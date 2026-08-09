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‘फर्क नहीं पड़ता...’, ‘टॉक्सिक’ में कियारा के इंटीमेट सीन्स पर मचा बवाल, तो बीच-बचाव में उतरे यश ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Yash Supports Kiara Advani: साउथ सुपरस्टार यश ने अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर लॉन्च पर कियारा आडवाणी का खुलकर सपोर्ट किया. फिल्म के इंटीमेट सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर कियारा को लगातार ट्रोल किया जा रहा है. यश ने कियारा की लगन और एक्टिंग की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि...

Written ByVandana Saini
Published: Aug 09, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:09 PM IST
‘फर्क नहीं पड़ता...’, ‘टॉक्सिक’ में कियारा के इंटीमेट सीन्स पर मचा बवाल, तो बीच-बचाव में उतरे यश ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Image Credit: Yash Supports Kiara Advani

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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