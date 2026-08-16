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‘मैंने एक भी KISSING सीन नहीं दिया...’, ‘टॉक्सिक’ में भर-भर डाले गए इंटीमेट सीन; यश बोले- ‘ये आज के युवाओं के लिए है...’

Yash on Toxic Intimate Scenes: कन्नड़ सुपरस्टार यश की नई फिल्म ‘टॉक्सिक’ रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है. फिल्म में भर-कर एडल्ट और इंटीमेट सीन्स डाले गए हैं, जिनको लेकर मेकर्स पर अश्लीलता के आरोप लग रहे हैं, जिस पर अब खुद यश ने खुलकर जवाब दिया. उन्होंने बताया कि फिल्म में मर्यादा का पूरा ध्यान रखा गया.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 16, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:10 AM IST
‘मैंने एक भी KISSING सीन नहीं दिया...’, ‘टॉक्सिक’ में भर-भर डाले गए इंटीमेट सीन; यश बोले- ‘ये आज के युवाओं के लिए है...’
Image Credit: यश बोले फिल्म में मर्यादा का पूरा ध्यान रखा गया (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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