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'टॉक्सिक' के मंच से यश का बड़ा बयान, 'Zee' को कहा शुक्रिया, जानें फिल्म में हसीनाओं को लेकर क्या कहा?

Yash Toxic: साउथ सुपरस्टार यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में एक्टर ने ज़ी न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया. इस दौरान उन्होंने तारा सुतारिया, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी की जमकर तारीफ की और फिल्म की कहानी व ड्रामा को लेकर फैंस से बड़ा वादा किया.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 14, 2026, 12:04 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:04 AM IST
'टॉक्सिक' के मंच से यश का बड़ा बयान, 'Zee' को कहा शुक्रिया, जानें फिल्म में हसीनाओं को लेकर क्या कहा?

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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