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यश की 'टॉक्सिक' का नेगेटिव रिव्यू करना पड़ा भारी? यूट्यूबर को मिला कानूनी नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

Yash Toxic: साउथ सुपरस्टार यश स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक' का नेगेटिव रिव्यू करने पर लोकप्रिय यूट्यूबर सूरज कुमार को कानूनी नोटिस भेजा गया है, जिसमें बेंगलुरु कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है. जानिए क्या है पूरा मामला-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 27, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:07 PM IST
यश की 'टॉक्सिक' का नेगेटिव रिव्यू करना पड़ा भारी? यूट्यूबर को मिला कानूनी नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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