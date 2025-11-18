जुबिन गर्ग के बर्थडे पर इमोशनल हुए फैंस, कहिलीपारा के घर में लगी प्रतिमा का हुआ अनावरण

Trending Photos
असम के चहेते संगीतकार और गायक जुबिन गर्ग की आज 53वीं जयंती है. इस मौके पर उनके चाहने वालों ने पूरा दिन उन्हें याद करके बिताया. खास तौर पर उनके कहिलीपारा वाले घर में सुबह से ही हजारों लोग जमा हो गए. वहां जुबिन दा की एक खूबसूरत प्रतिमा का अनावरण किया गया. प्रतिमा उनके पसंदीदा बकुल के पेड़ के पास लगाई गई है. जुबिन के पिता कपिल बोरठाकुर ने खुद प्रतिमा से पर्दा हटाया, तो हर किसी की आंखें भर आईं. उनकी पत्नी गरिमा साइकिया गर्ग और बहन पाल्मी भी वहां मौजूद थीं. गरिमा ने कहा कि ये पेड़ जुबिन को बहुत प्यारा था, अब यहां उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी.
जुबिन गर्ग, जो कहलाए असम के लता मंगेशकर
जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में हुआ था. वो असम ही नहीं, पूरे पूर्वोत्तर के संगीत के बड़े स्टार थे. बॉलीवुड में 'या अली' जैसे गाने गाकर उन्होंने देशभर में नाम कमाया. असमिया, बंगाली, हिंदी फिल्मों में सैकड़ों गाने गाए, खुद फिल्में बनाईं, एक्टिंग की. सबसे बड़ी बात, वो हमेशा अपनी संस्कृति और लोगों के लिए आवाज उठाते थे. चाहे बाढ़ हो या कोई सामाजिक मुद्दा, जुबिन सबसे आगे रहते. इसी साल 19 सितंबर को सिंगापुर में एक फेस्टिवल के दौरान स्विमिंग करते वक्त डूबने से उनकी अचानक मौत हो गई. महज 52 साल की उम्र में वो चले गए, पूरा असम सदमे में डूब गया था.
समाधि पर फूल चढ़ाए गए
आज जयंती पर कहिलीपारा के अलावा सोनपुर के जुबिन क्षेत्र में भी भारी भीड़ उमड़ी. वहां उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए गए, गमोसा ओढ़ाया गया, दीप जलाए गए और उनके गाने गाए गए. कई जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगे, पेड़ लगाए गए. फैंस ने रात से ही केक काटा, स्काई लैंटर्न छोड़े. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी. बोले, जुबिन की मौजूदगी दिलों में हमेशा रहेगी. कई संगठनों ने पूरे राज्य में कार्यक्रम किए. कोई नाम-प्रसंग कर रहा था, तो कोई उनकी याद में गीत गा रहा था.
