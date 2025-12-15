टीवी एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, सोसाइटी में रहनेवाले शख्स ने दी जान से मारने की धमकी; बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स सपोर्ट में उतरे

टीवी और ओटीटी के अभिनेता अनुज सचदेवा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि उनके सोसायटी में रहने वाले एक शख्स ने उन पर लाठी से हमला किया. उनके इस पोस्ट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता समेत तमाम हस्तियों ने कमेंट्स किए और पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह वह शख्स अनुज पर डंडे से हमला करता है और उन्हें अपशब्द भी कहता है. अनुज ने पूरी घटना रिकॉर्ड की और बताया कि इस हमले में उनके सिर से खून आया और वह शारीरिक रूप से प्रभावित हुए हैं.

अनुज सचदेवा पर हमला

अनुज ने पोस्ट में लिखा, ''ये शख्स मुझे या मेरी प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान पहुंचाए, इससे पहले मैं ये सबूत सभी को दिखा रहा हूं. इस शख्स ने मेरे कुत्ते पर भी अटैक करने की कोशिश की. इसने मुझ पर लाठी से हमला किया. मैंने सोसायटी ग्रुप में ये जानकारी दी थी कि ये आदमी अपनी गाड़ी को सोसायटी पार्किंग में गलत जगह पार्क करता है. मैं इसकी डिटेल्स शेयर कर रहा हूं. प्लीज इसे उन लोगों तक पहुंचाएं, जो इसके खिलाफ एक्शन लें. मेरे सिर से खून तक निकल आया है.''

उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऐसे में फैंस के साथ-साथ सेलेब्रिटीज भी कमेंट्स के जरिए चिंता और समर्थन जता रहे हैं. पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई नामी बॉलीवुड और टीवी सेलेब्रिटीज ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी.

गुस्साए बॉलीवुड और टीवी सितारे

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने लिखा, ''क्या आप ठीक हैं? यह पागलपन है, पुलिस से संपर्क करें, वे मदद करेंगे.''कमीडियन कृष्णा सिंह की बहन और एक्ट्रेस आरती सिंह ने भी कमेंट किया और लिखा, ''ये क्या बकवास है. क्या आप ठीक हैं?''

वहीं, टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नैतिक का किरदार निभाने वाले अभिनेता करण मेहरा ने लिखा, ''उम्मीद है तुम ठीक होगे. इस आदमी के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए.'' 'बिग बॉस 11' की कंटेस्टेंट रह चुकीं बंदगी कालरा और टीवी शोज 'शरारत', 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा', और 'जिद्दी दिल' में काम कर चुकीं एक्ट्रेस सिंपल कौल ने भी लिखा, "कृपया इस बारे में पुलिस में शिकायत करें."

इसके अलावा, 'बहू हमारी रजनी कांत' की फेम रिद्धिमा पंडित ने लिखा, ''इस बेवकूफ को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई.'' फिल्म '120 बहादुर' में काम करने वाले अभिनेता विवान भटेना ने भी पुलिस केस करने की सलाह दी.