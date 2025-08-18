दुनिया की सबसे डरावनी सीरीज, ‘द कोन्जूरिंग यूनिवर्स’ 12 साल बाद होने जा रहा बंद? ‘कोन्जूरिंग द लास्ट राइट्स’ होगा आखिरी पार्ट

Conjuring The Last Rites: आपको भी हॉरर फिल्में और सीरीज देखना पसंद है तो आपने 'द कोन्जूरिंग' यूनिवर्स की अब तक कई फिल्में आ चुकी हैं. इसकी हर फिल्म ने लोगों का दिल जीता है. कुछ फिल्मों का हॉरर देख तो लोगों के होश और रातों की नींद तक उड़ गई थी. अब जल्द ही ‘कोन्जूरिंग द लास्ट राइट्स’ भी दर्शकों के लिए आने वाली है. लेकिन इसके रिलीज से पहले खबरें आ रही हैं कि ये इस सीरीज की आखिरी फिल्म है और कोन्जूरिंग यूनिवर्स को खत्म करने का मन बनाया है.

‘कोन्जूरिंग द लास्ट राइट्स’ का इंतजार

'द कोन्जूरिंग यूनिवर्स अभी तक कई तमाम फिल्में आ चुकी हैं. जब भी हॉरर फिल्मों की बात आती है, तो सबसे पहले इस फिल्म का नाम जरूर आता है. इस यूनिवर्स की हर एक फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की. अब दर्शकों को इस यूनिवर्स की ‘कोन्जूरिंग द लास्ट राइट्स’ का बेसब्री से इंतजार है.

अलविदा कहने का सही समय आ गया

हॉरर फिल्मों को पसंद करने वाले दर्शकों में ‘द कोन्जूरिंग’ यूनिवर्स की अभी तक की फिल्मों का काफी क्रेज रहा है. इस यूनिवर्स ने अब तक सच्ची घटनाओं पर फिल्में बनाई है, जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया. लेकिन अब फिल्म के आने वाले पार्ट के साथ मेकर्स ने इस यूनिवर्स को खत्म करने की बात भी कही. इस पर डायरेक्टर माइकल छाव्स का कहना है कि अब 'द कोन्जूरिंग' यूनिवर्स को अलविदा कहने का सही समय आ गया है. हॉरर मूवी यूनिवर्स को दर्शकों ने काफी पसंद किया तो आखिर माइकल इसे खत्म क्यों करना चाहते हैं.

'ये एक अनोखा पल था'

माइकल छाव्स ने एसएफएक्स पत्रिका को बताया कि 'मुझे इसमें शामिल सभी लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि इसे एक शानदार अंत के साथ समाप्त किया जाए. आप शिखर पर ही रुकना चाहते हैं. आप किसी फ्रैंचाइजी को बर्बाद नहीं करना चाहते. यह चुनने का एक अच्छा अवसर था कि उस अंतिम अध्याय को कब और कैसे शुरू किया जाए.'