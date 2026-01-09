'लोग फीमेल प्लेजर...' फिल्म टॉक्सिक में इंटीमेट सीन के लिए गीतू मोहनदास हुई ट्रोल; डायरेक्टर का करारा जवाब

यश के 40वें जन्मदिन पर गुरुवार को फिल्म 'टॉक्सिक' का प्रोमो जारी किया गया, जिसमें यश के किरदार राया को दिखाया गया है. टीज़र में इंटीमेट सीन्स की खूब चर्चा हुई और कई लोगों ने फिल्म निर्माता गीतु मोहनदास को ट्रोल भी किया. शुक्रवार को गीतु मोहनदास ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसका कैप्शन ट्रोल्स को करारा जवाब लगता है. वीडियो में लिखा था, 'जब लोग महिलाओं के प्लेजर, सहमति, महिलाओं द्वारा सिस्टम को नियंत्रित करना आदि के बारे में सोच रहे हैं, तब मैं आराम कर रही हूं.'

इंटीमेट सीन के लिए गीतू मोहनदास हुई ट्रोल

सेलिब्रिटीज़ के ज्यादातर सोशल मीडिया पोस्ट की तरह, मोहनदास की यह इंस्टाग्राम स्टोरी भी रेडिट पर चर्चा का विषय बन गई है. एक नेटिजन ने कमेंट किए, 'गीतु, तुमने इसे इतने सहज और गैर-उत्तेजक तरीके से शूट किया है कि महिला का अस्तित्व केवल पुरुष को संतुष्ट करने के लिए नहीं है. महिला का इस्तेमाल हीरो के प्रवेश को आसान बनाने के लिए किसी वस्तु के रूप में नहीं किया गया है. हां, हिंसक यौन संबंध में लिप्त पुरुष का 30 सेकंड तक स्लो मोशन में रहना, स्त्री कामुकता का कितना गहरा चित्रण है.'

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने रियेक्ट

एक अन्य रेडिट यूजर ने लिखा, 'मुझे नहीं पता कि दूसरों का क्या विचार है, लेकिन मेरी राय में, खासकर इस टीज़र में इसे दिखाने का कोई मतलब नहीं था, इसका कोई संदर्भ नहीं है, यह सिर्फ़ चौंकाने के लिए है... मानो या न मानो... महिलाओं की खुशी और सहमति महत्वपूर्ण हैं और इन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन फिल्म में संदर्भ के साथ... न कि इस तरह से जहां इसका इस्तेमाल मुख्य पुरुष किरदार द्वारा ऑरा फार्म के लिए किया जाता है.' एक और नेटिजन ने टिप्पणी की, 'ओह, वह तो वाकई परेशान है! रेडिट यूजर्स और रिव्यूअर्स ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया है.'

19 मार्च को रिलीज होगी फिल्म टॉक्सिक

टॉक्सिक 19 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाली है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 से टकराएगी. इसलिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ती है. यश के अलावा, टॉक्सिक में नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और अक्षय ओबेरॉय भी हैं.