सिर्फ 3 दिन में 500 करोड़ी Toxic ने रचा इतिहास! भारत ही नहीं... दुनियाभर में तोड़ रही कमाई के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड

साउथ सिनेमा के जाने-माने सुपरस्टार यश एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने दमदार अंदाज के साथ लौट आए हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को लेकर लंबे समय से लोगों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट बनी हुई थी. हालांकि, सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर मिला-जुला रिएक्शन मिला, लेकिन बावजूद इसके ऑडियंस की एक्साइटमेंट कम नहीं हुई. फैंस अपने पसंदीदा स्टार को एक्शन अवतार में देखने के लिए थिएटर्स का रुख कर रहे हैं.
हर तरफ इस फिल्म की ही बातें हो रही हैं. फिल्म की कहानी गोवा के बैकग्राउंड पर आधारित है, जहां क्राइम, पावर और धोखे का एक बड़ा खेल दिखाया गया है. यश ने फिल्म में ‘राया’ नाम के एक खूंखार गैंगस्टर का किरदार निभाया है, जो अपनी ताकत और खौफ के दम पर पूरा साम्राज्य खड़ा करता है. फिल्म में नयनतारा ने उनकी बहन ‘गंगा’ का रोल प्ले किया है. भाई-बहन के इस अनोखे रिश्ते को पर्दे पर बेहद संजीदगी से उतारा गया है. फिल्म में कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी नजर आ रही हैं.
गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी फिल्म ने सिनेमाघरों में आते ही धमाकेदार शुरुआत की और पहले ही दिन 101.10 करोड़ रुपये की बंपर ओपनिंग की. हालांकि, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखी गई और ये आंकड़ा 37.65 करोड़ रुपये पर आ गया. इसके बावजूद फिल्म की रफ्तार कमजोर नहीं पड़ी. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुतबिक, तीसरे दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने भारत में लगभग 26.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इस दौरान करीब 18,270 शोज में थिएटर ऑक्यूपेंसी 23.5 प्रतिशत दर्ज की गई.
फिल्म का भारत में टोटल कलेक्शन अब 165.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. ‘टॉक्सिक’ को सबसे ज्यादा प्यारा हिंदी ऑडियंस का मिल रहा है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदी भाषा में फिल्म ने बेहतरीन परफॉर्म करते हुए 16.41 करोड़ रुपये जुटाए. वहीं, कन्नड़ वर्जन से 3.45 करोड़ रुपये की कमाई हुई. इसके अलावा तेलुगु से 1.63 करोड़ रुपये और तमिल वर्जन से लगभग 58 लाख रुपये का कलेक्शन किया. साफ है कि नॉर्थ इंडिया में यश की पॉपुलैरिटी का बड़ा फायदा फिल्म को मिल रहा है और हर भाषा के लोग इसे पसंद कर रहे हैं.
सिनेमाघरों में शुक्रवार के बाद अब पूरा शनिवार और रविवार का वीकेंड बाकी है, जिसे देखते हुए मेकर्स को भारी मुनाफे की उम्मीद है. ट्रेड जानकारों का मानना है कि छुट्टी के दिनों में फैमिली ऑडियंस और युवा वर्ग बड़ी संख्या में सिनेमाघरों तक पहुंचेंगे. किसी भी बड़ी फिल्म के लिए पहला वीकेंड बेहद जरूरी होता है और ‘टॉक्सिक’ के पास इस समय का पूरा फायदा उठाने का बेहतरीन मौका है. अगर वीकेंड पर एडवांस बुकिंग और टिकट खिड़की की यही रफ्तार जारी रही, तो ये फिल्म आने वाले दिनों में नए रिकॉर्ड बना सकती है.
सैकनिल्क के ग्लोबल आंकड़ों के मुताबिक, रिलीज के सिर्फ तीन दिनों के अंदर ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ ने दुनियाभर में 221.45 करोड़ रुपये का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है. इस साल इतनी तेजी से 200 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली ये ‘धुरंधर 2’ के बाद दूसरी बड़ी फिल्म बन गई है. सोशल मीडिया पर चल रही तमाम चर्चाओं और रिव्यू को पीछे छोड़ते हुए फिल्म ने साबित कर दिया है कि बड़े पर्दे पर यश का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और आने वाले दिनों में ये रफ्तार और तेज हो सकती है.