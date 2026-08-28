Add Zee Business As A Preferred Source
App

यश की फिल्म Toxic देख भड़के लोग! थिएटर के बाहर मचाने लगे हल्ला; Viral हो रहा रिफंड के डिमांड का VIDEO

Toxic Refund Demand Video: साउथ सुपरस्टार यश की नई फिल्म ‘टॉक्सिक’ रिलीज होते ही बड़े विवाद में घिर गई है. बंपर ओपनिंग के बावजूद सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है. थिएटर के बाहर रिफंड मांगने का एक वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ फिल्म को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 28, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:10 PM IST
यश की फिल्म Toxic देख भड़के लोग! थिएटर के बाहर मचाने लगे हल्ला; Viral हो रहा रिफंड के डिमांड का VIDEO
Image Credit: यश की टॉक्सिक देखने के बाद रिफंड मांग रहे लोग (स्क्रीनग्रैब)

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फेस्टिव सीजन से पहले मुंबई वालों को झटका, दूध ₹9 महंगा; बढ़कर क्या होगा रिटेल प्राइस
2
3
4
5