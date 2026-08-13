KGF की बंपर सफलता के बाद भी शाहरुख खान से खुद को छोटा मानते हैं यश, बोले- 'बड़ा समझा तो बंद हो जाएगी दुकान'

साउथ के फेमस 'रॉकी भाई' यानी यश ने अपनी फिल्म 'केजीएफ' से पैन इंडिया स्टारडम हासिल किया और यहां तक कि उनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की 'जीरो' को भी पीछे छोड़ दिया था. इसके बावजूद यश खुद को शाहरुख से बड़ा स्टार मानने के लिए तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि 'जिस दिन खुद को शाहरुख खान से बड़ा मान लूंगा, उस दिन मेरी दुकान बंद हो जाएगी.'
सुपरस्टार यश का यह बयान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. दोनों सितारों के बीच तुलना चर्चा में आ गई है. 'केजीएफ' की जबरदस्त सफलता के बाद यश की लोकप्रियता पूरे देश में पहुंची, लेकिन शाहरुख खान के स्टारडम को लेकर उनका शानदार नजरिया काफी अलग है. आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से यश आज भी शाहरुख खान को अपने से बड़ा मानते हैं?
साउथ सुपरस्टार यश अपनी फिल्म 'केजीएफ' की जबरदस्त सफलता के बाद भी काफी विनम्र बने हुए हैं. उनका कहना है कि बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म को पछाड़ने के बावजूद वे कभी भी खुद को उनसे बड़ा नहीं मान सकते. यश ने साफ तौर पर कहा कि जिस दिन उनके भीतर यह अहंकार आ गया कि वे शाहरुख खान से बड़े सुपरस्टार बन गए हैं, उसी दिन उनकी 'दुकान' यानी उनका करियर बंद हो जाएगा.
'द लल्लनटॉप' की रिपोर्ट के अनुसार, यश और शाहरुख की फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस मुकाबला एक दिलचस्प वजह से हुआ था. बताया जाता है कि जब शाहरुख खान ने यश को मिलने का समय नहीं दिया, तो उन्होंने अपनी फिल्म 'केजीएफ' को जानबूझकर शाहरुख की 'जीरो' के सामने रिलीज कर दिया. इस टक्कर में 'केजीएफ' ने बड़ी जीत हासिल की थी.
इस बॉक्स ऑफिस मुकाबले का परिणाम काफी गंभीर रहा. शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई. इस असफलता का शाहरुख पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने फिल्मों से लगभग चार साल का लंबा ब्रेक ले लिया था. इसके बाद उन्होंने 'पठान' के साथ शानदार वापसी की.
यश के फैंस के लिए एक चिंताजनक खबर भी सामने आ रही है. उनकी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है. फिल्म जगत में यह चर्चा तेज है कि क्या यश की इस फिल्म को खरीदार मिलने में परेशानी हो रही है या देरी की कोई और तकनीकी वजह है.