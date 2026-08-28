फिल्म पसंद नहीं आई तो बोल नहीं सकते? 'Toxic' के लीगल नोटिस ने खड़े किए बड़े सवाल, जानें क्या है पूरा मामला

Toxic Review Controversy: कोई भी फिल्म अगर दर्शक या क्रिटिक को पसंद नहीं आई, तो क्या वह अपनी राय खुलकर नहीं दे सकते? क्या किसी फिल्म का नेगेटिव रिव्यू करना गलत है? हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई यश की मच-अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' ने कुछ ऐसा ही विवाद चर्चा में ला दिया है. फिल्म 'टॉक्सिक' अपनी रिलीज के महज दो दिन बाद ही एक बड़े कानूनी विवाद में घिर गई है.
26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म के मेकर्स ने इसके नेगेटिव रिव्यू करने वाले कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लीगल नोटिस भेजे हैं. यह मामला तब सामने आया, जब यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर खुद को मिले एक लीगल नोटिस का स्क्रीनशॉट शेयर किया. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी फिल्म को खराब कहना, उसकी कहानी या एक्टिंग की आलोचना करना गलत है? आइए जानते हैं, क्या है पूरा मामला-
यश की 'टॉक्सिक' रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं. दर्शकों और कंटेंट क्रिएटर्स ने फिल्म की कहानी, स्क्रीनप्ले, कलाकारों की परफॉर्मेंस और कई अन्य पहलुओं पर अपनी राय रखी है. कई यूट्यूबर्स ने भी फिल्म पर अपनी समीक्षा रखी. इसी बीच कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स को लीगल नोटिस भेजे जाने की बात सामने आई है.
यूट्यूबर सूरज कुमार को मिला यह नोटिस बेंगलुरु की कंपनी 'ऐप्लेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा 'KVN-Monster Mind Creations LLP' की तरफ से भेजा गया है. सूरज कुमार के अलावा एक अन्य लोकप्रिय यूट्यूबर प्रशांत रंगास्वामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुद को लीगल नोटिस मिलने की जानकारी शेयर की है. उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इस संबंध में सीधे अभिनेता यश और KVN प्रोडक्शंस को टैग भी किया है.
सूरज कुमार द्वारा शेयर किए गए नोटिस के अनुसार, फिल्म की टीम ने उनके उस ऑनलाइन कंटेंट और समीक्षा पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसे रिलीज के पहले दिन पोस्ट किया गया था. हालांकि, नोटिस मिलने के बावजूद उनका वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था. मेकर्स की ओर से ऐप्लेक्स कंपनी को 13 जुलाई से 26 सितंबर तक फिल्म से जुड़े मानहानिकारक कंटेंट के खिलाफ कानूनी/टेकडाउन नोटिस भेजने और कंटेंट को सोशल मीडिया से ब्लॉक कराने के लिए अधिकृत किया गया है.
अगर सीधे तौर पर देखा जाए, तो किसी फिल्म को पसंद या नापसंद करना दर्शक की व्यक्तिगत राय है. कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि उसे फिल्म की कहानी कमजोर लगी, किसी कलाकार की एक्टिंग पसंद नहीं आई या फिर स्क्रीनप्ले काफी धीमा लगा. यही फिल्म समीक्षा का मूल हिस्सा है. किसी भी क्रिटिक का काम ही फिल्म के अच्छे और खराब पहलुओं पर अपनी राय रखना है. इसलिए किसी फिल्म को खराब बताना गलत नहीं है.
यह कानूनी नोटिस भेजने की कार्रवाई मेकर्स द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद शुरू हुई है. दरअसल, 22 अगस्त को बेंगलुरु की एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने फिल्म से संबंधित झूठे या मानहानिकारक कंटेंट के प्रसार पर एक अंतरिम रोक लगा दी थी. यह मामला KVN प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X Corp और अज्ञात लोगों के खिलाफ दायर किया था. इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 सितंबर को होनी है.
इस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐप्लेक्स द्वारा भेजा गया लीगल नोटिस अपने आप में अदालत का कोई अंतिम आदेश नहीं है. इसका अर्थ यह है कि नोटिस मिलने मात्र से अदालत ने संबंधित यूट्यूबर को अपना वीडियो तुरंत हटाने का कोई अंतिम या बाध्यकारी आदेश नहीं दिया है. आपको बता दें कि गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म को KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ने मिलकर तैयार किया है, जिसमें यश के साथ कियारा आडवाणी और नयनतारा जैसे बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं.
दरअसल, ऐसा नहीं है, किसी व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजे जाने का मतलब अपने आप यह नहीं होता कि फिल्म के हर नेगेटिव रिव्यू पर रोक लगा दी गई है. कानूनी नोटिस आमतौर पर किसी खास कंटेंट या दावे पर आपत्ति दर्ज कराने और संबंधित पक्ष से कार्रवाई की मांग करने का एक तरीका हो सकता है. इसके बाद मामला अदालत में जाता है तो वहां उपलब्ध सबूतों और कानूनी दलीलों के आधार पर फैसला होता है. इसलिए 'टॉक्सिक' विवाद में इस बात को समझने की जरूरत है कि मेकर्स किस कंटेंट पर आपत्ति जता रहे हैं और वह कंटेंट वास्तव में क्या कहता है.