बॉलीवुड

यामी-इमरान ने 'हक' फिल्म में फूंकी जान,जिग्ना बोलीं- आसान नहीं था सफर

Haq Film Yami Gautam: यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म की कहानी मशहूर जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा की बुक 'बानो: भारत की बेटी'पर बेस्ड है.

Oct 09, 2025, 06:54 AM IST
हक फिल्म पोस्टर
हक फिल्म पोस्टर

Haq Film Yami Gautam: यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म की कहानी मशहूर जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा की बुक 'बानो: भारत की बेटी'पर बेस्ड है.ऐसे में सितारों की तारीफ करते हुए जिग्ना ने कहा कि यामी गौतम और इमरान हाशमी ने अपने किरदारों में जान फू्ंक दी है. साथ ही कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बुक के बाद यह फिल्म भी दर्शकों को काफी पसंद आएगी.

संजीदा केस पर आधारित 
फिल्म के बारे में बात करते हुए आगे कहा-'मुझे यकीन है कि यह लोगों को गहराई से जोड़ेगी. इसका टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है और यह काफी प्रभावशाली लग रहा है. फिल्म एक संजीदा केस पर आधारित है और जिस तरह से मैंने इसे लिखा है, उसे देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि यामी गौतम और इमरान हाशमी जैसे कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yami Gautam Dhar (@yamigautam)

व्यक्तिगत रूप से प्रेरित है कोई हिस्सा?

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी किताब का कोई हिस्सा व्यक्तिगत रूप से प्रेरित है तो उन्होंने कहा,'हां, मुख्य किरदार शाह बानो एक बेहद साहसी महिला थीं. 1960 के दशक के अंत में उनका तलाक हो गया था, फिर भी उन्होंने अपने अधिकारों के लिए डटकर लड़ाई लड़ी. उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अपने हक की मांग की.

 

 

7 नवंबर को होगी रिलीज

 उनका यह सफर आसान नहीं था. मैंने उनकी कहानी को सही मायने में पेश करने की कोशिश की, जिसमें उनकी भावनात्मक चुनौतियों और दृढ़ता को अपनी लेखनी से उकेरा. जिग्ना ने यह भी कहा कि उन्होंने जो भी लिखा है वह अदालत के दस्तावेजों में उपलब्ध है. ऐसे में इसके काल्पनिक होने का सवाल ही नहीं उठता. फिल्म 'हक' की बात करें तो इस फिल्म को सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्ट किया है। इसमें शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हट्टंगडी जैसे कलाकार भी हैं. यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

 

 
 

 

 

 

