ये फिल्म के नाम पर ऐश कर रहा…; 22 साल छोटी एक्ट्रेस संग काम करने पर बोले आर माधवन

बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बीच एज गैप खासा रहता है. वहीं, कुछ समय से इसे लेकर अब सवाल भी उठता है. अभी हाल ही में सलमान खान की फिल्म सिकंदर में एक्टर ने 29 साल की रश्मिका मंदाना के साथ स्क्रीन शेयर किया. वहीं, अपकमिंग फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह के अपोजिट 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन को कास्ट किया गया है. ऐसे में एक बार फिर हीरो का छोटी उम्र की हीरोइनों के साथ रोमांस करना विवादों में है. इसी बीच अब एक्टर आर माधवन ने हालिया इंटरव्यू में कम उम्र की हीरोइन के साथ रोमांस करने पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा कि लोगों का रिएक्शन काफी अजीब होता है और उन्हें लगता है कि हीरो फिल्म के नाम पर मजे कर रहा है.

22 साल छोटी एक्ट्रेस संग काम करने पर बोले आर माधवन

अब आर माधवन ने आधी उम्र की हीरोइनों के साथ काम करने और अपने उम्र के हिसाब से किरदार निभाने पर बात की है. उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में कहा, "उम्र को लेकर सबसे पहले आपको तब झटका लगता है जब आपके बच्चों के दोस्त आपको अंकल कहने लगते हैं. यह आपको चौंका देता है, लेकिन फिर आपको इसे स्वीकार करना पड़ता है."

अब बदलते फैसलों के बारे में बात करते हुए आर माधवन कहते हैं, ‘जब आप फिल्में कर रहे होते हैं, तो आपको हीरोइनों के चयन में सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि भले ही वो आपके साथ काम करना चाहती हों, लेकिन लोगों को यह ऐसा लगता है जैसे अभिनेता फिल्म के बहाने मजे कर रहा है. लोग सोचते हैं कि ये पिक्चर के बहाने ऐश कर रहा है. अगर यह फिल्म से निकलने वाली प्रमुख भावना है, तो उस किरदार के लिए सम्मान नहीं रहता है’.

आप जैसा कोई’ में नजर आए थे माधवन

बता दें कि हाल ही में आर माधवन को हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘आप जैसा कोई’ में 22 साल छोटी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ देखा गया था. इस रोमांटिक फिल्म में फातिमा सना शेख और आर माधवन की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया.