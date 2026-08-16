‘मैंने एक भी KISSING सीन नहीं दिया...’, ‘टॉक्सिक’ में भर-भर डाले गए इंटीमेट सीन; यश बोले- ‘ये आज के युवाओं के लिए है...’

कन्नड़ सुपरस्टार यश की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर लोगों के बीच काफी जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. ये फिल्म इसी महीने 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हालांकि, अपनी रिलीज से ठीक पहले ये कई तरह के बड़े विवादों से घिर चुकी है. बार-बार रिलीज डेट टलने के बाद अब लोग इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेकरार हैं. हालांकि, इस फिल्म के टीजर और गानों में नजर आ रहे एडल्ट और इंटीमेट सीन्स को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए और विवाद बढ़ता चला गया.
फिल्म के टीजर और गानों में दिखाए गए कुछ सीन्क को लेकर इंटरनेट पर काफी बहस छिड़ गई थी. कई लोगों का मानना था कि फिल्म में जरूरत से ज्यादा बोल्डनेस दिखाई गई है. इसी बीच यश हाल ही में अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में एक बड़े मीडिया हाउस पहुंचे. जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के साथ-साथ इस फिल्म से जुड़े तमाम विवादों पर अपनी बात रखी. उन्होंने साफ किया कि सिनेमा में किसी भी बात को गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है और उन्होंने अपनी सीमा का ध्यान रखा है.
फिल्म पर लग रहे अश्लीलता के आरोपों का जवाब देते हुए यश ने अपनी बात रखी. उन्होंने साफ कहा, ‘अश्लीलता किसी भी रूप में सही नहीं होती. अगर आप पूरी फिल्म देखेंगे तो समझ आएगा कि मैंने इसमें एक किसिंग सीन तक नहीं किया है’. यश का मानना है कि हर कलाकार और कहानीकार के लिए एक तय सीमा होती है. उस मर्यादा में रहकर ही किसी बात या रिश्ते को स्क्रीन पर खूबसूरती के साथ पेश करना असल चुनौती होती है. साथ ही उन्होंने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि फिल्म कहानी के दायरे में ही बनी है.
यश ने आगे बातचीत में ये भी साफ किया कि ‘टॉक्सिक’ को खास तौर पर नई पीढ़ी यानी आज के यूथ की सोच और उनके मिजाज को समझकर ही बनाया गया है. उन्होंने कहा, ‘अक्सर पुरानी पीढ़ी को लगता है कि उनका दौर ज्यादा बेहतर था, लेकिन सच ये है कि हर नई पीढ़ी अपने से पहले वाली पीढ़ी से एक कदम आगे और बेहतर होती है’. यश के मुताबिक, ये दुनिया हमेशा से ही युवाओं की रही है और फिल्म में उन्हीं के जज्बातों, खुली सोच और समाज के तय नियमों से जुड़े सवालों को जगह दी गई है.
फिल्म की थीम पर बात करते हुए यश ने बताया कि समाज में अक्सर ये सवाल उठता है कि कुछ नियम पुराने वक्त से वैसे ही क्यों चले आ रहे हैं? बड़ों और आज के युवाओं की सोच के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों दिखता है? यश ने कहा, ‘आज का युवा जिन बातों और पाबंदियों पर सवाल उठा रहा है, हमारी फिल्म उसी आइडियोलॉजिकल टकराव को एक अलग अंदाज में सामने लाती है’. उनका कहना है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं है, बल्कि दो पीढ़ियों के बीच के सोच के टकराव को भी दिखाने का काम करती है.
फिल्म ‘टॉक्सिक’ का डायरेक्शन मशहूर डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने किया है. इस फिल्म में यश एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आने वाले हैं, जहां उनका डबल रोल देखने को मिलेगा और उनके किरदार का नाम ‘राया’ रखा गया है. फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड और साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेसेस कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत लीड रोल में नजर आएंगी. बड़े बजट और सितारों से सजी ये फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.