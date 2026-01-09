Advertisement
trendingNow13069214
Hindi Newsबॉलीवुडलोग फीमेल प्लेजर... फिल्म टॉक्सिक में इंटीमेट सीन के लिए गीतू मोहनदास हुई ट्रोल; डायरेक्टर का करारा जवाब

'लोग फीमेल प्लेजर...' फिल्म टॉक्सिक में इंटीमेट सीन के लिए गीतू मोहनदास हुई ट्रोल; डायरेक्टर का करारा जवाब

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का प्रोमो उनके 40वें जन्मदिन पर रिलीज हुआ, जिसमें एक इंटीमेट सीन के कारण निर्देशक गीतू मोहनदास को ट्रोल किया गया. लोगों ने सवाल उठाया कि क्या महिला का काम सिर्फ पुरुष को खुश करना है या उसे हीरो के प्रवेश के लिए एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया गया है. गीतू ने इंस्टाग्राम पर जवाब दिया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'लोग फीमेल प्लेजर...' फिल्म टॉक्सिक में इंटीमेट सीन के लिए गीतू मोहनदास हुई ट्रोल; डायरेक्टर का करारा जवाब

यश के 40वें जन्मदिन पर गुरुवार को फिल्म 'टॉक्सिक' का प्रोमो जारी किया गया, जिसमें यश के किरदार राया को दिखाया गया है. टीज़र में इंटीमेट सीन्स की खूब चर्चा हुई और कई लोगों ने फिल्म निर्माता गीतु मोहनदास को ट्रोल भी किया. शुक्रवार को गीतु मोहनदास ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसका कैप्शन ट्रोल्स को करारा जवाब लगता है. वीडियो में लिखा था, 'जब लोग महिलाओं के प्लेजर, सहमति, महिलाओं द्वारा सिस्टम को नियंत्रित करना आदि के बारे में सोच रहे हैं, तब मैं आराम कर रही हूं.' 

इंटीमेट सीन के लिए गीतू मोहनदास हुई ट्रोल

सेलिब्रिटीज़ के ज्यादातर सोशल मीडिया पोस्ट की तरह, मोहनदास की यह इंस्टाग्राम स्टोरी भी रेडिट पर चर्चा का विषय बन गई है. एक नेटिजन ने कमेंट किए, 'गीतु, तुमने इसे इतने सहज और गैर-उत्तेजक तरीके से शूट किया है कि महिला का अस्तित्व केवल पुरुष को संतुष्ट करने के लिए नहीं है. महिला का इस्तेमाल हीरो के प्रवेश को आसान बनाने के लिए किसी वस्तु के रूप में नहीं किया गया है. हां, हिंसक यौन संबंध में लिप्त पुरुष का 30 सेकंड तक स्लो मोशन में रहना, स्त्री कामुकता का कितना गहरा चित्रण है.'

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने रियेक्ट 

एक अन्य रेडिट यूजर ने लिखा, 'मुझे नहीं पता कि दूसरों का क्या विचार है, लेकिन मेरी राय में, खासकर इस टीज़र में इसे दिखाने का कोई मतलब नहीं था, इसका कोई संदर्भ नहीं है, यह सिर्फ़ चौंकाने के लिए है... मानो या न मानो... महिलाओं की खुशी और सहमति महत्वपूर्ण हैं और इन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन फिल्म में संदर्भ के साथ... न कि इस तरह से जहां इसका इस्तेमाल मुख्य पुरुष किरदार द्वारा ऑरा फार्म के लिए किया जाता है.' एक और नेटिजन ने टिप्पणी की, 'ओह, वह तो वाकई परेशान है! रेडिट यूजर्स और रिव्यूअर्स ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया है.' 

19 मार्च को रिलीज होगी फिल्म टॉक्सिक

टॉक्सिक 19 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाली है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 से टकराएगी. इसलिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ती है. यश के अलावा, टॉक्सिक में नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और अक्षय ओबेरॉय भी हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Yash

Trending news

'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
Jammu Kashmir
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
'अगर ऐसा है, तो FIR...', आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर SC ने क्यों कही ये बात?
Stray dogs
'अगर ऐसा है, तो FIR...', आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर SC ने क्यों कही ये बात?
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत