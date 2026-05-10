पैन इंडिया से ग्लोबल बनने की रेस में कहीं पीछे तो नहीं छूट रहे यश? बार-बार टल रहीं बड़ी फिल्में; डूब ना जाए क्रेज

Yash Movies Delay: ‘केजीएफ’ के बाद यश की अगली फिल्मों को लेकर फैंस को काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. ‘टॉक्सिक’ और ‘रामायण’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की देरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं कि कहीं ज्यादा परफेक्शन की कोशिश रिलीज और कमाई पर असर ना डाले. हालांकि, यश की स्टार पावर अभी भी मजबूत है और उम्मीदें बरकरार हैं.
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Yash Movies Delay: ‘केजीएफ’ और ‘केजीएफ 2’ के बाद कन्नड़ सुपरस्टार यश पूरे देश में बड़े स्टार बन चुके हैं. उनकी फिल्मों को लेकर फैंस के बीच अच्छी खासी एक्साइटमेंट देखने को मिलती है. लेकिन अब समस्या ये है कि उनकी अगली फिल्मों की रिलीज में लगातार देरी हो रही है. फैंस को लगा था कि ‘केजीएफ’ के बाद वे लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फिल्मों की तैयारी और शूटिंग में ज्यादा समय लग रहा है. इस वजह से दर्शकों में थोड़ी बेचैनी भी दिख रही है. सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछ रहे हैं कि अगली फिल्म कब आएगी.
कन्नड़ सुपरस्टार यश की पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत मजबूत है. यश की फिल्मों में लगातार देरी देखने को मिल रही है. खासकर ‘टॉक्सिक’ को लेकर कई बार रिलीज डेट आगे बढ़ चुकी है. कभी शूटिंग की वजह से तो कभी पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से समय लग रहा है. इस देरी ने फैंस की उम्मीदों को थोड़ा प्रभावित किया है. ‘केजीएफ’ जैसी बड़ी हिट के बाद लोग जल्दी नई फिल्म देखना चाहते थे. लेकिन प्रोजेक्ट्स का स्केल बड़ा होने की वजह से काम धीमा चल रहा है. इंडस्ट्री में ये आम बात है, लेकिन यश जैसे बड़े स्टार के लिए इंतजार ज्यादा भारी महसूस होता है.
‘टॉक्सिक’ को यश की सबसे अलग और दमदार फिल्मों में माना जा रहा है. इस फिल्म में उनका बिल्कुल नया अंदाज देखने को मिलेगा. मेकर्स इसे बड़े लेवल पर बना रहे हैं, इसलिए हर छोटी-बड़ी चीज पर खास ध्यान दिया जा रहा है. फिल्म की स्क्रिप्ट से लेकर विजुअल और एक्शन तक सब पर लगातार काम चल रहा है. हालांकि, रिलीज डेट बार-बार बदलने से फैंस की बेचैनी बढ़ती जा रही है. कई लोग लंबे इंतजार से परेशान भी हैं. फिर भी दर्शकों को उम्मीद है कि ‘टॉक्सिक’ रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करेगी. लेकिन इंतजार ज्यादा हो गया है.
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इस समय यश सिर्फ ‘टॉक्सिक’ ही नहीं, बल्कि ‘रामायण’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट को लेकर भी बिजी चल रहे हैं. ये फिल्में बहुत बड़े लेवल पर बनाई जा रही हैं, इसलिए इनमें समय लगना आम बात है. ऐसे प्रोजेक्ट्स में वीएफएक्स, कास्टिंग और कहानी की छोटी-छोटी चीजों पर लंबे समय तक काम चलता है. इसी वजह से यश का पूरा शेड्यूल काफी बिजी बना हुआ है. दर्शक भी समझते हैं कि बड़ी फिल्मों को तैयार करने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती. हालांकि, जब किसी फिल्म का इंतजार ज्यादा लंबा हो जाता है तो लोगों का उत्साह थोड़ा कम होने का डर भी बना रहता है.
‘केजीएफ’ के बाद यश सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं. इसी वजह से वे अपनी फिल्मों को बड़े लेवल पर तैयार कर रहे हैं. फिल्मों की शूटिंग, तकनीक और कहानी पर इंटरनेशनल स्टाइल में काम हो रहा है, ताकि दर्शकों को नया और शानदार एक्सपीरियंस मिल सके. लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में ज्यादा समय लगना भी तय है. कई बार फिल्मों की तैयारी और शूटिंग धीमी हो जाती है. वहीं, फैंस चाहते हैं कि यश जल्दी-जल्दी स्क्रीन पर नजर आएं. अगर फिल्मों के बीच ज्यादा लंबा गैप हुआ, तो नए सितारे आगे निकल सकते हैं.
इस समय यश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही मानी जा रही है. सोशल मीडिया पर यश की फिल्मों को लेकर काफी बातें हो रही हैं. कुछ लोग देरी को गलत रणनीति बता रहे हैं. वहीं, कुछ फैंस इसे परफेक्शन की कोशिश मानते हैं. असल में बड़ी फिल्मों में कई बार बदलाव होते रहते हैं. लेकिन इंटरनेट पर हर बात तेजी से फैल जाती है. इससे गलतफहमियां भी बन जाती हैं. फैंस को लगता है कि अपडेट कम मिल रहे हैं. इसलिए टीम के लिए जरूरी है कि वे समय-समय पर जानकारी देती रहे ताकि भरोसा बना रहे और अफवाहें कम हों.
‘केजीएफ’ जैसी बड़ी सुपरहिट फिल्म देने के बाद किसी भी स्टार पर अगली फिल्मों को लेकर दबाव बढ़ जाता है. लोगों की उम्मीद रहती है कि अगली फिल्म पहले से भी ज्यादा बड़ी और दमदार हो. यश के साथ भी फिलहाल ऐसा ही देखने को मिल रहा है. उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है, लेकिन ज्यादा देरी होने पर तुलना भी बढ़ने लगती है. हालांकि, यश की फैन फॉलोइंग आज भी बेहद मजबूत है, फिर भी लगातार लाइमलाइट में बने रहना जरूरी होता है. छोटे अपडेट, पोस्ट या पब्लिक अपीयरेंस भी फैंस को उनसे जोड़े रखते हैं.
ऐसे में सही बैलेंस बनाकर चलना यश के करियर के लिए काफी जरूरी माना जा रहा है. आने वाले समय में उनसे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं. अगर ‘टॉक्सिक’ या उनकी कोई दूसरी बड़ी फिल्म सही समय पर और दमदार अंदाज में रिलीज होती है, तो अभी चल रही सारी बातें अपने आप शांत हो सकती हैं. फैंस आज भी यश के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं. उनकी स्टार पावर में कोई कमी नहीं आई है. बस जरूरत है सही प्लानिंग और जोरदार कमबैक की. अगर आने वाले प्रोजेक्ट्स समय पर रिलीज हुए, तो यश फिर से बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करते नजर आ सकते हैं.
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