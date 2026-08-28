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फिल्म पसंद नहीं आई तो बोल नहीं सकते? 'Toxic' के लीगल नोटिस ने खड़े किए बड़े सवाल, जानें क्या है पूरा मामला

Toxic Review Controversy: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के खिलाफ नेगेटिव रिव्यू करने पर यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को लीगल नोटिस भेजा गया है. जानिए बेंगलुरु कोर्ट के आदेश और पूरे विवाद की पूरी कहानी-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 28, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:16 PM IST
फिल्म पसंद नहीं आई तो बोल नहीं सकते? 'Toxic' के लीगल नोटिस ने खड़े किए बड़े सवाल, जानें क्या है पूरा मामला
Image Credit: नेगेटिव रिव्यू पर टॉक्सिक का एक्शन! (एआई फोटो)

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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