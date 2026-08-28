सिर्फ दो दिन... और 200 करोड़ के करीब पहुंची Toxic, यश Vs यश का चला ऐसा जादू; नेगेटिव रिव्यू के बाद भी जा रहे हाउसफुल

कन्नड़ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड और हाइप्ड एक्शन-थ्रिलल फिल्म ‘टॉक्सिक’ आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फैंस काफी लंबे समय से इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और पर्दे पर आते ही इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग बहुत तेजी से चल रही थी, जिससे ये साफ हो गया था कि फैंस यश को एक बार फिर बड़े पर्दे पर नए अंदाज में देखने के लिए कितने ज्यादा बेताब थे. सिनेमाघरों के बाहर फैंस के गजब की एक्साइटमेंट और जश्न देखने को मिल रहा है.
लोग ढोल-नगाड़ों के साथ सिनेमा हॉल पहुंच रहे हैं और पहले दिन से हर तरफ फिल्म का जबरदस्त बज बना हुआ है. इस फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसी खूबसूरत हसीनाएं लीड रोल में नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोग इसे लेकर मिली-जुली और निगेटिव राय दे रहे हैं, वहीं थिएटर्स में यश की जबरदस्त फैन फॉलोइंग का असर साफ दिख रहा है. लोग अपने पसंदीदा स्टार की इस एक्शन ड्रामा को देखने परिवार और दोस्तों के साथ भारी संख्या में पहुंच रहे हैं.
‘टॉक्सिक’ ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर जोरदार धमाका कर दिया. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस मूवी ने देश में सभी भाषाओं को जोड़कर अपने पहले ही दिन 101.10 करोड़ का शानदार नेट कलेक्शन किया. वहीं, विदेशों में भी ऑडियंस ने फिल्म पर जमकर प्यार लुटाया, जिसके चलते पहले दिन की वर्ल्डवाइड कमाई 140.75 करोड़ तक पहुंच गई. इस जबरदस्त शुरुआत के साथ फिल्म ने कमाई के कई नए कीर्तिमान स्थापित किए. दूसरे दिन भी ऐसा ही देखने को मिला.
ऑडियंस के जबरदस्त रिस्पॉन्स और क्रेज को देखते हुए साफ है कि ये फिल्म आने वाले दिनों में और भी बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली है. सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और इसने करीब 36.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इन दो दिनों की कमाई को जोड़कर भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 137.50 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नाइट शोज में भीड़ बढ़ती है, तो ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है.
इस फिल्म को सबसे ज्यादा फायदा हिंदी भाषा से हुआ है. जहां इसने अकेले ही 78 करोड़ का तगड़ा बिजनेस किया. दूसरी भाषाओं की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो कन्नड़ भाषा में इसन 31.80 करोड़, तेलुगु भाषा में 19 करोड़ की कमाई की. इसके अलावा मलयालम में 1.70 करोड़ और तमिल भाषा में करीब 7 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया. फिल्म गलियारों और रिपोर्ट्स की मानें तो इसे करीब 500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में तैयार किया गया है और इसने दो दिनों के अंदर वर्ल्डवाइड 190.75 करोड़ कमा लिए.
रक्षाबंधन के फेस्टिवल और साथ ही ऑडियंस को छुट्टियों का एक लंबा वीकेंड भी मिल रहा है. ऐसे में पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक बार फिर जोरदार उछाल देखने को मिलेगा. करीब 500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में तैयार हुई इस फिल्म के लिए अपनी लागत निकालना बेहद जरूरी है, जिसके चलते शनिवार और रविवार के दिन थिएटर्स में इसे धुआंधार कमाई करनी होगी. अच्छी बात ये है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर चल रही तमाम निगेटिविटी को दरकिनार लोग फिल्म देखने जा रहे हैं.