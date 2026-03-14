Advertisement
trendingNow13140193
Hindi Newsबॉलीवुड‘धुरंधर 2’ में दिखेगा यामी गौतम का खतरनाक एक्शन अवतार! हमजा से होगा आमना-सामना, क्या है इस कहानी में आने वाला बड़ा ट्विस्ट?

‘धुरंधर 2’ में दिखेगा यामी गौतम का खतरनाक एक्शन अवतार! हमजा से होगा आमना-सामना, क्या है इस कहानी में आने वाला बड़ा ट्विस्ट?

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ के रिलीज होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसको लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. ट्रेलर आने के बाद कहानी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि फिल्म में यामी गौतम दमदार एक्शन अवतार में दिखेंगी. चलिए जानते हैं आखिर सच क्या है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 14, 2026, 08:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yami Gautam in Dhurandhar 2
Yami Gautam in Dhurandhar 2

Yami Gautam in Dhurandhar 2: फिल्म ‘धुरंधर’ की जबरदस्त सक्सेस के बाद अब दर्शक इसके दूसरे पार्ट ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. डायरेक्टर आदित्य धर की इस स्पाई-एक्शन फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज से पहले ही कहानी को लेकर फैंस अलग-अलग कयास लगा रहे हैं. खासकर रणवीर सिंह के किरदार और उसके अगले मिशन को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.

इसी बीच एक्स (X) पर एक यूजर ने फिल्म को लेकर एक बड़ा दावा किया है. उसके मुताबिक इस बार डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम फिल्म में काफी दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगी. यूजर ने लिखा, ‘यामी गौतम ‘धुरंधर 2’ में एक एजेंट के तौर पर जबरदस्त एक्शन मोड में दिखाई देंगी. फिल्म में उनका एक हाई-वोल्टेज हॉस्पिटल सीक्वेंस भी होगा’. इस पोस्ट के बाद से फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है. ट्रेलर सामने आने के बाद कहानी को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yami Gautam Dhar (@yamigautam)

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेलर में दिखी लियारी की हिंसक दुनिया

ट्रेलर में लियारी की हिंसक दुनिया की झलक दिखाई देती है, जहां हमजा यानी जस्किरत सिंह रंगी कई खतरनाक रहस्यों और धोखों के बीच फंसा नजर आता है. ट्रेलर के एक छोटे से सीन ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, जिसमें यालिना किसी अनजान शख्स पर बंदूक ताने खड़ी नजर आती है. इस सीन के सामने आने के बाद फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं यालिना जिस पर बंदूक ताने दिख रही है, वो खुद हमजा तो नहीं है. अगर ऐसा होता है तो कहानी में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं.

‘हमेशा चिड़चिड़े रहते थे...’ 90s में ऐसे थे अक्षय खन्ना, गुस्से में सेट पर फेंक दिया करते थे चीजें, चौंका देंगे फराह खान के ये खुलासे 

गाने ‘गहरा हुआ’ से बढ़े कहानी में ट्विस्ट के कयास

इसके अलावा फिल्म के गाने ‘गहरा हुआ’ ने भी इस कयासों को और बढ़ा दिया है. इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है और इसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं. गाने की एक लाइन ‘तेरी मोहब्बत में जलना भी है’ को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं. फैंस का मानना है कि ये लाइन हमजा की जिंदगी में आने वाले दर्द और इमोशनल ब्रेकडाउन की तरफ इशारा करती है. ‘धुरंधर 2’ की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी. अब बस फैंस को इस फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का वेट कर रहे हैं. 

रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद अब ‘धुरंधर 2’ का इंतजार

बता दें, ‘धुरंधर’ पिछले साल 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई एक जबरदस्त स्पाई‑ऐक्शन थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार एक साथ नजर आए थे. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस लगभग 1305 करोड़ और इंडिया नेट 838.5 करोड़ बताया जाता है, जो की एक रिकॉर्ड‑ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए थे, जो 2025 की एक बड़ी रिकॉर्ड तोड़ फिल्म बनकर उभरी थी, जिसके बाद अब सबकी नजरें दूसरे पार्ट पर है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2Aditya DharYami Gautam

Trending news

दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत से हुई अच्छी बातचीत
Middle East tensions
दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत से हुई अच्छी बातचीत
चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात
PM Modi
चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात
होर्मुज से गुजरेंगे भारत के 2 टैंकर, तेहरान की हरी झंडी; PM बोले- 'ईरान दोस्त है'
Hormuz
होर्मुज से गुजरेंगे भारत के 2 टैंकर, तेहरान की हरी झंडी; PM बोले- 'ईरान दोस्त है'
रिकॉर्ड गर्मी के बाद राहत, 14 मार्च से बदलेगा मौसम! इन राज्यों में होगी बल्ले-बल्ले
weather update
रिकॉर्ड गर्मी के बाद राहत, 14 मार्च से बदलेगा मौसम! इन राज्यों में होगी बल्ले-बल्ले
'जोसेफ विजय का शोर ज्यादा, चुनावी असर कम', क्या सही है ये AIADMK-कांग्रेस का दावा?
Tamil Nadu News In Hindi
'जोसेफ विजय का शोर ज्यादा, चुनावी असर कम', क्या सही है ये AIADMK-कांग्रेस का दावा?
भारतीय LPG टैंकरों के लिए खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता, खत्म होगी गैस की किल्लत
Strait of Hormuz
भारतीय LPG टैंकरों के लिए खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता, खत्म होगी गैस की किल्लत
राज्यसभा चुनावों में 2-0 का डर? कांग्रेस ने विधायकों को शिमला में किया 'हाउस अरेस्ट'
Rajya Sabha elections
राज्यसभा चुनावों में 2-0 का डर? कांग्रेस ने विधायकों को शिमला में किया 'हाउस अरेस्ट'
प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में दिखा सरकार का जलवा, पहले दिन ही मिली बड़ी कामयाबी
Punjab
प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में दिखा सरकार का जलवा, पहले दिन ही मिली बड़ी कामयाबी
'आपको सम्मानित करके लगा जैसे कर्ज चुका रहा हूं...', असम को सौगात देने के बाद बोले PM
PM Modi
'आपको सम्मानित करके लगा जैसे कर्ज चुका रहा हूं...', असम को सौगात देने के बाद बोले PM
ईरान की नई चाल, दुनिया को याद आया 1971 का वो पराक्रम; जब भारत ने PAK के किए 2 टुकड़े
israel iran war
ईरान की नई चाल, दुनिया को याद आया 1971 का वो पराक्रम; जब भारत ने PAK के किए 2 टुकड़े