूप में चुनकर उन्होंने कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और यह संदेश दिया कि छोटे-छोटे फैसले भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं.
माधुरी दीक्षित की टाटा नेक्सन
अपनी प्रगतिशील सोच के लिए जानी जाने वाली माधुरी दीक्षित ने टाटा नेक्सन ईवी डार्क एडिशन को अपनाकर इको-फ्रेंडली लाइफस्टाइल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई. उनका यह कदम भारत के बढ़ते ईवी इको-सिस्टम को समर्थन देने और प्रदूषण कम करने की दिशा में प्रेरणादायक माना जा रहा है.
पर्यावरण संरक्षण की प्रबल समर्थक दीया मिर्जा ने बीएमडब्ल्यू iX इलेक्ट्रिक एसयूवी को अपनाकर पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई. उनकी यह पसंद उनके पर्यावरण संरक्षण अभियानों और हरित जीवनशैली के संदेश के अनुरूप है.
जैकलीन फर्नांडिस ने बीएमडब्ल्यू आई7 के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाया, जो लग्जरी और स्थिरता का बेहतरीन मेल है. उनकी यह पहल दर्शाती है कि अब सितारे भी आधुनिक तकनीक के साथ पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं.
कुणाल खेमू के पास मर्सिडीज़ बेंज
कुणाल खेमू ने मर्सिडीज़ बेंज जी-क्लास इलेक्ट्रिक के जरिए ईवी मूवमेंट को अपनाया. उनका यह चुनाव दिखाता है कि अब सेलिब्रिटीज ऐसे वाहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन, आधुनिक तकनीक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी, तीनों का संतुलन बनाए रखते हैं.
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