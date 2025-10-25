Advertisement
trendingNow12975471
Hindi Newsबॉलीवुड

ये हमारी बेटी की बेस्ट फिल्म...; ‘थामा’ देख खुशी से गदगद हुए रश्मिका मंदाना के पेरेंट्स

रश्मिका मंदाना ने बताया कि उनकी लेटेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' को देखने के बाद उनके पैरेंट्स ने इसे रश्मिका की अब तक की बेस्ट फिल्म बताया. उनकी बहन ने भी इस फिल्म को खूब इंजॉय किया. रश्मिका ने बताया कि फैमिली की प्रतिक्रिया जानने के बाद उनको बड़ा सुकून मिला.

Written By  IANS|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये हमारी बेटी की बेस्ट फिल्म...; ‘थामा’ देख खुशी से गदगद हुए रश्मिका मंदाना के पेरेंट्स

मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' थिएटर में लगी है. इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हाल ही में रश्मिका मंदाना के परिवार ने भी यह फिल्म देखी. फिल्म देखने के बाद रश्मिका के परिवार का रिएक्शन कैसा था, यह अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ शेयर किया.

रश्मिका मंदाना के पैरेंट्स ने देखी 'थामा'

रश्मिका मंदाना ने बताया कि उनकी लेटेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' को देखने के बाद उनके पैरेंट्स ने इसे रश्मिका की अब तक की बेस्ट फिल्म बताया. उनकी बहन ने भी इस फिल्म को खूब इंजॉय किया. रश्मिका ने बताया कि फैमिली की प्रतिक्रिया जानने के बाद उनको बड़ा सुकून मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

'थामा' स्टार रश्मिका मंदाना ने कहा, "मेरी फैमिली ने यह फिल्म देखी. इसे देखने के बाद उन्होंने कहा कि यह मेरी अब तक देखी गई सबसे बेहतरीन फिल्म है. मेरे पेरेंट्स को यह बहुत पसंद आई और मेरी बहन भी बेहद खुश है. उसके मन में ढेरों सवाल हैं, जिनके जवाब देने के लिए मुझे उसे अमर सर (निर्माता अमर कौशिक) और आदित्य सर (निर्देशक आदित्य सरपोतदार) से मिलवाना चाहिए. उसने इसका भरपूर आनंद लिया है, जिससे मुझे सचमुच सुकून मिला है."

'थामा' ने किया 76 करोड़ रुपए का कलेक्शन 

'थामा' ने अब तक करीब 76 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. यह फिल्म दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए कमाने के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रही है.

'थामा' में रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की जोड़ी पहली बार पर्दे पर दिखाई दी है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलेन का किरदार निभा रहे हैं. यह ‘बेताल’ की एक काल्पनिक दुनिया पर आधारित है. इस फिल्म में वरुण धवन का कैमियो भी है. इसमें वह अपनी फिल्म 'भेड़िया' के रोल में दिखाई दिए हैं. फिल्म को मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है और ये उनकी हॉरर यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है. इससे पहले मैडॉक 'स्त्री', 'स्त्री'-2, 'भेड़िया', और 'मुंज्या' बना चुके हैं और चारों ही फिल्मों ने अच्छी कमाई की.

हाल ही में रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शूटिंग की अनदेखी फोटोज शेयर की थीं. इनमें वह कभी मेकअप करती दिख रही हैं तो कभी रात को हॉरर सीन की शूटिंग करती दिखाई दीं. रश्मिका की अगली फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ है, जो एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें दीक्षित शेट्टी भी हैं. इस फिल्म का निर्देशन राहुल रविंद्रन ने किया है. यह फिल्म 7 नवंबर को तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

actress rashmika mandhana

Trending news

शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
Punjab
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
Jammu and Kashmir
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा