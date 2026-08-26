'कंबल' वाले बोल्ड सीन पर मचा बवाल, रुक्मिणी वसंत की 'टॉक्सिक' स्क्रिप्ट चॉइस से नाराज फैंस? बोले- 'ऐसी उम्मीद नहीं थी'

Film Toxic: 'कांतारा 1' फेम एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत इन दिनों सुपरस्टार यश की फेमस फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में 'मेलिसा' के अपने अहम किरदार को लेकर काफी चर्चा में हैं. यश की मल्टीस्टारर फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा और तारा सुतारिया जैसी सुपरहिट हसीनाएं नजर आ रही हैं. डायरेक्टर गीतू मोहनदास की फेमस फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.
एडवांस बुकिंग के मामले में फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. इसके अलावा, फिल्म से उम्मीद की जा रही है कि फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर लेगी. फिल्म को देखने काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. हालांकि, फिल्म के रिलीज होते ही एक्ट्रेस रुक्मिणी अपनी एक्टिंग की तारीफ पाने के बजाय एक बेहद विवादित सीन की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं.
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इस वीडियो क्लिप में रुक्मिणी वसंत का किरदार 'मेलिसा' घबराई हुई हालत में नींद से जागता हुआ दिखाई देता है. इस सीन में उन्होंने अपने शरीर पर केवल एक कंबल लपेटा हुआ है और वह असहज होकर इधर-उधर देख रही हैं. पर्दे पर रुक्मिणी का यह बोल्ड और घबराहट से भरा अवतार देखकर उनके फैंस दंग रह गए और देखते ही देखते यह दृश्य इंटरनेट पर तीखी आलोचना का मुख्य कारण बन गया.
इस सीन को देखने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की बेहद तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और रुक्मिणी के चाहने वाले इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. कई दर्शकों का कहना है कि उन्हें रुक्मिणी से इस तरह के रोल या सीन की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी. यूजर्स कमेंट बॉक्स में एक्ट्रेस से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट का चुनाव ही क्यों किया, जिसे लोग एक 'क्रिएटिव फेलर' मान रहे हैं. इसके अलावा, कई सिनेमा प्रेमियों का मानना है कि यह सीन न तो कहानी की मांग लग रहा था और न ही इससे उनके किरदार को कोई मजबूती मिल रही थी.
Every Rukmini Vasanth fans RN Toxic #RukminiVasanth pic.twitter.com/wqWaM5MyON
Aditya (verm48) August 26, 2026
सोशल मीडिया पर उठते इस बड़े विवाद और लगातार हो रही ट्रोलिंग के बावजूद, अभी तक फिल्म के मेकर्स या खुद एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दर्शकों के इस बढ़ते गुस्से और नाराजगी के बीच क्या वे इस बोल्ड सीन को लेकर अपनी कोई सफाई पेश करते हैं या यह मामला वक्त के साथ खुद ही शांत हो जाता है.