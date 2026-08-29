Add Zee Business As A Preferred Source
App

सिर्फ 3 दिन में 500 करोड़ी Toxic ने रचा इतिहास! भारत ही नहीं... दुनियाभर में तोड़ रही कमाई के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड

Toxic Box Office Collection Day 3: सुपरस्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ ने सिनेमाघरों में उतरते ही धमाल मचा दिया. गोवा के बैकड्रॉप पर बनी इस एक्शन और ड्रामा से भरी कहानी में भाई-बहन के रिश्ते के साथ अंडरवर्ल्ड का खेल दिखाया गया है. लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर भारी क्रेज देखने को मिल रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 29, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:38 AM IST
सिर्फ 3 दिन में 500 करोड़ी Toxic ने रचा इतिहास! भारत ही नहीं... दुनियाभर में तोड़ रही कमाई के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड
Image Credit: Toxic का बॉक्स ऑफिस पर धमाका... (AI)

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौन हैं ताइफ, जिन पर छिड़ी US में रार? बाइडेन ने दिया था अवार्ड, ट्रंप ने छीना वीजा
2
3
4
5