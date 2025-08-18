ये फिल्म के नाम पर ऐश कर रहा…; 22 साल छोटी एक्ट्रेस संग काम करने पर बोले आर माधवन
Advertisement
trendingNow12885770
Hindi Newsबॉलीवुड

ये फिल्म के नाम पर ऐश कर रहा…; 22 साल छोटी एक्ट्रेस संग काम करने पर बोले आर माधवन

हाल ही में आई फिल्म 'आप जैसा कोई' में बॉलीवुड एक्टर आर माधवन ने  40 साल के मिडिल क्लास शख्स का रोल निभाया था. अब एक्टर ने एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस के चुनाव पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र पर भी चुप्पी तोड़ी है. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये फिल्म के नाम पर ऐश कर रहा…; 22 साल छोटी एक्ट्रेस संग काम करने पर बोले आर माधवन

बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बीच एज गैप खासा रहता है. वहीं, कुछ समय से इसे लेकर अब सवाल भी उठता है. अभी हाल ही में सलमान खान की फिल्म सिकंदर में एक्टर ने 29 साल की रश्मिका मंदाना के साथ स्क्रीन शेयर किया. वहीं, अपकमिंग फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह के अपोजिट 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन को कास्ट किया गया है. ऐसे में एक बार फिर हीरो का छोटी उम्र की हीरोइनों के साथ रोमांस करना विवादों में है. इसी बीच अब एक्टर आर माधवन ने हालिया इंटरव्यू में कम उम्र की हीरोइन के साथ रोमांस करने पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा कि लोगों का रिएक्शन काफी अजीब होता है और उन्हें लगता है कि हीरो फिल्म के नाम पर मजे कर रहा है.

ये भी पढ़ें: कुछ तो जादू है उनकी बातों में...;खा रहे हैं गालिब के नाम की पेंशन; बेहद 'गुलजार' है ये किस्सा

 22 साल छोटी एक्ट्रेस संग काम करने पर बोले आर माधवन

अब आर माधवन ने आधी उम्र की हीरोइनों के साथ काम करने और अपने उम्र के हिसाब से किरदार निभाने पर बात की है. उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में कहा, "उम्र को लेकर सबसे पहले आपको तब झटका लगता है जब आपके बच्चों के दोस्त आपको अंकल कहने लगते हैं. यह आपको चौंका देता है, लेकिन फिर आपको इसे स्वीकार करना पड़ता है."

अब बदलते फैसलों के बारे में बात करते हुए आर माधवन कहते हैं, ‘जब आप फिल्में कर रहे होते हैं, तो आपको हीरोइनों के चयन में सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि भले ही वो आपके साथ काम करना चाहती हों, लेकिन लोगों को यह ऐसा लगता है जैसे अभिनेता फिल्म के बहाने मजे कर रहा है. लोग सोचते हैं कि ये पिक्चर के बहाने ऐश कर रहा है. अगर यह फिल्म से निकलने वाली प्रमुख भावना है, तो उस किरदार के लिए सम्मान नहीं रहता है’.

ये भी पढ़ें: पार्टी में साथ सोने का ऑफर दे चुकीं हैं एक्ट्रेस, शाहिद कपूर संग किया रोमांस; कभी डायरेक्टर ने कहा था 'मोटी'

आप जैसा कोई’ में नजर आए थे माधवन

बता दें कि हाल ही में आर माधवन को हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘आप जैसा कोई’ में 22 साल छोटी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ देखा गया था. इस रोमांटिक फिल्म में फातिमा सना शेख और आर माधवन की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

R Madhavan

Trending news

INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
Hit-and-run case
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
;