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हिंदी सिनेमा की वो एक्ट्रेस...जिसने कभी बी-ग्रेड फिल्मों में किया काम...फिर एक रोल ने बदल दी जिंदगी, घर-घर होने लगी थी पूजा

Deepika Chikhalia Birthday: रामानंद सागर की रामायण में एक ऐसा ही चेहरा नजर आया, जिसे रातोंरात शौहरत मिली, नाम मिला और घर-घर में पहचान मिली. यूं तो रामानंद सागर में नजर आया हर चेहरा मशहूर हुआ, लेकिन शो में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिलखिया की जिंदगी ही बदल गई.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 08:56 PM IST
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हिंदी सिनेमा की वो एक्ट्रेस...जिसने कभी बी-ग्रेड फिल्मों में किया काम...फिर एक रोल ने बदल दी जिंदगी, घर-घर होने लगी थी पूजा

Deepika Chikhalia Birthday: रामानंद सागर की 'रामायण' आज भी दर्शकों के दिलों में बसी है. एक्टर अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया आज भी भगवान राम और मां सीता के नाम से पहचाने जाते हैं. इस धार्मिक सीरियल का असर ऐसा था कि खुद राजीव गांधी ने दीपिका चिखलिया से इसकी वीसीआर कैसेट मांगी थी.   इस किरदार ने दीपिका चिखलिया के पूरे जीवन को बदलकर रख दिया, लेकिन मां सीता का किरदार पाना आसान नहीं था.

बी-ग्रेड फिल्मों में किया काम

मुंबई में 29 अप्रैल 1965 को जन्मी दीपिका को नहीं पता था कि मां सीता का किरदार उनके पूरे जीवन को बदल देगा. अपने शुरुआती करियर में भी अभिनेत्री ने सोच लिया था कि उन्हें टेलीविजन एक्ट्रेस बनना है, लेकिन उस वक्त टेलीविजन को इडियट बॉक्स कहते थे और फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्रियों की तुलना में टीवी पर अभिनय करने वाले कलाकारों को कम आंका जाता था. यही कारण था कि दीपिका का परिवार टेलीविजन पर काम करने के फैसले से थोड़ा नाखुश था.

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दीपिका ने 1980 में टीवी सीरीज 'रिश्ते-नाते' से अपने करियर की शुरुआत की और फिर वे रामांनद सागर के ही सीरियल दादा-दादी की कहानी और विक्रम बेताल में नजर आईं. इसके भगवान दादा और घर-संसार जैसी फिल्मों में भी दिखीं. इसी बीच उन्होंने रामसे ब्रदर्स की फिल्म 1986 में आई 'चीख' और 1987 में आई 'रात के अंधेरे में' जैसी फिल्मों में काम किया. यह वो दौर था जब उन्हें कुछ खास बड़ी फिल्में नहीं मिली. इसी के चलते उन्होंने इन फिल्मों में कुछ बोल्ड सीन्स भी दिए. फिल्म में एक बाथटब सीन था, जो खूब चर्चा में रहा.

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Ramayana की 'सीता' को ऐसे मिला रोल 

इसी दौरान दीपिका ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें सामने से मां सीता के रोल के ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन स्क्रीन टेस्ट देना भी आसान नहीं था. पहले दिन स्क्रीन टेस्ट में 40 लड़कियों के बीच दीपिका ने मां सीता के रोल के लिए ऑडिशन दिया, फिर दूसरे ऑडिशन में लड़कियां आधी हो गईं और तीसरे ऑडिशन में कुछ ही लड़कियां बची थीं, जिसमें दीपिका भी शामिल थीं, लेकिन कुछ हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद उन्हें सीरियल के लिए साइन किया गया.

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रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान राम और मां सीता की जोड़ी को प्रेम और समर्पण के साथ पेश किया गया, लेकिन असल जिंदगी में सेट पर दीपिका चिखलिया, अरुण गोविल और सुनील लहरी के बीच बहुत कम बातचीत होती थी. खुद दीपिका ने खुलासा किया था कि अरुण गोविल और सुनील लहरी बहुत अच्छे दोस्त थे और वह खुद को सेट पर बहुत रिजर्व रखती थीं और रामानंद सागर की पत्नी और उनके बेटे की बहू से ज्यादा बात करती थी. थोड़ी बहुत बात होती थी तो वो भी अरविंद त्रिवेदी से, जिन्होंने रावण का किरदार निभाया था. हालांकि उनसे भी गहरी दोस्ती नहीं थी.

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कभी घरों में पूजी जाती थीं दीपिका

रामायण करने के बाद दीपिका की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया. फैंस और उनके घर के बड़े-बुजुर्ग भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे. फैंस आरती उतारते थे और फूल-माला अर्पित करते थे. मॉरिशिस के एक इवेंट में तो दीपिका चिखलिया और अरुण गोविल को लोगों ने बफे के दौरान खाना छूने से मना कर दिया था. उनका कहना था कि खाना झूठा हो गया है. इसके बाद उनके लिए अलग से शुद्ध खाने का इंतजाम किया गया हालांकि इस बीच दोनों को काफी लंबे समय तक भूखा रहना पड़ा था.

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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