यश की 'टॉक्सिक' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, पहले दिन 100 करोड़ पार; 'धुरंधर 2' को पछाड़ा, अब 'पुष्पा 2' की बारी?

Toxic Box Office Day 1 Collection: साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' ने सिनेमाघरों में रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है. फिल्म ने पहले ही दिन शानदार कमाई करते हुए 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. खास बात यह है कि 'टॉक्सिक' ने ओपनिंग डे पर रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' को कड़ी टक्कर दे रही है. अब यश की फिल्म की नजर बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड पर है.
यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी इस पीरियड गैंगस्टर-एक्शन फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस आलोचना के बावजूद यश स्टारर फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है और पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई दर्ज की है.
सैकनिल्क के रियल-टाइम डेटा के अनुसार, रिलीज के पहले दिन (बुधवार) शाम 8 बजे तक 'टॉक्सिक' ने भारत में लगभग 91.91 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली थी. वहीं, अगर इसके ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो इसने 108.45 करोड़ रुपये का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म के इस कलेक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी मार्केट से आया है, जहां से फिल्म ने 55.13 करोड़ रुपये जोड़े हैं, जबकि कन्नड़ बेल्ट से करीब 20.56 करोड़ रुपये की अनुमानित नेट कमाई हुई है.
'टॉक्सिक' ने रिलीज के साथ ही रणवीर सिंह स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' को कड़ी टक्कर दे रही है, जिसने अपने पहले दिन 103 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. शाम 8 बजे तक 'टॉक्सिक' के 91.91 करोड़ रुपये नेट बटोरने के बाद, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे दिन के आंकड़े आने तक यह फिल्म 'धुरंधर 2' को पीछे छोड़ देगी. यदि इसकी रफ्तार ऐसी ही रही, तो यह 'केजीएफ: चैप्टर 2' (116 करोड़ रुपये), 'बाहुबली 2' (121 करोड़ रुपये) और 'आरआरआर' (133 करोड़ रुपये) के ओपनिंग डे रिकॉर्ड को भी चुनौती दे सकती है.
भले ही 'टॉक्सिक' प्रभास स्टारर फिल्म 'सालार' को पीछे छोड़ने में कामयाब रही है, लेकिन यह अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' से अभी भी पीछे चल रही है. गौरतलब है कि 'पुष्पा 2' ने अकेले अपने पहले दिन 164 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक कमाई की थी.
इस फिल्म के जरिए सुपरस्टार यश करीब 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और खास बात यह है कि वह इस फिल्म में डबल रोल निभाते नजर आ रहे हैं. इस गैंगस्टर ड्रामा में यश के साथ पहली बार कियारा आडवाणी लीड किरदार में हैं. उनके अलावा फिल्म में नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय और हुमा कुरैशी जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम किरदारों में शामिल हैं.
दरअसल, सोशल मीडिया पर रुक्मिणी वसंत के किरदार 'मेलिसा' की एक क्लिप तेजी से वायरल हो रही है. इसमें मेलिसा काफी घबराई हुई हालत में नींद से जागती हुई नजर आती है. इस सीन में उन्होंने अपने शरीर पर केवल एक कंबल लपेटा हुआ है और वह असहज होकर इधर-उधर देखती नजर आ रही हैं. पर्दे पर उनका यह बोल्ड और घबराहट से भरा अवतार देखकर उनके फैंस काफी दंग रह गए, जिसकी वजह से उन्हें काफी तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा.