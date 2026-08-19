डायन भाभी या बहू? दशहरे पर 'नई नवेली' दुल्हन के राज से उठेगा पर्दा, यामी गौतम का पहला लुक आया सामने

यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. फिल्म इस साल दशहरे के मौके पर 16 अक्तूबर 2026 को रिलीज होगी. फिल्म को प्रोड्यूस आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा ने किया है. वहीं फिल्म का डायरेक्शन बालाजी मोहन ने किया है. इस फिल्म को परिवार के साथ सिनेमाघरों में देखा जा सकता है. अगर आपको हॉरर-कॉमेडी फिल्म पसंद है तो आप दशहरे के मौके पर इस फिल्म को देख सकते हैं.
अमेजन एमजीएस स्टूडियोज ने द्वारा शेयर वीडियो में यामी गौतम लाल रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं. लाल साड़ी के साथ उन्होंने गोल्ड की ज्वेलरी कैरी की है. पोस्टर में वह हंसते हुए भूसिता इंसान के गले में दुपट्टा फंसाकर खींच रही होती है. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा- नई नवेली दुल्हन डायन. इसके अलावा पोस्टर पर भाभी डायन भी लिखा है.
फिल्म की कहानी मेरठ के एक घऱ की कहानी है. दिखाया जाएगा कि कैसे घर में नई बहु आती है जिस पर डायन होने का शक होता है. अस्त-व्यस्त परिवार में नई दुल्हन आती है जो कि घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन देवर को शक होता है कि उनकी अच्छी और आदर्श बहू हकीकत में डायन हो सकती है.
यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म हॉरर कॉमेडी है. फिल्म का म्यूजिक जी वी प्रकाश ने दिया है. फिल्म में उनक घटनाओं और कहानी को दिखाया जाएगा को लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाएगी.फिल्म में आपको हॉरर के साथ-साथ कॉमेडी का भी डोज मिलेगा.
अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और कलर येल्लो ने फिल्म रिलीज की घोषणा की है. फिल्म को परिवार एक साथ थिएटर में देख सकता है. नई नवेली 16 अक्तूबर 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.
फिल्म नई नवेली में यामी का किरदार एकदम अलग नजर आएगा. इससे पहले यामी को पर्दे पर इस तरह के किरदार में नहीं देखा गया है. नई नवेली फिल्म लोककथाओं और पौराणिक कथा पर आधारित हॉरर कॉमेडी फिल्म है. फिल्म की शूटिंग साल 2026 में फरवरी में हुई थी. फिल्म में यामी से पहले कृति सैनन के नाम की चर्चा हुई थी लेकिन कुछ वजह कृति से बात नहीं बन पाई थी.
यामी गौतम धुरधर दा रिवेंज में नजर आई थी. फिल्म में उनके कैमियो रोल की काफी तारीफ हुई थी. इससे पहले एक्ट्रेस कोर्टरूम ड्रामा फिल्म हक में नजर आई थी. हक फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई थी. फिल्म हक में यामी गौतम की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी.