ये हमारी बेटी की बेस्ट फिल्म...; ‘थामा’ देख खुशी से गदगद हुए रश्मिका मंदाना के पेरेंट्स

मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' थिएटर में लगी है. इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हाल ही में रश्मिका मंदाना के परिवार ने भी यह फिल्म देखी. फिल्म देखने के बाद रश्मिका के परिवार का रिएक्शन कैसा था, यह अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ शेयर किया.

रश्मिका मंदाना के पैरेंट्स ने देखी 'थामा'

रश्मिका मंदाना ने बताया कि उनकी लेटेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' को देखने के बाद उनके पैरेंट्स ने इसे रश्मिका की अब तक की बेस्ट फिल्म बताया. उनकी बहन ने भी इस फिल्म को खूब इंजॉय किया. रश्मिका ने बताया कि फैमिली की प्रतिक्रिया जानने के बाद उनको बड़ा सुकून मिला.

'थामा' स्टार रश्मिका मंदाना ने कहा, "मेरी फैमिली ने यह फिल्म देखी. इसे देखने के बाद उन्होंने कहा कि यह मेरी अब तक देखी गई सबसे बेहतरीन फिल्म है. मेरे पेरेंट्स को यह बहुत पसंद आई और मेरी बहन भी बेहद खुश है. उसके मन में ढेरों सवाल हैं, जिनके जवाब देने के लिए मुझे उसे अमर सर (निर्माता अमर कौशिक) और आदित्य सर (निर्देशक आदित्य सरपोतदार) से मिलवाना चाहिए. उसने इसका भरपूर आनंद लिया है, जिससे मुझे सचमुच सुकून मिला है."

'थामा' ने किया 76 करोड़ रुपए का कलेक्शन

'थामा' ने अब तक करीब 76 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. यह फिल्म दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए कमाने के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रही है.

'थामा' में रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की जोड़ी पहली बार पर्दे पर दिखाई दी है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलेन का किरदार निभा रहे हैं. यह ‘बेताल’ की एक काल्पनिक दुनिया पर आधारित है. इस फिल्म में वरुण धवन का कैमियो भी है. इसमें वह अपनी फिल्म 'भेड़िया' के रोल में दिखाई दिए हैं. फिल्म को मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है और ये उनकी हॉरर यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है. इससे पहले मैडॉक 'स्त्री', 'स्त्री'-2, 'भेड़िया', और 'मुंज्या' बना चुके हैं और चारों ही फिल्मों ने अच्छी कमाई की.

हाल ही में रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शूटिंग की अनदेखी फोटोज शेयर की थीं. इनमें वह कभी मेकअप करती दिख रही हैं तो कभी रात को हॉरर सीन की शूटिंग करती दिखाई दीं. रश्मिका की अगली फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ है, जो एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें दीक्षित शेट्टी भी हैं. इस फिल्म का निर्देशन राहुल रविंद्रन ने किया है. यह फिल्म 7 नवंबर को तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है.