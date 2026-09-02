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फिल्म 'टॉक्सिक' पर रिव्यू करना पड़ा भारी? BMS रेटिंग गायब होने का मुद्दा उठाने पर यूजर ने किया कानूनी नोटिस मिलने का दावा!

Yash Toxic: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले बुकमायशो से फिल्म की ऑडियंस रेटिंग गायब होने पर सवाल उठे और अब एक और एक्स यूजर ने दावा किया कि रेटिंग का जिक्र करने पर उसे कानूनी नोटिस मिला है.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 02, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:19 PM IST
फिल्म 'टॉक्सिक' पर रिव्यू करना पड़ा भारी? BMS रेटिंग गायब होने का मुद्दा उठाने पर यूजर ने किया कानूनी नोटिस मिलने का दावा!

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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