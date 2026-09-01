/दिन-ब-दिन घटती जा रही Toxic की कमाई! क्या आने वाले दिनों में निकाल पाएगी 500 करोड़ का बजट; सिनेमाघरों में लगातार कम हो रही भीड़

‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई एक बहुत बड़ी गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है, जिसका डायरेक्शन डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने किया है. फिल्म में रॉकिंग स्टार यश लीड रोल में नजर आ रहे हैं. उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी टॉप एक्ट्रेसेस नजर आ रही हैं. इस फिल्म को भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया के थिएटर्स में बड़े लेवल पर उतारा गया. KGF के बाद यश की ये सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही थी, इसलिए रिलीज से पहले ही फैंस के बीच इसे लेकर बहुत तगड़ा माहौल बना हुआ था.
फिल्म की कहानी आजादी से पहले और उसके बाद के गोवा के बैकग्राउंड पर आधारित है. इसमें राया नाम के एक खूंखार गैंगस्टर की जिंदगी दिखाई गई है, जो जुर्म की दुनिया में अपना राज कायम करता है. जैसे-जैसे वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनता है, उसके रास्ते में साजिशें, धोखे, खूनी बदले और प्यार के पेंच उलझते जाते हैं. फिल्म का विजुअल अंदाज और यश का धांसू एक्शन फैंस को काफी पसंद आ रहा है. हालांकि, कुछ फिल्म क्रिटिक्स का कहना है कि कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी है और स्क्रीनप्ले भी थोड़ा कमजोर लगता है, जिसकी वजह से इसे मिले-जुले रिव्यू मिल रहे हैं.
फिल्म के बॉक्स ऑफिस बिजनेस की बात करें तो इसने शुरुआत तो बहुत धमाकेदार की, मगर बजट भारी होने की वजह से आगे की राह मुश्किल लग रही है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने भारत में नेट 221.55 करोड़ रुपये और ग्रॉस 264.80 करोड़ रुपये जुटाए हैं. वहीं, विदेशों से करीब 39.25 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, जिससे इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 304.05 करोड़ रुपये पहुंच गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म लगभग 500 करोड़ के भारी बजट में बनी है. इतने बड़े बजट के सामने 300 करोड़ की कमाई अभी काफी कम है.
सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन बंपर शुरुआत करते हुए नेट 101.10 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी. इसके बाद दूसरे दिन 37.65 करोड़, तीसरे दिन 27.20 करोड़, चौथे दिन 25.15 करोड़ और पांचवें दिन 23 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. शुरुआती जलवे के बाद इसके कलेक्शन में लगातार गिरावट देखी गई और छठे दिन कमाई लुढ़क कर 7.45 करोड़ रुपये पर आ गई. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिले-जुले रिस्पॉन्स और लंबे रनटाइम के चलते वर्किंग डेज में लोग थिएटर तक कम संख्या में पहुंचे, जिससे इसके डेली कलेक्शन पर सीधा असर पड़ा है.
रेटिंग्स के मामले में फिल्म को आम ऑडिंस और क्रिटिक्स से बहुत ज्यादा तारीफ नहीं मिली है. इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 5.2/10 की एवरेज रेटिंग मिली है. क्रिटिक्स ने यश की दमदार एक्टिंग, कियारा आडवाणी के काम, बेहतरीन कैमरे के काम और शानदार सेट्स की खूब तारीफ की है. दूसरी तरफ कमजोर स्क्रीनप्ले, जरूरत से ज्यादा खून-खराबा, लंबी लंबाई और इमोशंस की कमी को फिल्म की सबसे बड़ी खामी बताया गया. यही वजह है कि एक्शन पसंद करने वाले एक तबके को तो ये ठीक लगी, लेकिन कहानी की उम्मीद लेकर गए आम ऑडियंस को इसने थोड़ा निराश किया.
दिलचस्प बात ये है कि इस वक्त ‘टॉक्सिक’ की तुलना बहुत कम बजट में बनी हिट फिल्म ‘हनुमान अंश’ से की जा रही है. जहां उस छोटी फिल्म ने लागत से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया, वहीं ‘टॉक्सिक’ को अपनी लागत वसूलने के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना होगा. हालांकि, यश का जबरदस्त स्टारडम, पैन-इंडिया अपील और विदेशों में मौजूदगी फिल्म को चर्चा में बनाए हुए है. ये फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में लगी हुई है और आने वाले दिनों में ये अपना बजट रिकवर कर पाती है या नहीं, इस पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नजरें टिकी हुई हैं.