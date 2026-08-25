यश की 'टॉक्सिक' की टिकट ने उड़ाए होश! ₹2,400 तक पहुंची प्रीमियम सीटों की कीमत; बजट टिकट 55 से भी कम

यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' कल दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म की रिलीज से पहले ही इसे लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. पीरियड गैंगस्टर एक्शन फिल्म के तौर पर आ रही 'टॉक्सिक' को लेकर सिनेमाप्रेमियों की रिएक्शन काफी शानदार है.
वहीं, फिल्म की एडवांस बुकिंग को मिल रहे रिस्पॉन्स को देखते हुए माना जा रहा है कि टॉक्सिक भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों में अपनी जगह बना सकती है. हालांकि, इस समय फिल्म से जुड़ी एक और बात लोगों का ध्यान खींच रही है.
दरअसल, 'टॉक्सिक' की सबसे महंगी और सबसे सस्ती टिकट की कीमत में काफी बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि फिल्म की टिकट प्राइसिंग भी सोशल मीडिया और दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.
इस फिल्म के सबसे महंगे टिकट गुरुग्राम और दिल्ली के एम्बिएंस मॉल स्थित PVR डायरेक्टर्स कट में हैं, जहां एक रिक्लाइनर प्राइम सीट की कीमत ₹2,400 है. वहीं, सबसे सस्ता टिकट चेन्नई के काशी टॉकीज डॉल्बी एटमॉस में मिल रहा है, जहां टिकट की कीमत सिर्फ ₹54 है.
एडवांस बुकिंग के मामले में सबसे ज्यादा यश का घर यानी कर्नाटक आगे है. इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात है. फिलहाल, मौजूदा हालात को देखते हुए, उम्मीद है कि यह फिल्म घरेलू बाजार में अपने पहले दिन ₹100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करेगी. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म 'बाहुबली 2', 'KGF 2', 'RRR', 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर: द रिवेंज' को टक्कर दे सकती है.
यह फिल्म शुरू में रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के साथ 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 4 जून तक टाल दिया गया और आखिरकार इसकी रिलीज की तारीख 26 अगस्त तय की गई. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी टॉक्सिक में नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, सुदेव नायर, अक्षय ओबेरॉय और डैरेल डी'सिल्वा जैसे कलाकार भी हैं. कन्नड़ और अंग्रेज़ी में एक साथ शूट हुई ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी डब करके रिलीज की जाएगी.
इस फिल्म को वेंकट के नारायण और यश ने KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स LLP के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. टॉक्सिक, एक स्टाइलिश क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड पर आधारित इस फिल्म में एक्शन, ड्रामा और शानदार प्रोडक्शन डिज़ाइन का मेल है. इस फिल्म की कास्ट के साथ-साथ इसके बजट की काफ़ी चर्चा रही है. हाल की रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 500 करोड़ रुपये के आस-पास बताया गया है.