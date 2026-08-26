/आज रिलीज हुई यश की ‘टॉक्सिक’, उससे पहले रॉकिंग स्टार ने फैंस के मांगी एक बेहद खास WISH! बोले- ‘अगर मुझसे प्यार करते हो तो...’

कन्नड़ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोनअप्स’ लंबे इंतजार के बाद आज 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. ‘केजीएफ चैप्टर 2’ के बाद से ही फैंस यश को दोबारा पर्दे पर देखने के लिए बेताब थे. जैसे ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, तो फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. फिल्म के सिनेमाघरों में दस्तक देने से ठीक पहले यश ने अपने तमाम चाहने वालों के लिए एक बेहद खास विश मांगी है.
यश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें लिखा है ‘टॉक्सिक’ उनके और उनकी पूरी टीम के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक अलग दुनिया है. इस दुनिया को उन्होंने कई सालों की कड़ी मेहनत, एक-एक सीन और एक-एक फ्रेम को बड़ी बारीकी से तराश कर बनाया है. यश ने बताया कि फिल्म से जुड़े हर एक आर्टिस्ट और टेक्नीशियन ने दिन-रात एक किया है, ताकि ऑडियंस को थिएटर्स में बैठकर अलग और यादगार एक्सपीरियंस मिल सके.
इसके साथ ही यश ने अपने चाहने वालों और इस फिल्म देखने पहुंची ऑडियंस से फिल्म को लीक न करने की अपील की. उन्होंने लिखा, ‘थिएटर में फिल्म का मजा वैसे ही लें जैसे इसे बनाया गया है. सिनेमा हॉल के अंदर से कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर न डालें और किसी को भी स्पॉइलर्स न दें. अगर मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज ऐसा कुछ न करें’. यश का कहना है कि बाकी लोगों को भी इस फिल्म को बिना किसी स्पॉइलर के उसी तरह पहली बार महसूस करने दें, जैसे आप खुद इसे महसूस कर रहे हैं.
यश के पोस्ट शेयर करते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. फैंस उनके इस मैसेज की दिल खोलकर तारीफ करते हुए कहा कि वे थिएटर में सभी नियमों का पूरा ध्यान रखेंगे. इंटरनेट पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि वो पहले दिन का पहला शो देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं. फैंस का जोश इतना ज्यादा है कि कई यूजर्स ने तो अभी से दावा कर दिया है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रिकॉर्डतोड़ कमाई करेगी. फैंस ने इस फिल्म को रिलीज से पहले ही ब्लॉकब्सटर बता दिया था.
कुल मिलाकर देखा जाए तो यश के इस मैसेज के बाद सिनेमा प्रेमियों के बीच फिल्म को लेकर माहौल पूरी तरह से बन चुका है. बता दें कि यश साल 2022 में आई फिल्म ‘केजीएफ 2’ के बाद अब बड़े पर्दे पर नजर आए हैं. इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि इसमें यश डबल रोल में नजर आएंगे, जिसे लेकर लोगों में भारी उत्साह है. फिल्म का डायरेक्शन मशहूर डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने किया है. ये एक बड़े बजट की एक्शन गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है, जिसे देखने के लिए लोग सुबह से ही थिएटर्स की तरफ रुख कर रहे हैं.
इस फिल्म में यश के साथ कई बड़े चेहरे दिखाई देने वाले हैं. इसमें कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत जैसे सितारे मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इस बड़े प्रोजेक्ट को ‘केवीएन प्रोडक्शंस’ और यश की अपनी कंपनी ‘मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स’ ने मिलकर बनाया है. यह कन्नड़ और अंग्रेजी में बनने वाली अब तक की सबसे भारी बजट वाली फिल्मों में से एक है. मेकर्स ने इसे दुनिया भर में करीब 12000 स्क्रीन्स पर एक साथ रिलीज किया है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ है.