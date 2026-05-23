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स्विमसूट वीडियो वायरल होने पर तमतमाईं TOXIC एक्ट्रेस, बोलीं- ‘लीगल एक्शन लूंगी’

Toxic Actress Video Viral: साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर नई-नई खबरें वायरल होती रहती हैं. इसी बीच फिल्म की स्टार रुक्मिणी वसंत का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें वो स्विमसूट पहने नजर आ रही हैं. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 23, 2026, 04:10 PM IST
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स्विमसूट वीडियो वायरल होने पर तमतमाईं TOXIC एक्ट्रेस, बोलीं- ‘लीगल एक्शन लूंगी’

यश की अपकमिंग एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘टॉक्सिक’ कई महीनों से सुर्खियों में छाई हुई है. कभी फिल्म के टीजर, तो कभी के डायलॉग, हर एक चीज मिनटों में वायरल हो जा रही है. लेकिन इस बार फिल्म से जुड़ी कोई क्लिप या सीन वायरल नहीं हुआ है, बल्कि एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत का एक स्विमसूट वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. इस क्लिप और वीडियो के वायरल होते ही एक्ट्रेस गुस्से से भड़क गईं और इंस्टाग्राम स्टोरी पर लंबा नोट लिख दिया. 

एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये दावा किया कि ये सभी फोटोज और वीडियो झूठी है और इसे एआई से बनाया गया है. उन्होंने इस वीडियो और फोटो को बनाने वाले के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी है. 

क्या है पूरा मामला?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़की ग्रीन कलर का स्विमसूट पहने हुए स्विमिंग पूल में चलती हुई नजर आ रही है. कुछ लोगों का कहना है कि ये एक फोटोशूट का वीडियो और फोटो है. वहीं देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से री-शेयर हो चला गया, जिस पर लोगों ने अपना अलग-अलग रिएक्शन देना शुरू कर दिया. वहीं कुछ लोगों ने इस तरह के वीडियो और फोटो पर कई सवाल भी उठाए हैं. 

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एक्ट्रेस ने दिया रिएक्शन
स्विमसूट की इस वीडियो के वायरल होते ही ‘टॉक्सिक’ स्टार रुक्मिणी वसंत ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अपना रिएक्शन दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी टीम को मेरी कुछ एआई जनरेटेड फोटो ऑनलाइन वायरल होती हुई मिली हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें मेरी हैं. मैं पूरी क्लियरिटी के साथ ये कह रही हूं कि ये तस्वीरें और वीडियो पूरी तरह से झूठी हैं और बनाई गई हैं.’

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लीगल एक्शन लेंगी रुक्मिणी
रुक्मिणी वसंत ने आगे अपने पोस्ट में लिखा, ‘इस तरह की झूठी फोटो और वीडियो बनाना पूरी तरह से कानूनी अपराध है और इसे इंटरनेट पर वायरल करना एक गैर-जिम्मेदाराना हरकत है.’ एक्ट्रेस ने आगे कहा कि किसी की प्राइवेसी का गलत इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है और हम इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिसने इन वीडियो और फोटोज को गलत ढंग से पेश किया है उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगी और साइबर क्राइम संबंधी कार्रवाई भी करेंगी.

अपकमिंग प्रोजेक्ट
एक्ट्रेस ने अपने सभी फैंस से अनुरोध किया है कि इस तरह के कंटेंट को वो शेयर न करें और इससे बचें. आपको बता दें कि रुक्मिणी कन्नड़ सिनेमा का एक जाना-माना चेहरा हैं. उन्होंने साल 2019 में बीरबल ट्रायलॉजी केस 1 फाइंडिंग वज्रमुनि से एक्टिंग में डेब्यू किया था, जिसके बाद वो ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा’ में नजर आईं. वहीं ‘टॉक्सिक’ के साथ-साथ वो जल्द ही जूनियर एनटीआर स्टारर ‘ड्रैगन’ में दिखाई देंगी.

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