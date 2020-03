यामी गौतम पर असम की संस्कृति के अपमान का आरोप, एक्ट्रेस ने कहा-जो किया वो सेल्फ डिफेंस था

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम पर असम की संस्कृति के तौर देखे जाने वाले 'गमोसा' के अपमान का अरोप लगा है. 'गमोसा' लाल और सफेद रंग का एक गमछा होता है, जिसे सम्मान के तौर पर भेंट किया जाता है. यामी वीकेंड पर असम गई हुई थींं. गुवाहाटी एयरपोर्ट पर जब एक फैन ने उन्हें गमोसा ओढ़ाने की कोशिश की, तो यामी ने उसे झटक दिया. यामी के असिस्टेंट ने भी उस शख्स से कहा कि वो एक्ट्रेस से दूर रहे.

My reaction was simply self defense. As a woman,if I am uncomfortable with anyone getting too close to me, I or any other girl has every right to express it. I Dint’ intend to hurt anyone's sentiments but it's very important to voice out a behavior, inappropriate in any manner https://t.co/sUc4GPxfWv — Yami Gautam (@yamigautam) March 1, 2020

यामी गौतम का गमोसा ओढ़ने से इंकार वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे लेकर यामी सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी हो रही हैं. हालांकि उन्होंने अपना बचाव करते हुए एक पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में यामी ने कहा कि मेरी प्रतिक्रिया सिर्फ सेल्फ डिफेंस थी. एक महिला होने के नाते जब कोई मेरे बहुत करीब आने की कोशिश करता है, तो मैं असहज हो जाती हूं. लेकिन मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी. साथ ही यामी ने ये भी लिखा कि वो इस परंपरा से अनजान थीं.

This is my third visit to Assam.I have always expressed my love towards Assamese culture & people. It’s insensitive to react to a single-sided story & spread hate. I am present here, in this beautiful state for an important event & shall always keep coming back .Peace & Respect — Yami Gautam (@yamigautam) March 1, 2020

Had a great time flagging off ‘Great Guwahati Marathon’ -2020 ! Was so good to see so many smiling faces & hence could feel the love ! Thank you for this beautiful ‘Japi’ & ‘Gamosa’ ❤️ pic.twitter.com/8uSdS0Gj4U — Yami Gautam (@yamigautam) March 1, 2020

उन्होंने बताया कि वो तीसरी बार असम गई थीं और उन्‍हें असम की संस्‍कृति से बेहद प्‍यार है. यामी ने 'ग्रेट गुवाहाटी मैराथन 2020' के फ्लैग ऑफ के दौरान गमोसा स्वीकार किया था और उन्‍होंने इसकी तस्वीर भी ट्विटर पर पोस्ट की थी. यामी ने असम काा लोगों और संस्कृति के प्रति आभार जताया था.

