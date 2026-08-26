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यश की 'टॉक्सिक' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, पहले दिन 100 करोड़ पार; 'धुरंधर 2' को पछाड़ा, अब 'पुष्पा 2' की बारी?

Toxic Box Office Collection: साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. कड़ी आलोचना के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. ओपनिंग डे पर ही फिल्म ने ग्रॉस 100 करोड़ के पार कलेक्शन कर लिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 26, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:36 PM IST
यश की 'टॉक्सिक' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, पहले दिन 100 करोड़ पार; 'धुरंधर 2' को पछाड़ा, अब 'पुष्पा 2' की बारी?
Image Credit: यश की &#039;टॉक्सिक&#039; ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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