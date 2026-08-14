'टॉक्सिक' के सेट पर 'बाउंसर' बने यश! प्रेग्नेंट कियारा आडवाणी की सुरक्षा में चट्टान बनकर खड़े रहे 'रॉकिंग स्टार'

Yash On Kiara Advani Pregnancy: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस कियारा आडवाणी जल्द ही साउथ के रॉकिंग स्टार यश के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली हैं. फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरिटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. मुंबई में हुए फिल्म के ग्रैंड ऑडियो लॉन्च के दौरान यश ने कियारा की जमकर तारीफ की. उन्होंने खुलासा किया कि कैसे प्रेग्नेंसी के बावजूद कियारा ने फिल्म के लिए पूरा दम लगाया और सेट पर मेकर्स को उनके लिए 'बाउंसर' तक बनना पड़ा.
'टॉक्सिक' के सेट पर जब यश बने कियारा के बॉडीगार्ड
हाल ही में मुंबई में आयोजित 'टॉक्सिक' के ऑडियो लॉन्च इवेंट में यश ने एक बेहद दिलचस्प और दिल छू लेने वाला वाकया शेयर किया. जी न्यूज भी इस इवेंट में मौजूद रहा और यहां पर यश ने ग्रैंड ऑडियो लॉन्च इवेंट के दौरान बताया कि प्रेग्नेंसी के दौरान भी कियारा ने अपने काम से कोई समझौता नहीं किया. यश ने हंसते हुए कहा कि कियारा के डेडीकेशन को देखकर वो और फिल्म की डायरेक्टर जीतू मोहनदास खुद सेट पर बाउंसर और बॉडीगार्ड की तरह घूमते थे, ताकि कियारा को कोई परेशानी न हो.
"मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी"
यश ने इवेंट के दौरान कियारा की तारीफ करते हुए कहा कि कियारा एक बेहद प्रोफेशनल एक्टर हैं. उन्होंने बताया, "जब हमने पहली बार बात की थी, तो कियारा ने पूछा था कि क्या आपने कभी बारिश वाले सीक्वेंस में काम किया है? मैंने मजाक में कह दिया कि ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसान रहेगा. लेकिन बाद में जब काम शुरू हुआ तो मुझे समझ आया कि यह कितना थका देने वाला था." यश ने आगे कहा, "जब कियारा प्रेग्नेंट हुईं, तब भी वो 100% कमिटमेंट के साथ सेट पर आती थीं. सच कहूं तो मुझसे ज्यादा जीतू टेंशन में रहती थीं. हम दोनों सेट पर उनके केयरटेकर और बॉडीगार्ड बन गए थे."
Yash on kiara Advani at Mumbai Audio Toxic Event pic.twitter.com/qjwQySfdwK
— alkesh kushwaha (@alkesh_kushwaha) August 14, 2026
इंटीमेट सीन्स और ट्रोलिंग पर यश ने किया बचाव
बता दें कि फिल्म के गाने 'तबाही' के रिलीज होने के बाद कियारा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. उनके इंटीमेट सीन्स को लेकर लोगों ने उन पर सवाल उठाए थे. हालांकि, बेंगलुरु में हुए ट्रेलर लॉन्च के दौरान यश ने अपनी को-स्टार का खुलकर बचाव किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, यश ने कहा था कि एक एक्टर के तौर पर आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. आप जो सही मानते हैं, वो करें, लोग बाद में आपकी तारीफ ही करेंगे.
क्या है फिल्म 'टॉक्सिक' की कहानी?
जीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी 'टॉक्सिक' एक हाई-वोल्टेज गैंगस्टर ड्रामा है. इस फिल्म में यश एक डबल रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म में कियारा आडवाणी के अलावा हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया और नयनतारा जैसे बड़े सितारे अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म बाप-बेटे के पेचीदा और हिंसक रिश्ते के ईद-गिर्द घूमती है.
26 अगस्त को सिनेमाघरों में धमाका
'केजीएफ चैप्टर 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद यश 'टॉक्सिक' के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. यह फिल्म इंग्लिश और कन्नड़ में एक साथ शूट की गई है. इसके अलावा इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया जाएगा. मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस और केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है.