/‘फर्क नहीं पड़ता...’, ‘टॉक्सिक’ में कियारा के इंटीमेट सीन्स पर मचा बवाल, तो बीच-बचाव में उतरे यश ने दिया मुंहतोड़ जवाब

2026 की मच-अवेटड फिल्म ‘टॉक्सिक’ के इंटीमेट सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर कियारा आडवाणी को काफी ट्रोल किया जा रहा था. अब इस मामले पर साउथ के सुपरस्टार यश खुलकर उनके सपोर्ट में आ गए हैं. बेंगलुरु में शनिवार को फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान यश ने कियारा का पूरा स्पोर्ट किया. इस दौरान उन्होंने एक्ट्रेस की जमकर तारीफ और कहा कि कियारा को अपनी सोच और काम पर भरोसा रखना चाहिए और इंटरनेट पर हो रही ट्रॉलिंग से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तो लोग उनके काम की खूब तारीफ करेंगे. फिल्म में कियारा ‘नाडिया’ नाम की सर्कस आर्टिस्ट का किरदार निभा रही हैं. फिल्म के टीजर और हाल ही में रिलीज हुए ‘तबाही’ गाने में उन्होंने यश के साथ कई बोल्ड और इंटीमेट सीन्स दिए थे. इन सीन्स के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने कियारा को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन यश ने उनके डेडिकेशन की जमकर तारीफ की. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यश ने कहा कि शुरुआत में टीम को लगा था कि इतने बड़े स्टार के साथ काम करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन कियारा ने अपने काम से सबका दिल जीत लिया. ट्रेलर लॉन्च के मंच से यश ने कियारा से कहा कि एक एक्टर के तौर पर उन्हें जिस भी ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ रहा है, उसकी चिंता बिल्कुल न करें. यश ने कहा कि आप जो काम करती हैं, उसे पूरे दिल से करें. लोग आखिरकार आपकी मेहनत को समझेंगे और एप्रिशिएट करेंगे. यश ने कहा कि शायद हमारी फिल्म अपनी सोच से थोड़ी आगे की है.
इसलिए कुछ लोगों को समझने में समय लग रहा है. उन्होंने कियारा को सलाह दी कि वे दूसरों की बातों को नजरअंदाज करें और अपने हुनर पर पूरा भरोसा रखें. बता दें, इस फिल्म का डायरेक्शन मशहूर डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने किया है. इस फिल्म का पूरा नाम ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ है. ये मेगा बजट पैन-इंडिया एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ शूट किया गया है. इसके अलावा इसको हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में डब करके भी रिलीज किया जाएगा.
फिल्म ‘टॉक्सिक’ में केवल यश और कियारा ही नहीं, बल्कि नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसी बेहतरीन एक्ट्रेसेस भी लीड रोल में नजर आएंगी. ट्रेलर में दिखाया गया है कि यश इस फिल्म में डबल रोल निभा रहे हैं, जिसमें वे पिता और बेटे दोनों का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. टीजर और ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में एक्शन का जबरदस्त डोज मिलने वाला है. ट्रेलर रिलीज होने के बाद अब फैंस इस फिल्म के बड़े पर्दे पर रिलीज होने का वेट कर कर रहे हैं.