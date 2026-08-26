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आज रिलीज हुई यश की ‘टॉक्सिक’, उससे पहले रॉकिंग स्टार ने फैंस के मांगी एक बेहद खास WISH! बोले- ‘अगर मुझसे प्यार करते हो तो...’

Yash Toxic Release Today: कन्नड़ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोनअप्स’ आखिरकार बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इसी बीच यश ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के नाम एक बेहद जरूरी दिल छू लेने वाला मैसेज भेजा है और साथ ही एक खास रिक्वेस्ट भी की है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 26, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:42 AM IST
आज रिलीज हुई यश की ‘टॉक्सिक’, उससे पहले रॉकिंग स्टार ने फैंस के मांगी एक बेहद खास WISH! बोले- ‘अगर मुझसे प्यार करते हो तो...’
Image Credit: ‘टॉक्सिक’ की रिलीज से पहले क्या मांगा यश ने (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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