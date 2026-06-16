'टॉक्सिक' के मंच से यश का बड़ा बयान, 'Zee' को कहा शुक्रिया, जानें फिल्म में हसीनाओं को लेकर क्या कहा?

Yash Toxic: साउथ सुपरस्टार यश की 'टॉक्सिक' इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है. फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. सोशल मीडिया पर फिल्म के ट्रेलर और टीजर के छोटे-छोटे रील्स जबरदस्त अंदाज में वायरल हो रहे हैं. यश इस फिल्म से एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं. 26 अगस्त को फिल्म 'टॉक्सिक' दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
आए दिन एक्टर यश अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. ऐसे में आज 13 अगस्त को मुंबई के बांद्रा के ताज लैंड्स एंड में म्यूजिक लॉन्च इवेंट रखा गया. इस इवेंट में एक्टर यश ने दमदार अंदाज में स्टेज पर आग लगा दी. उन्होंने इस इवेंट में ज़ी न्यूज़ को थैंक यू कहा और अपनी फिल्म में हसीनाओं की जमकर तारीफ की. आइए जानते हैं यश क्या-क्या बोले.
इवेंट में एक्टर यश ने दिल से ज़ी न्यूज़ का खास धन्यवाद किया. यह फिल्म बिल्कुल भी आसान नहीं थी. इस प्रोजेक्ट में हमने काफी प्रयास किया है. क्रिएटर्स और कंटेंट मेकर्स, हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है. ऐसी टीम के लिए मैं काफी आभारी हूं.
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Kajol Gupta | काजोल गुप्ता (kajugupta23) August 13, 2026
म्यूजिक लॉन्च इवेंट में यश ने एक्ट्रेस तारा सुतारिया की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, तारा बेहद खूबसूरत हैं. लास्ट टाइम किसी ने मुझे यह बताया था कि पूरी मूवी में तारा का असली किरदार है, वो फिल्म में क्वीन नजर आ रही हैं. इसे सुनने के बाद मैं थोड़ा असहज महसूस करता हूं, क्योंकि मेरे सामने वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं, तो मुझे थोड़ा लोकल फील करता है. वहीं, कियारा आडवाणी को लेकर यश ने कहा, वह एक प्रोफेशनल एक्टर हैं. जब वो इस फिल्म को कर रही थीं, तब मैं थोड़ा नर्वस था, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग है. वो हमेशा पूछती हैं, ये कैसा है यश? वो काफी ज्यादा डेडिकेटेड हैं. उन्होंने अपना 100 प्रतिशत कमिटमेंट के साथ 100 प्रतिशत दिया है.
वहीं, यश ने हुमा कुरैशी को लेकर कहा कि वह सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं हैं, बल्कि उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है. हुमा कुरैशी लेडीज सुपरस्टार हैं. उन्होंने हर किसी के साथ काम किया है. एक्टर ने फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया कि इस फिल्म में हमने एक चीज ट्राई की है. हर कोई फिल्म की कहानी के बारे में बताता है. मैं इस फिल्म के लिए प्रॉमिस करता हूं, ड्रामा और कहानी आपको जरूर पसंद आएगी. आप थिएटर में आएं, इसे देखें, आपको बहुत मजा आएगा. आप सभी हसीनाओं को बहुत पसंद करेंगे और एक्टर्स भी काफी पसंद आएंगे.