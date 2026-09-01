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दिन-ब-दिन घटती जा रही Toxic की कमाई! क्या आने वाले दिनों में निकाल पाएगी 500 करोड़ का बजट; सिनेमाघरों में लगातार कम हो रही भीड़

Toxic Box Office Collection Day 7: ‘केजीएफ’ के बाद सुपरस्टार यश की नई फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने सिनेमाघरों में आते ही बंपर शुरुआत की थी, लेकिन अब फिल्म की कमाई हर दिन के साथ घटती जा रही है. फिल्म को लगातार मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में ये फिल्म अपने 500 करोड़ का बजट निकाल पाएगी?

Written ByVandana Saini
Published: Sep 01, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:18 AM IST
दिन-ब-दिन घटती जा रही Toxic की कमाई! क्या आने वाले दिनों में निकाल पाएगी 500 करोड़ का बजट; सिनेमाघरों में लगातार कम हो रही भीड़
Image Credit: लगातार घटती जा रही Toxic का कलेक्शन (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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