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सिर्फ दो दिन... और 200 करोड़ के करीब पहुंची Toxic, यश Vs यश का चला ऐसा जादू; नेगेटिव रिव्यू के बाद भी जा रहे हाउसफुल

Toxic Box Office Collection Day 2: KGF सुपरस्टार यश की नई फिल्म ‘टॉक्सिक’ सिनेमाघरों में रिलीज होते ही छा गई है. सोशल मीडिया पर चल रही तमाम नेगेटिव बातों के बावजूद ऑडियंस थिएटर्स का रुख कर रही है. फिल्म ने अपनी रिलीज के साथ ही तगड़ा माहौल बना दिया है और अब सबकी नजरें इसके वीकेंड पर टिकी हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 28, 2026, 06:40 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:40 AM IST
सिर्फ दो दिन... और 200 करोड़ के करीब पहुंची Toxic, यश Vs यश का चला ऐसा जादू; नेगेटिव रिव्यू के बाद भी जा रहे हाउसफुल
Image Credit: बॉक्स ऑफिस पर छाई यश की Toxic (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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