‘धुरंधर 2’ में दिखेगा यामी गौतम का खतरनाक एक्शन अवतार! हमजा से होगा आमना-सामना, क्या है इस कहानी में आने वाला बड़ा ट्विस्ट?

Yami Gautam in Dhurandhar 2: फिल्म ‘धुरंधर’ की जबरदस्त सक्सेस के बाद अब दर्शक इसके दूसरे पार्ट ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. डायरेक्टर आदित्य धर की इस स्पाई-एक्शन फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज से पहले ही कहानी को लेकर फैंस अलग-अलग कयास लगा रहे हैं. खासकर रणवीर सिंह के किरदार और उसके अगले मिशन को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.

इसी बीच एक्स (X) पर एक यूजर ने फिल्म को लेकर एक बड़ा दावा किया है. उसके मुताबिक इस बार डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम फिल्म में काफी दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगी. यूजर ने लिखा, ‘यामी गौतम ‘धुरंधर 2’ में एक एजेंट के तौर पर जबरदस्त एक्शन मोड में दिखाई देंगी. फिल्म में उनका एक हाई-वोल्टेज हॉस्पिटल सीक्वेंस भी होगा’. इस पोस्ट के बाद से फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है. ट्रेलर सामने आने के बाद कहानी को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं.

ट्रेलर में दिखी लियारी की हिंसक दुनिया

ट्रेलर में लियारी की हिंसक दुनिया की झलक दिखाई देती है, जहां हमजा यानी जस्किरत सिंह रंगी कई खतरनाक रहस्यों और धोखों के बीच फंसा नजर आता है. ट्रेलर के एक छोटे से सीन ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, जिसमें यालिना किसी अनजान शख्स पर बंदूक ताने खड़ी नजर आती है. इस सीन के सामने आने के बाद फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं यालिना जिस पर बंदूक ताने दिख रही है, वो खुद हमजा तो नहीं है. अगर ऐसा होता है तो कहानी में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं.

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गाने ‘गहरा हुआ’ से बढ़े कहानी में ट्विस्ट के कयास

इसके अलावा फिल्म के गाने ‘गहरा हुआ’ ने भी इस कयासों को और बढ़ा दिया है. इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है और इसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं. गाने की एक लाइन ‘तेरी मोहब्बत में जलना भी है’ को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं. फैंस का मानना है कि ये लाइन हमजा की जिंदगी में आने वाले दर्द और इमोशनल ब्रेकडाउन की तरफ इशारा करती है. ‘धुरंधर 2’ की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी. अब बस फैंस को इस फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का वेट कर रहे हैं.

रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद अब ‘धुरंधर 2’ का इंतजार

बता दें, ‘धुरंधर’ पिछले साल 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई एक जबरदस्त स्पाई‑ऐक्शन थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार एक साथ नजर आए थे. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस लगभग 1305 करोड़ और इंडिया नेट 838.5 करोड़ बताया जाता है, जो की एक रिकॉर्ड‑ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए थे, जो 2025 की एक बड़ी रिकॉर्ड तोड़ फिल्म बनकर उभरी थी, जिसके बाद अब सबकी नजरें दूसरे पार्ट पर है.