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लोगों ने बताया सिरदर्द... फिर भी Toxic ने पहले दिन KGF, ‘धुरंधर’-‘पठान’-‘जवान’ को छोड़ दिया पीछे; लेकिन नहीं तोड़ पाई KGF 2 का रिकॉर्ड

कन्नड़ सुपरस्टार यश एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट चुके हैं और उनके आते ही सिनेमाघरों में गजब का माहौल बन गया है. भेल ही फिल्म को नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं, लेकिन फैंस का जोश देखते ही बन रहा है. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी और यश का नया अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 27, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:26 AM IST
लोगों ने बताया सिरदर्द... फिर भी Toxic ने पहले दिन KGF, ‘धुरंधर’-‘पठान’-‘जवान’ को छोड़ दिया पीछे; लेकिन नहीं तोड़ पाई KGF 2 का रिकॉर्ड
Image Credit: पहले दिन टॉक्सिक ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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