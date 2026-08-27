यश की 'टॉक्सिक' का नेगेटिव रिव्यू करना पड़ा भारी? यूट्यूबर को मिला कानूनी नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

Yash Toxic: साउथ सुपरस्टार यश स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' सिनेमाघरों में कल 26 अगस्त को रिलीज हुई है और रिलीज के साथ ही यह विवादों में घिर गई है. कमाई में फिल्म जबरदस्त तबाही मचा रही है. 'टॉक्सिक' फिल्म की लोकप्रिय यूट्यूब फिल्म समीक्षक सूरज कुमार ने नकारात्मक समीक्षा (Negative Review) कर दी थी, जिसके बाद उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा गया है. सूरज कुमार ने इस कानूनी नोटिस को सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है.
फिल्म निर्माताओं ने रिलीज से पहले ही बेंगलुरु की एक अदालत से एकतरफा अंतरिम रोक हासिल कर ली थी, जो फिल्म के बारे में किसी भी तरह की झूठी या मानहानिकारक सामग्री फैलाने पर रोक लगाती है. फिल्म बुधवार को रिलीज हुई थी और इसके ठीक अगले दिन गुरुवार को एक यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर उसे मिले लीगल नोटिस का स्क्रीनशॉट शेयर कर हलचल मचा दी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-
यह लीगल नोटिस यूट्यूबर सूरज कुमार को बेंगलुरु स्थित कंपनी 'ऐप्लेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा भेजा गया है. ईमेल में साफ लिखा है कि वे यह नोटिस अपने क्लाइंट 'केवीएन मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन एलएलपी' (फिल्म 'टॉक्सिक' के निर्माता और कॉपीराइट मालिक) की ओर से जारी कर रहे हैं. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि यूट्यूबर ने ऑनलाइन मीडिया के जरिए फिल्म से जुड़ी सामग्री (समीक्षा) प्रसारित की है. नोटिस मिलने के बाद भी फिलहाल यह रिव्यू वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए उपलब्ध है.
सूरज कुमार को भेजे गए इस कानूनी नोटिस में बेंगलुरु की एक अदालत के आदेश का हवाला दिया गया है. इस अदालती आदेश के तहत फिल्म 'टॉक्सिक' के बारे में किसी भी तरह की झूठी, दुर्भावनापूर्ण, मानहानिकारक या अपमानजनक सामग्री के प्रसार पर रोक लगाई गई है.
यूट्यूबर सूरज कुमार को भेजे गए प्राधिकरण पत्र के अनुसार, ऐप्लेक्स सॉफ्टवेयर को निर्माताओं द्वारा 13 जुलाई से 26 सितंबर तक की अवधि के लिए सभी तकनीकी, कानूनी और प्रवर्तन कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है. इसमें कानूनी नोटिस, टेकडाउन नोटिस, डी-इंडेक्सिंग अनुरोध, ब्लॉकिंग अनुरोध और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अनुपालन नोटिस भेजना शामिल है. नोटिस का स्क्रीनशॉट एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए सूरज ने लिखा, 'मेरी समीक्षा पर कानूनी नोटिस के लिए धन्यवाद टीम टॉक्सिक.'
एक्टर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार और मजबूत शुरुआत की है. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत के बावजूद सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर दर्शकों और समीक्षकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जिसके बीच यह कानूनी विवाद खड़ा हुआ है.