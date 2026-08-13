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KGF की बंपर सफलता के बाद भी शाहरुख खान से खुद को छोटा मानते हैं यश, बोले- 'बड़ा समझा तो बंद हो जाएगी दुकान'

केजीएफ स्टार यश ने शाहरुख खान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि वे कभी भी खुद को किंग खान से बड़ा नहीं मानेंगे. जानिए क्यों यश ने जानबूझकर 'केजीएफ' को शाहरुख की 'जीरो' से भिड़ाया था और अब उनकी फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर क्या अपडेट है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 13, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:42 PM IST
KGF की बंपर सफलता के बाद भी शाहरुख खान से खुद को छोटा मानते हैं यश, बोले- 'बड़ा समझा तो बंद हो जाएगी दुकान'

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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