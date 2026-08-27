/लोगों ने बताया सिरदर्द... फिर भी Toxic ने पहले दिन KGF, ‘धुरंधर’-‘पठान’-‘जवान’ को छोड़ दिया पीछे; लेकिन नहीं तोड़ पाई KGF 2 का रिकॉर्ड

कन्नड़ सुपरस्टार यश एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट चुके हैं और उनके आते ही सिनेमाघरों में गजब का माहौल बन गया है. भेल ही फिल्म को नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं, लेकिन फैंस का जोश देखते ही बन रहा है. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी और यश का नया अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है. रिलीज से पहले फिल्म में दिखाए गए बोल्ड सीन्स और डायलॉग्स को लेकर काफी चर्चा और विवाद भी देखने को मिला था. इसके बावजूद सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के इसे ‘ए’ सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया. लगभग 4 साल बाद यश की ये वापसी उनके फैंस के लिए किसी बड़े जश्न से कम नहीं है.
इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कमान डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने संभाली है. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसमें साउथ और बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आ रहे हैं. फिल्म में यश के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और अक्षय ओबेरॉय अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. इनके अलावा साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस नयनतारा और रुक्मिणी वसंत भी खास भूमिकाओं में दिखाई दे रही हैं. इन सभी कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म के रोमांच को कई गुना बढ़ा दिया है. बड़े पर्दे पर सितारों की इस लंबी फौज को देखना एक अलग एक्सपीरियंस हैं.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया और भारत में 101.10 करोड़ रुपये की बंपर कमाई के साथ खाता खोला. ओणम की छुट्टी का फिल्म को पूरा फायदा मिला और देशभर के ज्यादातर सिनेमाघर हाउसफुल रहे. कमाई में सबसे आगे इसका हिंदी वर्जन रहा, जिसने अकेले 55 करोड़ रुपये का कारोबार किया. वही, कन्नड़ वर्जन ने 23.30 करोड़ रुपये जुटाए और 89 फीसदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की. तेलुगु वर्जन से 16 करोड़, तमिल से 5.50 करोड़ और मलयालम वर्जन से 1.30 करोड़ रुपये की कमाई हुई. वहीं दुनियाभर में पहले दिन कुल कलेक्शन 140.75 करोड़ रुपये रहा.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इस जबरदस्त शुरुआत के साथ फिल्म ने भारतीय सिनेमा की कई बड़ी ब्लॉकबस्टर्स को पीछे छोड़ दिया है. इसने शाहरुख खान की ‘पठान’ (57 करोड़) और ‘जवान’ (75 करोड़) के पहले दिन के कलेक्शन को आसानी से पछाड़ दिया. इतना ही नहीं, रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ (63.80 करोड़) और प्रभास की ‘कल्कि 2898 एडी’ (95.30 करोड़) जैसी दिग्गज फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड भी इसके आगे ढेर हो गए. हालांकि, यह फिल्म यश की अपनी पिछली ब्लॉकबस्टर ‘केजीएफ चैप्टर 2’ के 116 करोड़ रुपये और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ के 102.55 करोड़ रुपये के पहले दिन के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गई.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉक्स ऑफिस पर ये धमाका पहले से तय था, क्योंकि एडवांस बुकिंग में ही टिकटों के लिए मारामारी शुरू हो गई थी. शुक्रवार को सुबह 6 बजे बुकिंग खुलते ही टिकट खिड़की पर दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. महज पांच दिनों के अंदर फिल्म के 18 लाख से ज्यादा टिकट बिक गए थे. इस ताबड़तोड़ प्री-सेल के दम पर फिल्म ने रिलीज से पहले ही करीब 60 करोड़ रुपये की मजबूत कमाई अपने नाम कर ली थी. टिकटों की इतनी भारी मांग ने साफ संकेत दे दिया था कि पहले दिन सिनेमाघरों में भारी भीड़ जुटने वाली है.
सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद अब ट्रेड एक्सपर्ट्स की नजरें इसके आने वाले वीकेंड कलेक्शन पर टिकी हैं. लंबे वीकेंड और छुट्टी का फायदा मिलने से इसकी कमाई में और बड़ा उछाल आने की पूरी उम्मीद है. सोशल मीडिया पर चल रही तमाम बहसों के बीच दर्शकों का प्यार ये साबित कर रहा है कि यश का स्टारडम आज भी बरकरार है. जिस तरह से लोग सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ये फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराने वाली है.