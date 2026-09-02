फिल्म 'टॉक्सिक' पर रिव्यू करना पड़ा भारी? BMS रेटिंग गायब होने का मुद्दा उठाने पर यूजर ने किया कानूनी नोटिस मिलने का दावा!

Yash Toxic: गीतू मोहनदास के निर्देशन और एक्टर यश की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) इस बुधवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. लेकिन फिल्म के पर्दे पर आने से पहले ही फिल्म की टीम ने बेंगलुरु की एक अदालत का रुख किया था. उन्हें अदालत से एक अस्थायी अंतरिम निषेधाज्ञा मिली थी, जो फिल्म के खिलाफ किसी भी तरह की झूठी या मानहानिकारक सामग्री के प्रसार पर रोक लगाती है.
फिल्म के रिलीज होने के बाद से इस अदालती आदेश के आधार पर कई यूट्यूबर्स को कानूनी नोटिस भेजे जा चुके हैं. अब एक एक्स (ट्विटर) यूजर ने भी दावा किया है कि उसे केवल इस बात को उजागर करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा गया है कि फिल्म की बुकमायशो (BookMyShow) रेटिंग अचानक गायब हो गई हैं.
'Daredevil_boy' नाम के एक एक्स (X) यूजर ने कानूनी नोटिस का स्क्रीनशॉट और अपनी वह पुरानी पोस्ट शेयर की, जिसमें उसने फिल्म की बुकमायशो (BMS) रेटिंग उपलब्ध न होने की बात कही थी. यूजर ने अपने नए पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'तो क्या टॉक्सिक की टीम ने इस बात पर कानूनी नोटिस भेज दिया? यश, मामूली आलोचनाओं पर नोटिस भेजने से फिल्म सफल नहीं हो जाएगी. बाकी प्रोडक्शन हाउसेज की तरह आलोचना को स्वीकार करना सीखें. थोड़ी सहनशीलता लाएं. यह पूरी तरह से असुरक्षा को दिखाता है. टॉक्सिक की टीम, आप पर शर्म आती है.'
So Toxic team sent a legal notice over THIS? TheNameIsYash, sending notices over minor criticism won’t make the film successful. Take the criticism like every other production house does.
Grow a thicker skin. This is pure insecurity. Shame on you, Toxic team. pic.twitter.com/k0ewZ0RlIj
Daredevil (Daredevil_boy) September 2, 2026
एक अन्य ट्विटर यूजर 'Lonely_prabh' ने भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, 'टॉक्सिक टीम को इस शानदार सरप्राइज के लिए मेरा दिल से शुक्रिया. मुझे आज KVN प्रोडक्शन की तरफ से कानूनी नोटिस मिला है. अब इस देश में रिव्यू देना और BMS रेटिंग पोस्ट करना भी अवैध हो गया है. यश, अगर फिल्म इस तरह से बनाई जाएगी, तो मैं उसी हिसाब से इसका रिव्यू दूंगा. यह बहुत ही कायरतापूर्ण काम है. अब मुझे अपनी वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ेंगी. इसके बाद शायद टॉक्सिक का कलेक्शन जादुई रूप से बढ़ जाएगा.'
My heartfelt thanks to the Toxic team for this wonderful surprise
I received a legal notice from KVN Production today
Now even giving reviews and posting BMS ratings have become illegal in this country.TheNameIsYash If the movie is made this way, I'll review it… pic.twitter.com/Og7LLlGlm2
Mr SP (Lonely_prabh) September 2, 2026
यह पहली बार नहीं है, जब किसी फिल्म की टीम ने इस तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए आईप्लेक्स (Aiplex) जैसी एजेंसी की सेवाएं ली हैं या अदालतों से इस तरह के आदेश हासिल किए हैं. अतीत में भी कई बड़ी तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों के निर्माताओं ने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया था और बुकमायशो पर अपने रिव्यूज को डिसेबल (बंद) करने के आदेश प्राप्त किए थे, ठीक वैसे ही जैसे अब 'टॉक्सिक' की टीम ने किया है. पहले भी 'बारबेल पिच मीटिंग्स' नाम का यूट्यूब चैनल चलाने वाले तेलुगु यूट्यूबर सुशांत ने आरोप लगाया था कि आईप्लेक्स और फिल्म निर्माता अक्सर कॉपीराइट स्ट्राइक और कानूनी नोटिस का गलत इस्तेमाल करते हैं, ताकि फिल्म की रिलीज के शुरुआती वीकेंड के दौरान नकारात्मक समीक्षाओं को कुछ समय के लिए दबाया जा सके.
एक रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु की एक अदालत ने 22 अगस्त को एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की थी, जिसके तहत फिल्म 'टॉक्सिक' के खिलाफ किसी भी झूठी या मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन या प्रसार पर रोक लगा दी गई थी. इस मुकदमे में अज्ञात लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक 'जॉन डो' प्रतिवादी भी शामिल किया गया है. अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश केवल अगली सुनवाई की तारीख, यानी 28 सितंबर तक ही प्रभावी रहेगा. इसके अलावा, इस आदेश का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए इसे मंजूरी मिली है. यदि वादी (फिल्म निर्माता) शर्तों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो यह अस्थायी निषेधाज्ञा रद्द की जा सकती है.
फिल्म 'टॉक्सिक' का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है, जबकि इसका निर्माण वेंकट के नारायण और यश ने क्रमशः 'केवीएन प्रोडक्शंस' और 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस एलएलपी' के बैनर तले किया है. इस फिल्म में यश दोहरी भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. उनके साथ ही इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी शामिल हैं.