यश की फिल्म Toxic देख भड़के लोग! थिएटर के बाहर मचाने लगे हल्ला; Viral हो रहा रिफंड के डिमांड का VIDEO

साउथ के जाने-माने सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है. काफी लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुई इस फिल्म से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं. हालांकि, थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे कई लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर मिली-जुली और काफी हद तक नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा है. बहुत से लोग फिल्म की कहानी और इसके ट्रीटमेंट से पूरी तरह नाखुश नजर आ रहे हैं. फैंस के बीच इस बात को लेकर ये बात उठ रही है कि फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. वीडियो में एक थिएटप के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है. दावा किया जा रहा है कि फिल्म देखने के बाद कुछ लोग इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सीधे टिकट के पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए. ये वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों के बीच बहस का बड़ा मुद्दा बन गया. जहां कुछ लोग वीडियो को देखकर फिल्म की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कई लोग इस बात पर हैरान हैं कि इतने बड़े स्टार की फिल्म के साथ ऐसा कैसे हो रहा है. वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैस रहा है.
हैरानी की बात ये है कि वीडियो ऐसे समय पर आया है, जब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए. शुरुआती खबरों के मुताबिक ‘टॉक्सिक’ ने दुनिया भर में अपने पहले ही दिन करीब 101 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया और दूसरे दिन फिल्म 200 करोड़ के करीब पहुंत गई. इतनी बड़ी कमाई के बावजूद सोशल मीडिया पर लगातार आ रही नेगेटिव रिएक्शन थमने का नाम नहीं ले रहे. कई दर्शक सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भारी-भरकम बजट और जबरदस्त हाइप के बाद भी फिल्म का कंटेंट बहुत कमजोर निकला. लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपनी निराशा जाहिर कर रहे हैं.
इंटरनेट पर फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच दो साफ गुट बनते दिख रहे हैं. एक तरफ कुछ नाराज यूजर्स इस फिल्म को इस पूरे साल की सबसे बड़ी निराशा करार दे रहे हैं और इसे देखने से बचने की सलाह दे रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ यश के पक्के फैंस अपनी पसंदीदा स्टार की फिल्म के बचाव में खुलकर उतर आए हैं. उनका तर्क है कि पहले दिन की 101 करोड़ की बंपर कमाई ये साबित करने के लिए काफी है कि फिल्म को बड़ी गिनती में ऑडियंस मिल रही है. फैंस का कहना है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ नेगेटिव कमेंट्स के बेस पर पूरी फिल्म को फ्लॉप या खराब नहीं कहा जा सकता.
इस पूरे विवाद में एक सबसे जरूरी पहलू ये भी है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे रिफंड वाले वीडियो की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और जी न्यूज भी इसकी पुष्टि नहीं करता. इंटरनेट के दौर में किसी भी एक वीडियो या क्लिप के आधार पर पूरे देश के लोगों की राय तय नहीं की जा सकती. कई बार ऐसे वीडियो किसी एक जगह की घटना या महज गलतफहमी का नतीजा भी होते हैं. इसलिए ये मान लेना जल्दबाजी होगी कि हर थिएटर में लोग नाराज हैं. फिर भी इस तरह के दावों ने उन लोगों के मन में संशय जरूर पैदा कर दिया है, जो वीकेंड पर ये फिल्म देखने का प्लान कर रहे थे.
इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो लोग थिएटर के बाहर हल्ला मचा रहे थे उनको रिफंड मिल चुका है, लेकिन इस बात की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और जी न्यूज भी इसकी पुष्टि नहीं करता. अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि सोशल मीडिया की इस नेगेटिविटी के बीच ‘टॉक्सिक’ आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करती है. पहले दिन की मजबूत शुरुआत के बाद किसी भी फिल्म के लिए पहले वीकेंड और वर्किंग डेज का कलेक्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है. अब देखना ये है इन तीन दिनों की छुट्टी में फिल्म कितना कमा पाती है.